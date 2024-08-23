Shows gratuitos de Bell Marques e Dan Abranches animam a sexta (23)

Shows
Delírio Tropical
Com Dan Abranches, Dubs Ruy, Luiza Dutra e Eloá Puri na A Selva, a partir das 21h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Aniversário de Colatina
A Princesa do Norte celebra 103 anos e comemora em grande estilo, com uma programação com shows de Gabriela Avila (20h) e Durval Lelys (22h). Entrada gratuita. Na área verde da Avenida Beira Rio.
ExpoLinhares
O evento é a partir das 19h e vai contar com shows Thiago Brava (22h30), Bell Marques (00h30) e outras atrações. Entrada gratuita. Local: Parque de Exposições, localizado no bairro Interlagos. Saiba mais aqui.
Pereira da Viola com Aline Maria
Pereira da Viola e Aline Maria cantam composições próprias e músicas da tradição oral em um show interativo. Horário: 20h. Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), pelo site Lets.events. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
Festas e baladas
Vai Aquecendo
Com Bero, Isaque Gomes, Tibery, Luuh, Perotz, ML da Vila e Beleite no Embrazado a partir das 22h. Lote promocional: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Wave Goth 80's
Com Angell, Cissa e Má Companhia no Correria Music Bar, a partir das 22h. Pessoas de preto não pagam entrada até 00h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
I am The Samba
Festa com Samba Jr, Primeira Classe e DJ Guilherme Corrêa no Gordinho Praia do Canto. A partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Ingressos: R$ 50 (área Vip) e R$ 30 (pista). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Sexta no Sambão
Com Samba Jr e D'Bem com a Vida no Gordinho Sambão. A partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Barlavento
Com Luuh, Quadrini e Icaross a partir das 19h. Entrada: R$ 25 até 20h. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Especial Clara Nunes
Monique Rocha se apresenta com o especial Clara Nunes no Brizz, a partir das 19h30. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Bota Pra Quebrar
Summer eletro hits, pop, electro pop e mashup com Thomas, Donat, Lunnao e Farah no Bolt, a partir das 23h. Entrada grátis até 00h, após R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Farofada
Pop, funk e bagaceiras com Brunoso, Cris, Sabino, DJ Sheep e Mitt no Fluente, a partir das 22h. Entrada grátis até 00h (50 primeiros), após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
Especial
2ª Feira ES + Café
Programação gratuita com aulas, campeonatos, aulas- shows com baristas, degustações, feirinha de cafés especiais e shows musicais. Apresentação de Sol Pessoa e Gastação Infinita a partir das 17h. Veja a programação completa aqui. Hub ES+ - Praça Costa Pereira, 30, Centro de Vitória, Vitória.
Sesc Wine Music
Com gastronomia, apresentações musicais, vinhos. Shows de Finest Hour e Naju. Local: Sesc Domingos Martins. Rua Ayrton Senna, s/nº, Soído, Domingos Martins.
Festival Na Brasa
Com a presença de 14 chefs capixabas, incluindo opções exóticas como carne de jacaré, além de cordeiro, leitão, salmão, carnes bovina, suína, frango e receitas vegetarianas. Atrações musicais: Saulo Simonassi e Picnic Dogs. Abertura a partir das 17h. Entrada Gratuita. Estacionamento externo do Shopping Vitória.
Festival Primavera Teresense
Com DJ Rastafloyd (18h), Festival de Música (19h20), Erika Nasser (19h30), Tatiani Celeste (20h05), Vila (20h40), Capitão Morgan na Rua do Lazer. Entrada gratuita. Horário: A partir das 18h . Local: Praça Primo Sancio, Rua do Lazer, Santa Teresa.
Rock a Rock
Com Mary Di (18h) e Sandrera (20h) a partir das 16h. Além de gastronomia e cervejas artesanais. Entrada gratuita. Ao lado do Parque da Cidade, em Laranjeiras, Serra.
Capitella - Festa do Cappelletti e da Tagliatella
O evento vai contar com shows, praça de alimentação e celebrações culturais. Show: Moda de viola com Roger e Jadir (19h), Roba da Ciodi (20h30), Jackson Lima e Banda (23h). Praça Adélio Lubiana, Bairro Beira Rio, Nova Venécia.
CineSesc Itinerante
Exibição de filmes na praça. Filmes (sessão 1): Vovó, o Trem e Eu, O Maestro do Tempo, O Som do Silêncio, Napo. Filmes (sessão 2): Procura-se, Tom Tamborim, Tainá e a Chuva, Disque Quilombola, Era uma noite de São João. Horário: 18h. Local: Praça Monsenhor Guilherme Schmitz, Centro de Aracruz.
Música ao vivo
Dona Fran
Com Dona Fran no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba
Com Elaine Augusta e grupo na Casa de Bamba a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
MPB na Curva
Com Luiza Dutra no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Será que rola?
A comédia, escrita e dirigida por José Celso Cavalieri, retrata a relação de uma empregada bisbilhoteira que adora palpitar na vida do seu patrão, um namorador inveterado. No Palácio da Cultura Sônia Cabral às 20 horas. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.
Exposições
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
A exposição é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 09 às 18h. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
Olhares Além do Tempo
A exposição nos convida a olhar a produção artística de professoras, artistas e pesquisadoras da Ufes. Período de visitação: até 30 de agosto. Horário: de segunda a sexta, das 9h às 12h; e de 13h às 17h. Galeria de Arte Espaço Universitário, Ufes, Goiabeiras, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entraa gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Diversão
Castelo do Dragão
Castelo do Dragão Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1.
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