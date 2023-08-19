Shows de Fábio Jr, Dilsinho e Liniker para curtir o sábado (19) no ES; agenda

Shows
Fábio Jr.
A partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos de R$ 172,50 (pista) até R$ 9660 (lounges), à venda no site da BlueTicket.
Samba Brasil 2023
Com Dilsinho, Menos é Mais, Mumuzinho e Benza Deus, a partir das 19h, na Área Verde Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 180 (frontstage meia), R$ 360 (frontstage inteira) e pista esgotado, à venda no site da Brasil Ticket.
Festival MC
No Centro Cultural Carmélia, em Vitória. R. Eng. Manoel dos Passos Barros, Mário Cypreste. Hoje, a partir das 10h, com shows de Liniker, Mallu, Rico Dalasam, Afrocidade, Luiza Dutra e Djs DJs Madeusa e Gegeo. Entrada gratuita, mediante entrega de 1 (um) kg de alimento não perecível.
Aniversário de 102 Anos de Colatina
De quinta (18) a terça (22), na Área Verde da Beira Rio, na Av. Senador Moacyr Dalla, Colatina. No sábado, a partir das 18h, com shows de Samba DL, Samba 027 e Grupo Revelação. Entrada gratuita. Veja matéria completa de HZ.
ExpoLinhares
De sexta (18) a terça-feira (22), no Parque de Exposição de Linhares. Rua Duque de Caxias, no bairro Interlagos. Na sexta, a partir de 16h e conta com shows de Elias Wagner, Maria Cecília & Rodolfo e Parangolé. Entrada gratuita. Veja matéria completa em HZ.
Teatro
Misery - Louca Obsessão
Peça baseada no clássico de Stephen King. Sessões sábado (19) e domingo (20) no Teatro da Ufes, com Mel Lisboa e Marcello Airoldi. No sábado, às 20h. Ingressos esgotados. Veja matéria completa de HZ.
Especial
Rock Sinfônico - Viva Rita!
Tributo e homenagem à Rita Lee, de quinta (17) a domingo (19), a partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos esgotados.
Festival do Minuto
O Sesc Glória exibe nas telas do cinema 47 vídeos que mostra os melhores minutos de 2022, inscritos por realizadores de diferentes gêneros, idades e países. A partir das 18h20. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos no sescgloria.lets.events.
Festivais
19ª edição da Feira de Artesanato e Decoração
Até domingo (20), acontece a exposição promovendo e valorizando a cultura local e internacional, além de promover uma experiência única para os visitantes. No estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário de visitação: de segunda a sexta-feira, das 15h às 22h; sábados e domingos, das 13h às 22h. Ingressos: R$ 12; pessoas com mais de 60 anos pagam meia; e crianças de até 12 anos, acompanhadas por responsáveis, terão entrada franca. Confira a programação completa no site HZ.
23ª Festival de Teatro de Guaçuí
O evento inclui peças de comédias, dramas e espetáculos infantis. As performances vão ocorrer no Teatro Municipal Fernando Torres, na Praça da Matriz e a Praça João Acacinho. Neste sábado (19) - último dia do evento -, a programação começa a partir das 10h, e conta com Bosque dos livros, O Patinho Feio, A Legítima e a Outra e A Saga Amorosa dos Amantes Píramo e Tisbe, Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
Jazz Vitória Festival
A Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, recebe até sábado (19), a 1ª edição do festival que conta com shows de artistas regionais, nacionais e internacionais, além oferecer um ambiente físico para a agroindústria, estandes para artesanato e uma praça gastronômica. Neste sábado (19) a programação começa às 17h, com shows de Baobab Trio Convida Zé Renato e Marcelo Coelho, Mauro Senise e Cristovão Bastos, Quinteto Alexandre Borges e Lo Steele & Igor Prado. Ingressos: R$ 60, (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Lebillet.
Festival do Torresmo
Até domingo (20), sempre das 12h às 22h, acontece o Torresmofest onde os visitantes vão poder curtir os melhores trucks de gastronomia, chope artesanal, shows ao vivo e área kids. Nesta sábado (19), a partir das 20h, tem shows das bandas Beat Locks (Cover Charlie Brown Jr.) e Letal (Cover Metallica). No Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol 5000, Vila Velha. Entrada gratuita. Veja matéria completa de HZ.
Festa Literária de Piúma
Até sábado (19), acontece o festival que visa promover leitura em suas variadas finalidades, incentivando todos os participantes a experimentar o contato com o universo literário. Neste sábado (19), a programação começa às 07h. Endereço: Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Piúma Auditório Ifes. Evento gratuito
Baladas e festas
Festa Privê
Com Bero Costa, Koreia, KN, Cariello, Edin, Fabricio V, Jotta, a partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), à venda no site da Lebillet.
Nosso Rolê
Com Isaque Gomes, Pedro Schmid, Flávio Júnior, Wendel WB e Koisa Nossa, a partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 20 (meia pista) e R$ 40 (camarote meia), à venda no site da Lebillet.
Baile na Pink
A partir das 23, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pink fy meia) e R$ 100 (área vip meia), à venda no site da Super Ticket.
Roda de Samba Jr + Primeira Classe
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), á venda no site da Super Ticket.
Samba Beach Clube Edição III
Com Grupo Samba Crioulo, Clube do Samba, Leozinho, Pago Life e Dj Laion, a partir das 16h, no Skye. R. Alan Munir Helal, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50, à venda no site da Super Ticket.
Boteco Sertanejo
Com Felipe Brava, Ravelly, Pratikerê e outros convidados, a partir das 20h, no Boteco Sertanejo. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, á venda no site da Super Ticket.
Brega Deck's
Com Juliano Coutto e DJ Estrella, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Biel do Furduncinho no Mex
Com Biel do Furduncinho, Bero, Luan do SD, Wendel e WB Muelz, a partir das 22h, na Mex Entretenimento. R. Atenas. Praia do Morro, Guarapari. Ingressos à venda no site da Super Ticket.
Rolê - Uma Noite Diferente
Com Koreia, Edin, ML da Vila, Dodô, JottaM e Almeida, a partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia pista) e R$ 50 (camarote meia), à venda no site da Super Ticket.
Punkadão 2000
Com Dj Sheep, Donat, Keffer e Thainan, partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros de graça, após R$ 40 a noite toda.
Hot Hits
Com Tallyson, Djay, Sophia e Phi, partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros de graça, após R$ 30 a noite toda.
Baile dos Solteiros
Com Raone Breno, Pc Junior, Vivi, Mia Bravim e Romaydan, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 30 primeiros entram de graça, após R$ 25 a noite toda.
Diversão
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 26 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
Até 10 de setembro, acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores num cenário multicolorido com uma mega estrutura. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida a entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria do evento. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 10 de setembro. Funcionamento de terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Novas Aquisições
Exposição que elabora os eventos e as consequentes agitações sociais dos últimos tempos, com pertinência simbólica e política. Apresentando os trabalhos de dez artistas capixabas, que entram para o acervo da instituição. A iniciativa faz parte da comemoração dos 70 anos do Banco do Nordeste. Até 26 de agosto, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Horário de visitação: De quarta a sábado, das 10h às 20h.
E eu, Mulher Preta?
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória, clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita até amanhã. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábados e feriados, das 10h às 16h. ESTE VÍDEO