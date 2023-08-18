Festival MC começa nesta sexta com Djonga e Liniker na programação; confira

Festival MC 2023 terá shows de Djonga e Liniker Crédito: Caroline Lima/Divulgação

Neste final de semana, o Festival MC volta a ocupar o Centro Cultural Carmélia, em Vitória, com muita música, cultura, diversidade e sustentabilidade. São mais de 20 horas de programação que incluem mostras de cinema, shows musicais, batalha de slam e bate-papos para agitar a sexta (18) e o sábado (19).

Entre os destaques estão as apresentações dos artistas Djonga, nesta sexta, e Liniker, no sábado, sempre às 23h30. Como na última edição, a entrada segue sendo gratuita mas, desta vez, não é necessário retirar ingresso. Basta chegar ao local e entregar de 1 (um) kg de alimento não perecível na entrada.

Em vídeo nas redes sociais, Liniker fez o convite aos capixabas para sua apresentação no sábado (19) e se mostrou animada com o retorno ao ES. "Vai ser lindo. Estou muito feliz de poder voltar", declarou.

SUSTENTABILIDADE

Com o tema “Cidade Terra”, o Festival MC deste ano busca refletir e alertar que todos temos direito à terra e à cidade. Para aquecer esse debate, o jornalista André Trigueiro, da Globo News e do Jornal Nacional, participa de um bate–papo no sábado (19), às 10h, com mediação da jornalista Luanna Esteves.

Sob o tema “Regenera”, o momento vai debater como é possível a regeneração de nossas cidades, depois de expandidas. Os interessados em participar da conversa podem se inscrever pela internet

O mote “Cidade Terra” ainda se manifesta em uma novidade: a “Feira Lá da Roça”, que ficará montada nos dois dias de festival. A iniciativa é voltada a dar visibilidade a produtores de alimentos, cosméticos, bijuterias, objetos, decoração e cerâmicas - seja criando e cultivando em família, comunidade ou pequena escala.

CINEMA

O audiovisual, base do DNA do Festival MC, se manifestará em três mostras de cinema: uma nacional, outra capixaba e uma no metaverso. Nas duas primeiras, serão 8 curtas-metragens nacionais e 7 capixabas. As exibições serão feitas através de um megatelão de 15 metros de altura. No final da programação do Festival MC, às 23h de sábado (19), dois filmes, de cada uma das mostras, serão premiados.

“Os filmes terão foco na relação da cidade com a terra e a curadoria do MC fez a seleção e convite dos produtos que serão exibidos Mostrar a força do audiovisual dentro de um festival, gratuito, para multidões, numa megatela montada no Carmélia agora ocupado, é cumprir com o nosso compromisso de mostrar que cidades são pessoas”, explica Léo Alves, criador do Movimento Cidade.

Já a Mostra MC.Metaverso Brasil exibirá 5 filmes com temáticas voltadas para a sustentabilidade, diversidade e criatividade, que podem ser assistidos com o uso dos óculos de realidade virtual que estarão disponíveis no evento.

O público poderá participar por ordem de chegada. A experiência acontecerá dentro de estruturas chamadas de cabaça - que remetem a uma bolha inflada. Por filme, 20 óculos serão disponibilizados.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SEXTA (18/08)

18h: Abertura

Abertura 18h às 22h: Intervenção artística com Camz (ES) e Lu Bicalho (ES)

Intervenção artística com Camz (ES) e Lu Bicalho (ES) 18h às 23h: Mostra de Realidade Virutal - MC.Metaverso Brasil - Territórios Brasileiros



Mostra de Realidade Virutal - MC.Metaverso Brasil - Territórios Brasileiros 18h às 0h: Feira Lá da Roça com expositores locais

Feira Lá da Roça com expositores locais 18h às 1h: DJs Phi e Tiaguim (ES)

DJs Phi e Tiaguim (ES) 18h às 1h: Exposição Reimagina Carmélia

Exposição Reimagina Carmélia 18h30: Mostra Cena Capixaba com exibição do documentário "Calado" (2014), de Maresia (ES); Mostra Movimento Cidade com exibição do videoclipe "Mudez" (2020), de Gabriela Gaia Meirelles | O Bando & Jupy (RJ)

Mostra Cena Capixaba com exibição do documentário "Calado" (2014), de Maresia (ES); Mostra Movimento Cidade com exibição do videoclipe "Mudez" (2020), de Gabriela Gaia Meirelles | O Bando & Jupy (RJ) 19h: Show de Eloá Puri (ES)

Show de Eloá Puri (ES) 20h às 21h: Circo Em Nós (ES)

Circo Em Nós (ES) 20h às 20h30: Cortejo em homenagem ao Jongo e ao Ticumbi com Cia de Dança Andora (ES)

Cortejo em homenagem ao Jongo e ao Ticumbi com Cia de Dança Andora (ES) 20h30: Afronta MC

Afronta MC 20h30 às 21h: Premiação do Concurso Reimagina Carmélia

Premiação do Concurso Reimagina Carmélia 21h30: Mostra Cena Capixaba com exibição do documentário "Transviar" (2021), de Maíra Tristão (ES); Mostra Movimento Cidade, com exibição da videoarte "Barra" (2022), de Thiago Souza (ES)

Mostra Cena Capixaba com exibição do documentário "Transviar" (2021), de Maíra Tristão (ES); Mostra Movimento Cidade, com exibição da videoarte "Barra" (2022), de Thiago Souza (ES) 22h: Show de Mary Jane (ES)

Show de Mary Jane (ES) 23h: Mostra Cena Capixaba com exibição do documentário "Atlântida" (2021), de Diego Locatelli; Mostra Movimento Cidade, com a exibição do curta-ficção (2019), de Revista Amarello (RJ)



Mostra Cena Capixaba com exibição do documentário "Atlântida" (2021), de Diego Locatelli; Mostra Movimento Cidade, com a exibição do curta-ficção (2019), de Revista Amarello (RJ) 23h30: Show de Djonga (MG)

SÁBADO (19)



10h às 11h30: Bate-papo regenera com André Trigueiro (RJ). Mediação de Luanna Esteves (ES)

Bate-papo regenera com André Trigueiro (RJ). Mediação de Luanna Esteves (ES) 15h: Abertura

Abertura 15h às 20h: Intervenção artística com Camz (ES) e Lu Bicalho (ES)

Intervenção artística com Camz (ES) e Lu Bicalho (ES) 15h às 21h: DJs Madeusa (ES) e Gegeo (ES)

DJs Madeusa (ES) e Gegeo (ES) 16h às 22h: Mostra de Realidade Virtual - MC.Metaverso Brasil - Territórios Brasileiros

Mostra de Realidade Virtual - MC.Metaverso Brasil - Territórios Brasileiros 16h: Mostra Cena Capixaba com exibição do documentário "Meu Arado, Feminino" (2020), de Marina Polidoro (ES); Mostra Movimento Cidade com exibição do curta experimental "Brazil" (2019), de Savio Drew e Elvis Lins (DF)

Mostra Cena Capixaba com exibição do documentário "Meu Arado, Feminino" (2020), de Marina Polidoro (ES); Mostra Movimento Cidade com exibição do curta experimental "Brazil" (2019), de Savio Drew e Elvis Lins (DF) 16h30: Show de Mallu (ES)

Show de Mallu (ES) 17h às 18h: Circo em Nós (ES)

Circo em Nós (ES) 17h30: Mostra Nacional, com exibição da ficção "Abscesso" (2022), de Bianca Iatallese (SP)

Mostra Nacional, com exibição da ficção "Abscesso" (2022), de Bianca Iatallese (SP) 18h: Show de Rico Dalasam (SP)

Show de Rico Dalasam (SP) 19h: Mostra Cena Capixaba, com exibição do documentário "Má Influência" (2021), de Lucas Henrique (ES); Mostra Nacional com exibição do documentário "Mutirão - O Filme" (2022), de Lincoln Péricles (SP)

Mostra Cena Capixaba, com exibição do documentário "Má Influência" (2021), de Lucas Henrique (ES); Mostra Nacional com exibição do documentário "Mutirão - O Filme" (2022), de Lincoln Péricles (SP) 19h30: Show de Afrocidade (BA)

Show de Afrocidade (BA) 20h30 às 21h: Cortejo com grupo de congo Madalenas do Jucu (ES)

Cortejo com grupo de congo Madalenas do Jucu (ES) 20h30 às 21h30: Batalha de danças urbanas "All Styles" por Smart Fit, com apresentação de Matysha Bonekety

Batalha de danças urbanas "All Styles" por Smart Fit, com apresentação de Matysha Bonekety 21h: Mostra Cena Capixaba com exibição do documentário "Marés" (2022), de Thais Helena Leite (ES); Mostra Movimento Cidade com exibição da videoarte "Maracatu vs. Passarinho" (2022), de Rodrigo Pépe e Priscila Paciência (SP)

Mostra Cena Capixaba com exibição do documentário "Marés" (2022), de Thais Helena Leite (ES); Mostra Movimento Cidade com exibição da videoarte "Maracatu vs. Passarinho" (2022), de Rodrigo Pépe e Priscila Paciência (SP) 21h às 1h: DJs Tibery (ES) e Jamboo (PA)

DJs Tibery (ES) e Jamboo (PA) 21h30: Show de Luiza Dutra (ES)

Show de Luiza Dutra (ES) 22h30: Mostra Cena Capixaba com exibição da videoarte "Nostalgia" (2020), de Raphael Araújo (ES); Mostra Movimento Cidade com exibição da ficção "Fantasma Neon" (2021), de Leonardo Martinelli (RJ)

Mostra Cena Capixaba com exibição da videoarte "Nostalgia" (2020), de Raphael Araújo (ES); Mostra Movimento Cidade com exibição da ficção "Fantasma Neon" (2021), de Leonardo Martinelli (RJ) 23h: Premiação dos filmes das Mostras Cena Capixaba e Movimento Cidade

Premiação dos filmes das Mostras Cena Capixaba e Movimento Cidade 23h30: Show de Liniker (SP)

SERVIÇO