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Show de Dona Fran e festival de sorvete agitam a sexta (27) no ES; agenda

Chegou o momento de curtir! Dia ainda conta com Festival Manguinhos Gourmet, baladas e diversões em shoppings da Grande Vitória
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 09:01

Shows

Dona Fran

Rock no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Mais informações no Instagram (@pub.426)

Especial

Festival Pedra Azul Gourmet

Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18. Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.

Festival Manguinhos Gourmet

Com diversos pratos especiais, doces e atrações musicais. De sexta (27) a domingo (29). Onde: restaurantes, cafeterias e docerias no balneário de Manguinhos. Confira a matéria completa de HZ. 

Festival I Love Gelato 2024

De 24 de setembro a 13 de outubro, em oito sorveterias do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Lojas participantes: Coelhinho, Cremino, Gelato Borelli, Gelato Del Giorno, Johnny Joy, Johnny Rockets, Milky Moo e Soul Muscle. Valor promocional: R$ 21,90. Veja a matéria de HZ.

Anos 80 - Uma Experiência Ploc

Espetáculo musical com Daniel Del Sarto e banda, de sexta (27) até domingo (29), no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Na sexta às 20h, no sábado 20h30 e domingo 19h. Ingressos a partir de R$ 35, no site da LeBillet. 

CasaCor Espírito Santo 2024

A 28ª edição da CasaCor Espírito Santo acontece de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi. A mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo terá 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam, à venda no site oficial da CasaCor.

Festas e baladas

Selva-okê

Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Clima das Comunidades

Com DJ Brenin e outros DJ's no Peruggia's Lounge a partir das 21h. Entrada grátis até 0h, pelo site Sympla. Rua Aracati, 230, Glória, Vila Velha.

Freaky Friday

Com Cybertrans, Tallyson, Fernando Ds e Tonico, no Bolt a partir das 23h. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Rock

Com Big River e DJ Zappie, no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10, entrada franca até às 19h30. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Funk a Holic

Com Júlia Matos, Killa, Fred Rigoni, Thainan e Vinni Tosta, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Gordinho Sambão

Com Primeira Classe e Sem Medida, no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

I Am The Samba

Com Samba Júnior e Pagode e Cia, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

KoverPalooza

Com DJ VenomouS e outros DJ's no Correria Music Bar. A partir das 22h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Sextou do Barla

Com Rotelli, Zatto, Belucio e Anderson Baduh, a partir das 19h, no Barlavento. Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.

Arrastapé da Ilha

Com Trio Maracá, Gustavo Pingo e DJ Bravim, a partir das 22h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini , 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50 (em dinheiro) e R$ 55 (cartão e pix)

Música ao vivo

MPB na Curva

Com Marcelo Ribeiro, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Samba Raiz

Com Pura Raiz. Horário: 20h. Couvert: R$ 10. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

MPB e Brasilidades

A partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Exposições

35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’

A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.

Praia do Canto: Memórias e afetos

Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.

Acervo BPES: Bilhetes e Histórias

Com entrada gratuita, a exposição “Acervo BPES: Bilhetes e Histórias” reúne diversos materiais do passado deixados - ou esquecidos - no prédio, localizado na Praia do Suá, em Vitória. Quando: até 30 de setembro. Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Onde: Avenida João Batista Parra, 165, Praia do Suá, Vitória.

Corpo m_e_m_ó_r_i_a

Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Micélio: entre o fim e o começo de tudo

Instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 9 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

As Aventuras de Big e Kid

Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos

O parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Parque Castelo

Grande circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Valor: R$ a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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