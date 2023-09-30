Show de Capital Inicial e festival de Culinária Japonesa neste sábado (30) no ES; agenda

Shows
Capital Inicial
A partir das 22h, no Steffen Centro de Eventos, Serra. Rod, ES-010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos à venda no Le Billet.
Brasil Jamaica New Generation
Com Maneva, Mensana, DJ Negana e uma atração capixaba que será escolhida pelo público através de um festival. A partir das 20h, na Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (pista/meia) e R$ 90 (frontstage/meia), à venda no site da Zig Tickets.
Festa dos Padroeiros e das Raízes
De sexta (29) a domingo (1º), no pátio de festas da cidade de Santa Leopoldina. Na sexta, a festa conta com shows de Musical Prateado e Juliana & Bonde do Forró, além do Arraiá Terra Nostra
Ressaca do Vital 2023
Com Ara Ketu, Lilian Lomeu, André Lellys e Bero, a partir das 19h, no Na Vista, em Vitória. Rua Roseni Borges Alvarado, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia), à venda no site da Le Billet.
Festivais
Manguinhos Gourmet
Festival gastronômico na Serra chega à sua 16ª edição nos dias 30 de setembro e 1º de outubro reunindo 20 estabelecimentos, desde restaurantes e cafeterias até ateliês e pousadas do balneário de Manguinhos. Cada endereço gastronômico participante terá no menu um prato inédito. Tal receita estará disponível também em porção reduzida, de degustação, que custará R$ 30. Veja restaurantes e cafeterias participantes acessando matéria de HZ.
56º Festival de Culinária Japonesa
A partir das 18h, na sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV). Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória. Acesso pelo Parque Pedra da Cebola. Entrada gratuita. Venda antecipada de comidas e bebidas típicas pelo site, confira matéria completa de HZ.
4° Festival da Moqueca Capixaba de Goiabeiras
De 29 de setembro (sexta) a 1º de outubro (domingo), a partir das 19h, em frente à Praça Três de Maio, em Goiabeiras. O cardápio terá quitutes de frutos do mar, como casquinha de siri, mariscada, torta capixaba, peroá frito e o famoso quibe de siri da Ilha das Caieiras. Dia ainda conta com shows de Donato Fontana (18h), Paulo Bruni (20h) e Vlad AKS (22h). Confira matéria de HZ.
Exposição de Orquídeas
26ª Exposição de Orquídeas de Primavera neste sábado (30) e domingo (1), a partir das 8h, no Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória. Evento gratuito.
Cultura e teatro
O Mistério do Circo
Com Enaldinho. Sessões a partir das 11h. No Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos a partir de R$ 92, à venda no site da Blueticket.
CowParade
Até 15 de outubro será realizado o projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
A cinemateca é Brasileira
Até 30 de setembro Vila Velha recebe a mostra itinerante que conta com filmes que retratam os 120 anos do cinema nacional. A programação começa a partir das 13h, com os filmes "Ilha das Flores", "Jeca Tatu" e "O Pagador de Promessas". Na Pracinha da Cultura de Ilha das Flores. Rua Paulo Portela, 16, Ilha das Flores, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira matéria de HZ.
Mostra Cinema Japonês Contemporâneo
No Cine Jardins, de sexta (29) a quarta (4). Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Valor de meia-entrada para todas as sessões. Segunda, terça e quinta, R$ 10, quarta, R$ 8, sexta, sábado, domingo e feriado, R$ 15. Confira matéria completa no site de HZ.
2ª edição do Mestre da Comédia
Com Haeckel Ferreira e Paulinho Serra, a partir das 19h, no Shopping Mestre Álvaro, Piso L1. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada Gratuita. A retirada de ingressos será no local, com início da distribuição às 17 horas, duas horas antes do início do espetáculo.
Baladas e festas
Sente o Grave
Com Edin, DJ DoisD, Ayro, Koreia, DJ Vk e Anderson Baduh, a partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia) e R$ 100 (área vip meia), à venda no site da Zig Tickets.
É o Fluxo!
Com KN de Vila Velha, DJ Wesley Santos, Art Samba e Felipe Allves, a partir das 22h, no Verdinho Bar Universitário, em Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Fluxo
Com Gustavo o Brabo, Edin, PV do SI, RD de Vila Velha e DJ residente, a partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (camarote), à venda no site da Zig Tickets.
Balada Sertanejo
Com André Lemos e DJ Will, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Felguk Classics
Com Felguk, a partir das 21h, no Clube A. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Deep Sunset Beach
A partir das 16h, no Silva's Restaurante Club Beach. Av. Espírito Santo, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 45, à venda no site da Zig Tickets.
Mad Max
Com Pegnor, Garreto, Madson e Gramlik. A partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Na Pista
Com Cybertrans, Pepeu, Tonico e Phi. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Projeto Vic
Com Chaina, Leow, Dora, Doodles e Emolaila. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50, à venda no site da Sympla.
Wanted Pub
Com Eder Araujo, Jessé e Reder Matos. A partir das 21h, no Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Canto27
Com Grupo Emoção, Isa Cruz, Luiz Lemos e Bia Garcia. A partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Música ao vivo
Boteco Boa Praça
Com Lucas Abreu (20h). Couvert: R$ 11,90. No Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Mais informações via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Coco Bambu Vila Velha
Com Barrossom (12h30 às 15h30) e Gênesis Madeira (19h30 às 22h30), no Coco Bambu Vila Velha. Shopping Praia da Costa. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Telefone: (27) 3141-9100 / (27) 99664-9100.
Gordinho Sambão
Com Frazão e Sué, a partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Gordinho Praia do Canto
Com SambaDM e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Diversão
Som no Praia
Show ao vivo com Lu Barraque. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: das 13h às 15h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Oficina de dedoche, futebol de tecido, mímica, cantinho do bebê e pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Feira de Adoção Pet
Das 14h às 20h, no Piso G1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Evento gratuito.
Pandora Park
Até 21 de outubro ocorre o parque recreativo, com escorregadores e obstáculos em temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Seraph Fest - Edição Meme Day
Evento geek com campeonato de memes, concurso de cosplay, K-Pop, jogos, just dance, batalha campal, estúdio de fotos e lojinhas. Horário: 13h às 20h. Local: Shopping Montserrat, piso L3, ao lado do Ricks Burger. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Evento gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Circo Barcelona
Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adulto) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adulto) e R$ 20 (criança); Ingresso Lateral, R$ 20 (adulto) e R$ 10 (criança), à venda no site Sympla.
Jump Around
Até 22 de outubro o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do Shopping Vitória com diversos brinquedos. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40, para a compra de na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. Aberto ao público até 26 de novembro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Olhares
Exposição que reúne 20 fotografias em preto e branco por meio de aparelhos celulares tiradas por pessoas com síndrome de down, fortalecendo a inclusão e a diversidade. Até dia 1 de outubro, no 2º piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h. Entrada gratuita.