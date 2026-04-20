McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa

É hora de torcer pelo hexa e decorar as ruas de verde e amarelo. E para a campanha de apresentação do menu “Seleções do Méqui”, que também já faz parte da cultura brasileira em ano de Copa do Mundo, o McDonald’s convocou ninguém menos que o craque Cafu, o capitão do penta.





São sete sanduíches que representam a Argentina, Alemanha, México, França, Itália, Estados Unidos e Brasil, incluindo itens especiais no combo brasileiro (McFritas Brasil, McShake Brasil, McFlurry Brasil) e dois novos cafés para representar o Canadá (McCafé Canadá Gelado e McCafé Canadá Quente).





A disponibilidade segue a mesma dinâmica dos anos anteriores: o sanduíche Brasil estará todos os dias no cardápio, enquanto os outros estarão em um dia específico na semana. A campanha aposta no appetite appeal, unindo a linguagem e o visual dos universos do futebol e da gastronomia, como explica a diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil, Ilca Sierra.





“A energia da Copa do Mundo é única, e as Seleções do Méqui já se consolidaram como parte dessa tradição no Brasil. Em um país apaixonado por futebol, com uma história marcada por grandes conquistas, tudo que envolve o esporte naturalmente mobiliza e cria expectativa. É nesse contexto que nossas Seleções ganham ainda mais relevância: como parte desse ritual, queremos seguir alimentando essa paixão e transformar toda essa expectativa em momentos inesquecíveis para os nossos clientes”, afirma.





Na principal comunicação, em um estádio lotado, um chef de cada país em sua bancada apresenta o sanduíche. Quando chega a vez do Brasil, o capitão Cafu entra em cena para vibração da torcida e mostra um combo que impõe respeito em qualquer adversário. Veja o vídeo abaixo: