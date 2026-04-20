McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa

É hora de torcer pelo hexa e decorar as ruas de verde e amarelo. E para a campanha de apresentação do menu “Seleções do Méqui”, que também já faz parte da cultura brasileira em ano de Copa do Mundo, o McDonald’s convocou ninguém menos que o craque Cafu, o capitão do penta.
São sete sanduíches que representam a Argentina, Alemanha, México, França, Itália, Estados Unidos e Brasil, incluindo itens especiais no combo brasileiro (McFritas Brasil, McShake Brasil, McFlurry Brasil) e dois novos cafés para representar o Canadá (McCafé Canadá Gelado e McCafé Canadá Quente).
A disponibilidade segue a mesma dinâmica dos anos anteriores: o sanduíche Brasil estará todos os dias no cardápio, enquanto os outros estarão em um dia específico na semana. A campanha aposta no appetite appeal, unindo a linguagem e o visual dos universos do futebol e da gastronomia, como explica a diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil, Ilca Sierra.
“A energia da Copa do Mundo é única, e as Seleções do Méqui já se consolidaram como parte dessa tradição no Brasil. Em um país apaixonado por futebol, com uma história marcada por grandes conquistas, tudo que envolve o esporte naturalmente mobiliza e cria expectativa. É nesse contexto que nossas Seleções ganham ainda mais relevância: como parte desse ritual, queremos seguir alimentando essa paixão e transformar toda essa expectativa em momentos inesquecíveis para os nossos clientes”, afirma.
Na principal comunicação, em um estádio lotado, um chef de cada país em sua bancada apresenta o sanduíche. Quando chega a vez do Brasil, o capitão Cafu entra em cena para vibração da torcida e mostra um combo que impõe respeito em qualquer adversário. Veja o vídeo abaixo:
Além de filme para TV e Digital, com versões de 90’ e 30’ de duração, a campanha traz robusta estratégia digital, peças em mídia OOH (Out of Home), ações com creators e influenciadores. De acordo com Rodrigo Marangoni, diretor executivo de criação da GALERIA.ag, a campanha mostra que o Méqui é o sabor da Copa.
“Desenvolvemos uma estratégia de comunicação que mantém o diálogo multiplataforma em jogo o tempo todo, como uma tabelinha narrativa entre Méqui e o público. Antes mesmo do principal filme entrar no ar criamos para o ambiente digital o ‘Grito dos Chefs’, filmete que desperta o desejo e a curiosidade para conhecer cada sanduíche refazendo um dos memes mais clássicos do TikTok”, completa.
Modernização e expansão
Santa Lúcia reinaugura duas lojas na Serra com novo layout
Tem novidade para os moradores da Serra. A rede de drogarias capixaba Santa Lúcia expandiu os negócios e celebrou a reinauguração de duas unidades, em Serra-Sede, no último dia 10. As lojas contam com um novo layout e uma comunicação mais limpa e organizada para os clientes.
A reinauguração, inclusive, faz parte de um processo de modernização e expansão da rede para o ano de 2026, que completa 50 anos no Espírito Santo. Para a empresa, este é um momento muito importante para consolidar ainda mais a presença no Estado.
Entre os representantes da Santa Lúcia, estiveram presentes: Rodolfo Gonsalves, analista de Merchandising, Manoel Viguini, relação institucional, Ramiro Silva , gerente de Marketing, Roney Consedey, diretor comercial e Antenor Nascimento, coordenador comercial.
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