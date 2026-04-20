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Copa do Mundo FIFA 2026

McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa

Campanha da rede de fast-food une os universos do futebol e da gastronomia em combos que homenageiam sete seleções mundiais

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 16:47

Públicado em 

20 abr 2026 às 16:47
Pelo mercado

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Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui" Divulgação

É hora de torcer pelo hexa e decorar as ruas de verde e amarelo. E para a campanha de apresentação do menu “Seleções do Méqui”, que também já faz parte da cultura brasileira em ano de Copa do Mundo, o McDonald’s convocou ninguém menos que o craque Cafu, o capitão do penta.


São sete sanduíches que representam a Argentina, Alemanha, México, França, Itália, Estados Unidos e Brasil, incluindo itens especiais no combo brasileiro (McFritas Brasil, McShake Brasil, McFlurry Brasil) e dois novos cafés para representar o Canadá (McCafé Canadá Gelado e McCafé Canadá Quente).


A disponibilidade segue a mesma dinâmica dos anos anteriores: o sanduíche Brasil estará todos os dias no cardápio, enquanto os outros estarão em um dia específico na semana. A campanha aposta no appetite appeal, unindo a linguagem e o visual dos universos do futebol e da gastronomia, como explica a diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil, Ilca Sierra.


“A energia da Copa do Mundo é única, e as Seleções do Méqui já se consolidaram como parte dessa tradição no Brasil. Em um país apaixonado por futebol, com uma história marcada por grandes conquistas, tudo que envolve o esporte naturalmente mobiliza e cria expectativa. É nesse contexto que nossas Seleções ganham ainda mais relevância: como parte desse ritual, queremos seguir alimentando essa paixão e transformar toda essa expectativa em momentos inesquecíveis para os nossos clientes”, afirma. 


Na principal comunicação, em um estádio lotado, um chef de cada país em sua bancada apresenta o sanduíche. Quando chega a vez do Brasil, o capitão Cafu entra em cena para vibração da torcida e mostra um combo que impõe respeito em qualquer adversário. Veja o vídeo abaixo:

Além de filme para TV e Digital, com versões de 90’ e 30’ de duração, a campanha traz robusta estratégia digital, peças em mídia OOH (Out of Home), ações com creators e influenciadores. De acordo com Rodrigo Marangoni, diretor executivo de criação da GALERIA.ag, a campanha mostra que o Méqui é o sabor da Copa. 


“Desenvolvemos uma estratégia de comunicação que mantém o diálogo multiplataforma em jogo o tempo todo, como uma tabelinha narrativa entre Méqui e o público. Antes mesmo do principal filme entrar no ar criamos para o ambiente digital o ‘Grito dos Chefs’, filmete que desperta o desejo e a curiosidade para conhecer cada sanduíche refazendo um dos memes mais clássicos do TikTok”, completa.


Representantes da Santa Lúcia em reinauguração de loja na Serra.jpeg
Representantes da Santa Lúcia em reinauguração de loja na Serra Crédito: Divulgação

Modernização e expansão

Santa Lúcia reinaugura duas lojas na Serra com novo layout


Tem novidade para os moradores da Serra. A rede de drogarias capixaba Santa Lúcia expandiu os negócios e celebrou a reinauguração de duas unidades, em Serra-Sede, no último dia 10. As lojas contam com um novo layout e uma comunicação mais limpa e organizada para os clientes. 


A reinauguração, inclusive, faz parte de um processo de modernização e expansão da rede para o ano de 2026, que completa 50 anos no Espírito Santo. Para a empresa, este é um momento muito importante para consolidar ainda mais a presença no Estado.  


Entre os representantes da Santa Lúcia, estiveram presentes: Rodolfo Gonsalves, analista de Merchandising, Manoel Viguini, relação institucional, Ramiro Silva , gerente de Marketing, Roney Consedey, diretor comercial e Antenor Nascimento, coordenador comercial.

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