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Pesquisa

Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba

Mercado conheceu o resultado da pesquisa de 2026, nesta quarta-feira (16), em evento com palestra do publicitário Luiz Lara, que destacou o valor da conexão emocional para conquistar a mente e o coração do público

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 17:02

Públicado em 

17 abr 2026 às 17:02
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Luiz Lara falou sobre a Alma Brasileira do Negócio, no lançamento do 34º Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Levi Mori

Por Yasmin Spiegel


Quais são as estratégias necessárias para uma marca permanecer na mente e no coração do consumidor? Foi essa a pergunta que norteou o lançamento do 34º Recall de Marcas A Gazeta, realizado nesta quarta-feira (16). O evento reuniu representantes do mercado publicitário e empresarial capixaba conhecer o resultados da pesquisa, que valoriza as marcas mais lembradas pelos consumidores. 

O lançamento contou com a palestra do publicitário Luiz Lara, fundador da agência Lew’Lara\TBWA, com o tema “A Alma Brasileira do Negócio”, baseada no livro de sua autoria –  que teve uma noite de autógrafos após a apresentação da pesquisa. 

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
 Luiz Lara, fundador da agência Lew’Lara\TBWA Crédito: Levi Mori

“Ninguém acorda de manhã para ver propaganda, mas escolhe marcas o tempo todo. Você acha que decide racionalmente, mas escolhe pelo atributo emocional. A publicidade constrói percepção de valor”, pontuou o palestrante. “Vivemos num mundo multiplataforma que forma um repertório comum e uma identidade comum e, por isso, comunicar é crescer e transformar o mundo”. 

O Recall se firmou como uma das principais referências do setor. Hoje, com 78 categorias, a pesquisa ampliou a leitura sobre diferentes segmentos e evidenciou a importância da presença consistente das marcas no cotidiano do consumidor.

Na avaliação do diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o Recall vai além do registro da lembrança do consumidor. “A pesquisa se transformou num retrato do mercado capixaba. Ela mostra quais são as marcas mais lembradas, revela oportunidades e oferece insights valiosos para agências e empresários trabalharem suas estratégias”, afirmou.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Bruno Passoni Crédito: Levi Mori

A metodologia do estudo também reforça a credibilidade dos resultados. Segundo Karine Karam, sócia e diretora da Markka Pesquisas – empresa que realiza a o levantamento – o recall mede a lembrança genuína do público. 

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Karine Karam Crédito: LEVI MORI

“A pesquisa de recall de marcas reflete, dentro de uma categoria, a primeira marca que vem à cabeça do consumidor. A pergunta é aberta, sem opções de resposta, e a gente registra exatamente o que o entrevistado diz. Assim, a confiança é total, porque ela vem genuinamente na cabeça do consumidor de forma isenta”, explicou.

No mercado publicitário, o selo do Recall de Marcas A Gazeta é visto como um indicador de eficiência e relevância. Para Alexandre Pedroni, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES), a conquista reflete uma estratégia bem executada. 

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Alexandre Pedroni Crédito: LEVI MORI

“Para a agência, é uma bússola de que estamos sendo assertivos. Para a marca, significa que, por meio de produto, comunicação e entrega relevante, ela está na memória no momento da compra”, disse.

Em um cenário de excesso de informações e disputa constante por atenção, o reconhecimento se torna ainda mais relevante. Para Eduardo Mendonça, diretor de mídia da Aquatro Comunicação e Marketing, estar entre as marcas lembradas é um diferencial competitivo. 

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Luiz Lara e Eduardo Mendonça
 Crédito: Divulgação

“Você ter o reconhecimento do consumidor é algo essencial, ainda mais quando a atenção está dividida. Ter esse selo é fundamental como reconhecimento da marca”, pontuou.

A importância da lembrança também foi destacada por profissionais de planejamento e mídia. “Se estamos na mente do consumidor, é porque alcançamos o coração dele”, afirmou Haiane Rocha, gerente de Planejamento, Mídia e Dados na MP Publicidade.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Luiz Lara e Haiane Rocha Crédito: LEVI MORI

Enquanto isso, Grazieli Fiorese, coordenadora de Mídia da Ampla Comunicação, reforçou que o Recall valida um trabalho contínuo: “Não é apenas reconhecimento; é a confirmação de que estamos no caminho certo ao atender, de forma consistente, as necessidades dos clientes”.

Grazieli Fiorese Crédito: LEVI MORI

Para Luiz Roberto Cunha, diretor-presidente da agência Danza, o estudo segue como referência indispensável, com papel de guia estratégico para empresas e agências identificarem os sucessos e as oportunidades. “O Recall é a bússola do mercado publicitário. É uma ferramenta importantíssima que A Gazeta traz para o mercado”, destacou.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Luiz Roberto Cunha Crédito: LEVI MORI

A festa de premiação já tem data marcada: os ganhadores vão receber os troféus em grande estilo em uma noite inesquecível, no dia 10 de junho, no Le Buffet.

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