Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba

Por Yasmin Spiegel
Quais são as estratégias necessárias para uma marca permanecer na mente e no coração do consumidor? Foi essa a pergunta que norteou o lançamento do 34º Recall de Marcas A Gazeta, realizado nesta quarta-feira (16). O evento reuniu representantes do mercado publicitário e empresarial capixaba conhecer o resultados da pesquisa, que valoriza as marcas mais lembradas pelos consumidores.
O lançamento contou com a palestra do publicitário Luiz Lara, fundador da agência Lew’Lara\TBWA, com o tema “A Alma Brasileira do Negócio”, baseada no livro de sua autoria – que teve uma noite de autógrafos após a apresentação da pesquisa.
“Ninguém acorda de manhã para ver propaganda, mas escolhe marcas o tempo todo. Você acha que decide racionalmente, mas escolhe pelo atributo emocional. A publicidade constrói percepção de valor”, pontuou o palestrante. “Vivemos num mundo multiplataforma que forma um repertório comum e uma identidade comum e, por isso, comunicar é crescer e transformar o mundo”.
O Recall se firmou como uma das principais referências do setor. Hoje, com 78 categorias, a pesquisa ampliou a leitura sobre diferentes segmentos e evidenciou a importância da presença consistente das marcas no cotidiano do consumidor.
Na avaliação do diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o Recall vai além do registro da lembrança do consumidor. “A pesquisa se transformou num retrato do mercado capixaba. Ela mostra quais são as marcas mais lembradas, revela oportunidades e oferece insights valiosos para agências e empresários trabalharem suas estratégias”, afirmou.
A metodologia do estudo também reforça a credibilidade dos resultados. Segundo Karine Karam, sócia e diretora da Markka Pesquisas – empresa que realiza a o levantamento – o recall mede a lembrança genuína do público.
“A pesquisa de recall de marcas reflete, dentro de uma categoria, a primeira marca que vem à cabeça do consumidor. A pergunta é aberta, sem opções de resposta, e a gente registra exatamente o que o entrevistado diz. Assim, a confiança é total, porque ela vem genuinamente na cabeça do consumidor de forma isenta”, explicou.
No mercado publicitário, o selo do Recall de Marcas A Gazeta é visto como um indicador de eficiência e relevância. Para Alexandre Pedroni, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES), a conquista reflete uma estratégia bem executada.
“Para a agência, é uma bússola de que estamos sendo assertivos. Para a marca, significa que, por meio de produto, comunicação e entrega relevante, ela está na memória no momento da compra”, disse.
Em um cenário de excesso de informações e disputa constante por atenção, o reconhecimento se torna ainda mais relevante. Para Eduardo Mendonça, diretor de mídia da Aquatro Comunicação e Marketing, estar entre as marcas lembradas é um diferencial competitivo.
“Você ter o reconhecimento do consumidor é algo essencial, ainda mais quando a atenção está dividida. Ter esse selo é fundamental como reconhecimento da marca”, pontuou.
A importância da lembrança também foi destacada por profissionais de planejamento e mídia. “Se estamos na mente do consumidor, é porque alcançamos o coração dele”, afirmou Haiane Rocha, gerente de Planejamento, Mídia e Dados na MP Publicidade.
Enquanto isso, Grazieli Fiorese, coordenadora de Mídia da Ampla Comunicação, reforçou que o Recall valida um trabalho contínuo: “Não é apenas reconhecimento; é a confirmação de que estamos no caminho certo ao atender, de forma consistente, as necessidades dos clientes”.
Para Luiz Roberto Cunha, diretor-presidente da agência Danza, o estudo segue como referência indispensável, com papel de guia estratégico para empresas e agências identificarem os sucessos e as oportunidades. “O Recall é a bússola do mercado publicitário. É uma ferramenta importantíssima que A Gazeta traz para o mercado”, destacou.
A festa de premiação já tem data marcada: os ganhadores vão receber os troféus em grande estilo em uma noite inesquecível, no dia 10 de junho, no Le Buffet.
Leia mais da Pelo Mercado