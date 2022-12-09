Sexta (9) tem Os Travessos, Sué e Parangolé no ES; veja agenda

Especial Copa: Brasil x Croácia
Torcida Gordinho
Com Os Travessos e Rodriguinho. A partir das 11h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pista/ meia) e R$ 70 (área premium/ meia), à venda no site Lebillet.
Arena Torcida Capixaba
A TV Gazeta preparou diversos locais com transmissão gratuita dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. A partir das 11h, na Matrix Shows, em Cariacica; na Arena Vitória (Praia de Camburi, em frente ao Clube dos Oficiais; Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi; Praça Dom João Batista, em São Pedro; e na praça principal de Itararé); e Nova Venécia (praça da cidade). Entrada franca.
Pagodear
Com Pele Morena, DJ Lukão, Giselle Dario, Sheep DJ, Cavaroxa e Dodo. A partir das 10h, no Ensaio Botequim. R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (individual/ lote 2), à venbda no site Lebillet.
Copa Embrazado
Com Parangolé, Luuh, Samba Junior, Bero, Sambadm, Koreia, Breno & Lucas e Cariello. A partir das 11h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (meia/ 4º lote), à venda no site Superticket.
Copa do Canto
Com Maycon Sarmento, Rodrigo Balla e Sambadiverso. A partir das 11h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Celim na Copa
Com Pagolife, MLK 027, DJ JV de VV, DJ Pedro Schmid, DJ KN de VV, DJ 2L de VV, DJ LR de VV e DJ Nenenzão. A partir das 11h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 23h e homens até às 19h. Informações e reservas: (27) 99898-1912.
Encontro de Gigantes
Com Rickson Maioli e Jackson Lima, além de transmissão ao vivo do jogo da Seleção Brasileira na Copa. A partir das 10h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas: (27) 99644-2745.
Cheers Of The Samba
Com Pagolance, DJ Bero, DJ JV de VV, DJ Edin e DJ Fabricio V. A partir das 11h, no Bar 40 Graus. R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (individual/ lote 5), à venda no site Lebillet.
Let's Copa
Com Felp22, DJ RD de SN, Victor Cunha, DJ JS do SN e Diego Rodrigues, além de cerveja liberada das 20h às 21h. A partir das 20h, no Let's Guriri. R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 20 (com nome na lista/ até 21h).
Boteco da Copa
Com Nanda Marques, Carol & Priscila e DJ Paulinho. A partir das 11h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Transmissão do Jogo do Brasil
Transmissão do jogo do Brasil, com telão, chopp artesanal e opções gastronômicas. A partir das 12h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Shopping Praia da Costa
Telão transmite jogo do Brasil, além de evento possuir opções gastronômicas. A partir das 12h, na praça de alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Shopping Moxuara
Shopping preparou telão pra transmitir ao vivo o jogo entre Brasil x Croácia. A partir das 12h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Para curtir
Sambadm + Sué
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Brega Night
Com Cadu Caruzo, Theo Pastorini e Kasa das Prima. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para quem estiver usando estilo 'brega'.
Boltquim
Tocando pagode, samba, pop BR, sofrência e hits da copa. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 (somente na portaria).
Chapa Quente
Tocando hip hop, summer eletrohits e funk. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 (para quem usar camisa do Brasil/ até 0h) e R$ 30 (all night).
Lamah Lounge
Tocando pagode, pop BR, funk e axé. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
MTV Hits 2000
Tocando rock, pop, summer eletrohits e hits 2000. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para os 20 primeiros usando camisa de banda, depois, R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Scandalo na Pink
Djs Bero Costa e Daniel Futuro, Koreia, Belucio, Giselle Dario e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (pink up/ meia) e R$ 70 (pink fy/ meia).
Dona Fran
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Lady Steel
Com karaokê a partir das 19h e show às 21h. No Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Samba & MPB
Com Ciça Chadô. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Sextanejo do Giga
Com Nina & Alex. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Lazer
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sexta das 17h às 00h30 e aos sábados e domingos e feriados de 12h às 00h30. Valores: R$ 109,90 (segunda a quinta/ 1h) e R$ 119,90 (sexta, sábado, domingo e feriados/ 1h). Número máximo de 6 pessoas na pista. Reservas: (27) 99830-9478.
Especial de Natal
Natal "O Quebra Nozes"
Decoração de Natal com Papai Noel e montanha russa. Na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Passeio na montanha russa: R$ 5 (duas voltas). Entrada franca.
Natal Floresta Encantada
Decoração de Natal com Árvore falante, poço dos desejos e Papai Noel. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10 até as 22h, e domingos, das 12h às 21h. Entrada franca.
Natal na Neve
Decoração de Natal com globo interativo, boneco de neve gigante e Papai Noel. No Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 13h às 21h. Entrada franca.
Natal Fábrica de Sonhos
Decoração leva a criançada para dentro da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, além de passarela para fotos. No Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. O Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Preços: R$ 20 (1 foto/ 15x20), R$ 20 (foto na bolinha), R$ 35 (1 foto + 1 foto na bolinha) e R$ 50 (1 foto + 2 bolinhas).
Um Doce Natal
Decoração de Natal sensorial, com Casa de Doces do Papai Noel, Árvore de Natal com passagem interna na decoração de balas, Boneco Ginger, Cupcake giratório, balanço para cadeirante PNE, escorregador infantil, painéis interativos Monte seu Ginger e Pinturas Natalinas e Oficina Natalina Candy e Trenzinho de Natal. No Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. O Papai Noel está presente de segunda a sexta-feira das 14h às 17h30 e das 18h30 às 22h; aos sábados das 13h às 17h30 e das 18h30 às 22h e aos domingos das 14h às 20h. Preços: Fotos com o Papai Noel custam a partir de R$ 50 já o trenzinho custa R$ 15 por 3 minutos.
Caravana de Natal
Mini trio elétrico decorado, leva Papai Noel, personagens natalinos e infantis em todas as regiões de Vila Velha. A partir das 19h30 às 22h, no Parque da Baleia em Ponta da Fruta. Evento gratuito. Até 23 de dezembro.
Cantata de Natal
Com Professor Joaquim Barbosa Quitiba. A partir das 15h, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Exposições
Lightland - Van Gogh e impressionistas
A exposição imersiva feita com projeções promete levar o público para dentro das obras de arte. Em um espaço montado no 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Le Biscuit. Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. Com sessões a cada 30 minutos, de quarta a domingo. Sessões especiais para grupos escolares as terças. Das 10h às 21h, de quarta a sábado, e das 11h às 21h, aos domingos. Entrada: R$ 35 (meia), à venda no site Lightland.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça a domingo, das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Projeto Cultura Africana e Afro-brasileira: Vivendo a Africanidade na Escola Pública
Mostra reúne quadros, poesias, poemas e muito mais produtos elaborados por diversos alunos participantes do projeto, que busca trabalhar a Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas públicas. De terça a sexta, das 9h até 17h. Entrada franca. Até 30 de janeiro.