Palhaços ciclistas levam alegria do circo para as ruas de Vitória

Casal de ciclistas faz espetáculo andando de bicicleta enquanto utilizam pernas de pau Crédito: Instagram/ @carlitoscachoeira

Prepara o coração, pois os palhaços vão 'invadir' o Centro de Vitória, no Espírito Santo. O espetáculo de circo e teatro de rua, "Os ciclistas excêntricos", promete transformar as ruas do Centro de Vitória, em picadeiro ambulante com muita música, poesia, contação de histórias e até uma bicicleta de perna de pau. O projeto recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio do Projeto Cultural Rubem Braga.

As apresentações acontecem na quinta (8) e sexta-feira (9), na Rua Sete de Setembro. Na quinta (8), o espetáculo será realizado às 20 horas. Na sexta-feira (9), serão realizadas duas sessões: uma às 19h e outra às 21h.

A ideia do projeto surgiu a partir da biografia do casal Amora Gasparini e Carlitos Cachoeira, que az parte do Lacarta Circo Teatro. Além de companheiros e artistas, a dupla utiliza a bicicleta como meio de transporte em sua vida cotidiana tornando-se um objeto símbolo de sua história enquanto casal.

"Nosso projeto veio da vontade e inquietude de expressar de forma lúdica e teatralizada a nossa história de vida, portanto, é um espetáculo autobiográfico, onde expomos nossas vontades, quereres e intimidades de uma relação a dois. A bicicleta entra nesse contexto, por ser o nosso meio de transporte principal e por utilizarmos dela durante toda a nossa relação antes de se tornar casamento, que, aliás, acaba sendo parte do espetáculo. Elucidamos na apresentação a importância de realizar uma atividade motora como o andar de bicicleta e também a importância de celebrar da vida e cada instante através das miudezas presentes no cotidiano", detalhou Carlitos.

Além do veículo, os artistas também utilizam nas suas apresentações a perna de pau, um instrumento do circo que vem perdendo protagonismo dentro do movimento com o passar dos anos.

"Queremos resgatar essa ferramenta, ressignificar. Mesclamos a perna de pau com a bicicleta, que aliás, é uma prática inédita tanto no Espírito Santo como no Brasil e na América Latina", destacou Amora.

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