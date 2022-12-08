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Alegria

Palhaços ciclistas levam alegria do circo para as ruas de Vitória

"Os Ciclistas Excêntricos" promete transformar as ruas do Centro em um picadeiro ao ar livre com diversas atividades. Apresentações acontecem nesta quinta (8) e sexta (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 13:58

Casal de ciclistas faz espetáculo andando de bicicleta enquanto utilizam pernas de pau
Casal de ciclistas faz espetáculo andando de bicicleta enquanto utilizam pernas de pau Crédito: Instagram/ @carlitoscachoeira
Prepara o coração, pois os palhaços vão 'invadir' o Centro de Vitória, no Espírito Santo. O espetáculo de circo e teatro de rua, "Os ciclistas excêntricos", promete transformar as ruas do Centro de Vitória, em picadeiro ambulante com muita música, poesia, contação de histórias e até uma bicicleta de perna de pau. O projeto recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio do Projeto Cultural Rubem Braga.
As apresentações acontecem na quinta (8) e sexta-feira (9), na Rua Sete de Setembro. Na quinta (8), o espetáculo será realizado às 20 horas. Na sexta-feira (9), serão realizadas duas sessões: uma às 19h e outra às 21h.
A ideia do projeto surgiu a partir da biografia do casal Amora Gasparini e Carlitos Cachoeira, que az parte do Lacarta Circo Teatro. Além de companheiros e artistas, a dupla utiliza a bicicleta como meio de transporte em sua vida cotidiana tornando-se um objeto símbolo de sua história enquanto casal.
"Nosso projeto veio da vontade e inquietude de expressar de forma lúdica e teatralizada a nossa história de vida, portanto, é um espetáculo autobiográfico, onde expomos nossas vontades, quereres e intimidades de uma relação a dois. A bicicleta entra nesse contexto, por ser o nosso meio de transporte principal e por utilizarmos dela durante toda a nossa relação antes de se tornar casamento, que, aliás, acaba sendo parte do espetáculo. Elucidamos na apresentação a importância de realizar uma atividade motora como o andar de bicicleta e também a importância de celebrar da vida e cada instante através das miudezas presentes no cotidiano", detalhou Carlitos.
Além do veículo, os artistas também utilizam nas suas apresentações a perna de pau, um instrumento do circo que vem perdendo protagonismo dentro do movimento com o passar dos anos.
"Queremos resgatar essa ferramenta, ressignificar. Mesclamos a perna de pau com a bicicleta, que aliás, é uma prática inédita tanto no Espírito Santo como no Brasil e na América Latina", destacou Amora.

SERVIÇO

  • Espetáculo "Os ciclistas excêntricos"
  • Quando: 8 e 9 de dezembro, às 20h e 21h
  • Local: Rua Sete de Setembro no Centro de Vitória
  • Entrada franca

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