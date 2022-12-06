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Love On Tour

Show de Harry Styles em São Paulo ainda tem ingressos disponíveis

O cantor tem apresentações marcadas para dia 6, 13 e 14 de dezembro; as entradas já estavam esgotadas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 15:39

Harry Styles no clipe de As It Was
Harry Styles no clipe de As It Was Crédito: Reprodução/YouTube
Harry Styles dá a largada em sua turnê pelo Brasil nesta terça-feira, 6, em São Paulo. O cantor também se apresentará no Rio de Janeiro e em Curitiba.
Ainda há ingressos para os três shows que o cantor fará em São Paulo, incluindo o desta terça, 6. O valor dos ingressos varia entre R$ 164 e R$ 751 e a compra deve ser realizada no Eventim.
Em São Paulo, as apresentações serão no Allianz Parque (antigo Palestra Itália), no bairro da Água Branca. A tour em solo brasileiro estava prevista para outubro de 2020 e, por causa da pandemia, teve de ser adiada para este ano.
Os paulistanos ganharam mais duas chances de curtir o som do cantor inglês. Veja a agenda da turnê:
  • Terça-feira, 6 de dezembro: São Paulo (Allianz Parque)
  • Quinta-feira, 8 de dezembro: Rio de Janeiro (área externa da Jeunesse Arena)
  • Sábado, 10 de dezembro: Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)
  • Terça-feira, 13 de dezembro: São Paulo (Allianz Parque)
  • Quarta-feira, 14 de dezembro: São Paulo (Allianz Parque)
Os shows fazem parte da Love On Tour - turnê que deve terminar somente em 2023. No setlist estão os sucessos dos dois últimos álbuns de Harry, Fine Line (2019) e Harry’s House (2022).

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