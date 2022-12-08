Vila Natalina de Vila Velha terá programação recheada de concertos

​Prainha contará com Vila Natalina a partir do dia 25 de novembro Crédito: Assessoria Prefeitura Municipal de Vila Velha

Vila Velha inaugura a sua Vila Natalina nesta quinta-feira (8). O atraso se deu por conta das chuvas que caíram no Espírito Santo na última semana. Agora, o Parque da Prainha está pronto para receber munícipes e turistas, de segunda a sexta, das 18 às 23h, e sábado e domingo, das 12h às 23h. A Vila vai funcionar até o dia 6 de janeiro.

Para a abertura, é esperada a chegada do Papai Noel, que ganhou uma casa no Parque, além da realização de um concerto, a partir das 19h. No quesito decoração e diversão, a vila terá ainda uma árvore multicolorida de 23 metros de altura, iluminação cênica, carrossel com quatro cavalos, roda gigante de 20m com 30 cabines, parquinho temático e túnel de luz de 15m de comprimento, com efeitos especiais que simulam a neve, compõem o cenário que o visitante irá encontrar na Prainha.

Vale lembrar que até o dia 25 o espaço contará com apresentações culturais quase que diárias (a programação completa está no fim do texto). Serão corais das escolas municipais, banda da PMES e até um auto de Natal.

O prefeito Arnaldinho Borgo disse que toda a programação foi pensada para acolher os moradores da cidade e turistas de forma segura. Além disso, todas as regiões de Vila Velha serão contempladas.

“Estamos democratizando o natal de Vila Velha pelo segundo ano seguido, levando a programação para todas as regiões da cidade. A mesma programação, com o mesmo carinho e dedicação do bairro de menor poder aquisitivo ao maior, sem distinção. Essa é a cidade que queremos para todos. As escolas participaram da confecção das árvores de natal que estarão por toda a Vila Natalina, a maior do Espírito Santo, cheia de atrações imperdíveis, para que o espírito de paz, união e pensamentos positivos, tome conta de nossa cidade”, comentou o prefeito.

Todas as 109 escolas municipais da rede de ensino de Vila Velha também estão participando da ornamentação. Os alunos das escolas estão decorando as árvores que irão compor a decoração da Vila Natalina. Uma novidade para este ano é que cada árvore terá um QR Code contando a inspiração da árvore e também com informações da escola e dos alunos participantes.

Para o secretário municipal de Educação, Rodrigo Simões, essa é mais uma ação que integra as escolas com a comunidade e as famílias: "A educação se faz a várias mãos, nesse sentido a união da escola e a família, com a mostra dos trabalhos e projetos institucionais através das árvores de natal, vêm agregar no desenvolvimento das crianças e jovens da rede municipal de ensino, além de contribuírem com o espírito de natalino da cidade”, explicou.

Além da Vila Natalina no Parque da Prainha, diversos trechos da orla e 26 bairros já receberam iluminações cênicas. Entre os locais estão Itapuã, Praia da Costa, Centro, Praia das Gaivotas, Coqueiral de Itaparica, Praia de Itaparica, Normília da Cunha, Ibes, Araçás, Jardim Colorado, Guaranhuns, Novo México, Barra do Jucu, Riviera da Barra, Santa Paula II, Vale Encantado, Ponta da Fruta, Paul, Glória, Barramares, Zumbi dos Palmares, Cobilândia, Vila Nova, Cocal, Aribiri e Santos Dumont.

Programação de apresentações na Vila Natalina: