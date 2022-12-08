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Geek Universe: edição de Natal vai para Vila Velha em versão reduzida

Evento que aconteceria no Shopping Vitória vai para o Boulevard Vila Velha, agora com entrada franca
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 17:59

Geek Universe terá campeonato de jogos como League of Legends (Lol)
Geek Universe terá campeonato de jogos como League of Legends (Lol) Crédito: Divulgação
A edição de Natal do Geek Universe, maior evento nerd do Espírito Santo, vai mudar de lugar. O evento previsto para acontecer de sexta (9) a domingo (11), na área externa do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, irá para a área interna do Boulevard Vila Velha, no Jockey de Itaparica, no sábado (10) e domingo (11).
"Com essa previsão de chuva, ficamos com medo de ter muito vento e comprometer a estrutura e os visitantes. Vamos adiar o evento do Shopping Vitória para janeiro, fazendo uma edição de verão. Mas teremos um encontro no Boulevard Vila Velha para não deixar a edição de Natal passar em branco", explica Marcos Paulo Nascimento Guimarães, um dos organizadores do evento capixaba.
De acordo com Marcos, a edição de Vila Velha será um pouco menor que a divulgada para Vitória. "Não teremos a área dos shows e de alimentação, nem a participação do Guilherme Briggs (dublador do Superman). Agora, todo resto da programação se mantém", continua Marcos.
Dessa forma, está garantida a participação de Glauco Marques, voz de Zoro (One Piece). A programação deste sábado (10) e domingo (11) começará sempre às 13h.
Para a alegria dos fãs de games, o evento terá a final do primeiro campeonato de esporte eletrônico do Governo do ES, nas modalidades Universitária e Livre. Tudo vai acontecer na área que era ocupada pela UVV no centro de compras.
O Geek Universe terá ainda disputas de League Of Legends (Lol), Counter-Strike: Global Offensive (CSGO), Valorant e uma área Genshin Impact. Além dos games, o encontro terá concursos de cosplays e k-pop. Vale lembrar que o Geek Universe no Boulevard Vila Velha terá entrada gratuita.
Espere ver muitos
Espere ver muitos "cosplay" no "Geek Universe", em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Boulevard Shopping Vila Velha

E OS INGRESSOS?

Quem garantiu as entradas para a edição do Shopping Vitória, vai poder utilizar ela na edição de janeiro de 2023, prevista para os dias 20, 21 e 22.
"A galera que comprou para o Shopping Vitória, vai receber um novo ingresso para o evento de janeiro. Além do ingresso que eles compraram, eles receberão um a mais como bonificação", destaca Marcos.
Quem não quiser ou puder comparecer na edição de janeiro, a organização avisa que o reembolso será feito direto pela plataforma Sympla.
Já os visitantes que pretendem curtir a edição de verão do Geek Universe, podem comprar as entradas no site. Os ingressos custam entre R$ 15 (entrada por dia) e R$ 30 (passaporte para os três dias de evento). Vale lembrar que todos os ingressos são valor de meia-entrada e é necessária a doação de 1 quilo de alimento não-perecível para ajudar em causas sociais.

SERVIÇO

  • GEEK UNIVERSE - EDIÇÃO DE NATAL
  • Quando: 10 e 11 de dezembro, de sábado e domingo
  • Onde: área interna do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha
  • Funcionamento: a partir das 13h
  • Ingressos: entrada franca

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