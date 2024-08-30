Sexta (30) com Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa e baladas no ES; agenda

Shows
Special Bday - Zatto
Com Zatto, Havi, Caio Vargas e Brenda Vieira DJ, a partir das 18h, no Barlavento. Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos à venda no site do Barla.
SuperTramp Experience
Banda tributo à banda inglesa Supertramp, a partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: cadeiras a partir de R$ 90, mesas a partir de R$ 800 e lounges R$ 6000, à venda no site da Blueticket.
Especial
Festival Capixaba de Inverno
Música, gastronomia e cerveja artesanal, de quinta-feira a sábado, das 16h às 23h. No domingo, de 14h às 22h. Local: Parque da Cidade, Serra. Na sexta, a programação musical é de sertanejo e terá Ze Felipe e Romário, Erick e Eduardo DJ Welington Luy. Entrada gratuita.
33ª Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo
De quinta a domingo, no Centro de Eventos Eventos Joaquim Pinto Filho (Sanfonão). ES-165, s/n - Pedro Rigo, Conceição do Castelo. Entrada gratuita. Na sexta, conta com rodeio, shows de DJ Leandro Prata, Humberto e Ronaldo e Alencacio Shunk.
25ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa
De sexta a domingo, no Parque de Exposições de Santa Teresa. Entrada franca. R. Virgílio Germano Bassetti - Montanha, Santa Teresa. Na sexta, a partir das 18h e conta com Nano Vianna, Mini-realeza, Concurso da Realeza do Vinho e da Uva e Banda Trilha. Confira matéria de HZ.
Festas e baladas
Luau Soul Reggae
Com Conchá, Akanni e o apresentador e Selektah Thiagão Fulmegant, a partir das 20h, no Oásis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitoria. Ingressos: R$ 20 (pista/meia), R$ 40 (pista/inteira), R$ 35 (ingresso duplo/meia) R$ 70 (ingresso duplo/inteira), à venda no site da Zigtickets.
Emo X Goth
A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Sympla.
Nosferótika
Emo, post punk, nu metal, darkwave, pop punk e synthpop, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Sympla.
Cheque Especial
Com Cris, Arthur Prates, Fernando Ds, Jexxca, no Bolt, a partir das 23h. Entrada grátis até 00h, após R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Sextanice
Pop br, funk e pagode com Milte, Tallyson, Karolla, Mel e Ysa, no Fluente, a partir das 22h. Entrada grátis até 0h (100 primeiros), após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Música ao vivo em barzinho
Sexta de Tributos
A partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Rock
Com Sheep & Parafina, no Pub 426, a partir das 21h. Sem cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB na Curva
Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Morning Glory
Cover da Banda Oasis, no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10 (a partir das 19h30). Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Diversão
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09.V alores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Castelo do Dragão
Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Exposições
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
A exposição é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 09 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
Olhares Além do Tempo
A exposição nos convida a olhar a produção artística de professoras, artistas e pesquisadoras da Ufes. Período de visitação: até 30 de agosto. Horário: de segunda a sexta, das 9h às 12h; e de 13h às 17h. Galeria de Arte Espaço Universitário, Ufes, Goiabeiras, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
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