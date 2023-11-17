Sexta (17) com shows de Sandra Sá e Marcos Almeida no ES; agenda

Sinopse: Billy era um jovem prodígio. Aos nove anos, ele criou e apresentou um podcast musical de grande sucesso. Agora, aos 19 anos, Billy enfrenta uma crise de identidade e incerteza sobre seu futuro. Ele vive com sua excêntrica mãe, tem uma paixão secreta por uma garota. Tudo muda quando ele tem um encontro inesperado com seu ídolo de infância, um músico desaparecido há anos. Esse encontro leva Billy a repensar seu caminho e encontrar uma nova perspectiva para enfrentar o futuro. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.