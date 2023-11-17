Sexta (17) com shows de Sandra Sá e Marcos Almeida no ES; agenda

Shows
Sandra Sá - Ao Vivo
A cantora Sandra de Sá desembarca em Vitória para cantar seus maiores sucessos. A partir das 20h, no Teatro da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Setor A e B ( R$ 160/inteira) e ( R$ 80/meia); Mezanino ( R$ 100/inteira) e (R$ 50/meia), à venda no site Lebillet.
Wiu + Arthuzin
Show do cantor Wiu e Arthuzin. A partir das 20h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site Lebillet.
Marcos Almeida/ Tour 2023
Show do cantor Marcos Almeida. A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 69 no site Blueticket.
Baladas e Festas
Cervejaria - São Mateus
Com Pisadinha do Vaqueiro, Rogério e CIA e Forró da Banda. A partir das 21h, na Cervejaria Km 23. São Mateus. Ingressos: R$ 40, à venda no site Zig.tickets.
Forrozada Boa
Com os grupos Severina, Cangaceiros e DJ Azul. A partir das 22h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Tabuazeiro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site Zig.tickets.
Sexta VIP
Com os grupos Pagolife, Primeira Classe e DJs Gustavo o Brabo e KN de VV. A partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site Zig.tickets.
Sente o Grave
Com os DJs Matheus Fonseca, Koreia, Jotta F, Sheep, Anderson Baduh. A partir das 23h, no Pink Elephant Vix. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 200 (Área VIP/inteira) e R$ 100 (Área VIP/meia); R$ 60 (pista/inteira) e R$ 30 (pista-meia), à venda no site Zig.tickets.
Especial Pink Floyd e The Doors
Com as bandas Pink Flaming e The Windows. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: os 100 primeiros não pagam a entrada, após, valores não informados.
Crazy Cow
Com Bruno Macedo, Léo Lima, Breno e Bernardo. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Rock 426
Show de Dona Fran. A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sense Club
Com DJs Jess, Japa, KN de VV, Gabriel Pratti, Belucio, 2L de VV e Junin da BR. A partir das 23h, no Club Hitz. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Samba Free
Com o grupo Samba Diverso. A partir das 18h, no Defume’s Botequim. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada gratuita.
Pago Funknejo
Com Wallace Aguiar, e grupos Pagolance, Sem Medida, e DJ Peh. A partir das 18h, no Gustus Sport Bar. Rua Castelo Branco, 855, Vila Velha. Ingressos: Entrada liberada até às 20h, após valores não informados.
Canto Pop
Com a banda Sheep & Bohemia. A partir das 20h, no Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
I Am The Samba
Com os grupos Samba Júnior, Pagolife e DJ Scoob. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).
Resenha
Com os grupos D'Moleque, D'Bem com a Vida, e DJs RD de São Mateus e Luuh. A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza. Mário Cypreste, Vitória.
Resenha do Art
Com Samuel Bize, Vinivin do Cavaco, Jakin Soares, Netinho Natividade, DJ Beves e grupo Artsamba. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 100 (camarote/inteira) e R$ 50 (camarote/meia); R$ 40 (pista/inteira) e R$ 20 (pista/meia), à venda no site Lebillet.
Braba
Com os DJs JR, Isa Faustini, Thainan, Menário e Tônico. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada liberada para os 50 primeiros, após R$ 30.
Na Pista
Com os DJs Bruno Donat, Jéssica Germano, Ysa e Wallace Breciani. A partir das 23h, no Bolt. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada liberada para os 50 primeiros, após R$ 25.
Músicas ao vivo
Samba
Com o grupo Babell Trio e Juan Allende. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
MPB na Curva
Com Vinícius. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
MPB
Com Débora Fassarella. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Sexta Top
Com Rodrigo Balla, Samuel King, João Felipe e Rafael. A partir das 20h, no Buttecos Vitalino. Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Sexta Neja
Com Nando Xavier. A partir das 19h30, no Pocar Gastrobar. Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99296-4304.
Pop Rock
Com Gabriel Felipe. A partir das 18h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99579-7355.
Piano Jazz
Com Gdremias Rocha. A partir das 19h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Pagonejo
Com o grupo Os Brunos e dupla Erick e Eduardo. A partir das 19h30, no Recanto Botequim. Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra.
MPB/POP
Com Fabiano Mattos. A partir das 19h30, no Blackjack Bar. Rua Maria Nilce Magalhães, 37, Praia das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 8.
Mix
Com a Banda Seis 3. A partir das 20h, no Só Santo Botequim. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99311-8564/ 99242-9313.
Festival de Cinema Italiano
Billy
Sinopse: Billy era um jovem prodígio. Aos nove anos, ele criou e apresentou um podcast musical de grande sucesso. Agora, aos 19 anos, Billy enfrenta uma crise de identidade e incerteza sobre seu futuro. Ele vive com sua excêntrica mãe, tem uma paixão secreta por uma garota. Tudo muda quando ele tem um encontro inesperado com seu ídolo de infância, um músico desaparecido há anos. Esse encontro leva Billy a repensar seu caminho e encontrar uma nova perspectiva para enfrentar o futuro. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Mimi, o metalúrgico
Sinopse: Mimi é um estivador siciliano que inadvertidamente se envolve em uma série cada vez mais complicada de conflitos pessoais. Ao perder o emprego depois de votar contra um chefão da máfia em uma eleição supostamente secreta, Mimi deixa sua esposa para encontrar um novo trabalho. Ele se muda para Turim, onde arranja trabalho e se envolve em um caso com uma comunista. Logo ele se vê fazendo malabarismos com dois relacionamentos enquanto planeja se vingar das forças corruptas que arruinaram sua vida. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Cultura
Vírgula
Espetáculo e bate-papo com o elenco direção da Cia Gente. A partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site Sesc Glória.
A Alma é Profunda como os Rios
Espetáculo aborda a guerra e a intolerância que são símbolos da dificuldade de compreender e aceitar o outro. Mais do que abordar os efeitos dos conflitos, o programa do barítono Homero Velho, da pianista Priscila Bomfim e da trompista Ury Borges, traz obras que nos falam do desejo de sobrevivência. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos, mediante retirada.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos precisam estar acompanhados de um adulto responsável. Ingressos: R$ 50.
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web.
Mergulhando no Fundo do Mar
Um evento voltado para as crianças composto por brinquedos infláveis, um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedente.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes à arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Caminho da Prainha
A exposição apresenta uma coleção de peças artísticas criadas por ceramistas que atuam na região do sítio histórico da Prainha (Vila Velha), utilizando argila e esmalte como materiais inspirados nos variados caminhos que conduzem à vivência na região. Até 10 de dezembro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Envios Possíveis
A exposição que está em cartaz de forma gratuita no Parque Moscoso conta com painéis de obras pintadas à mão e vem transformando a realidade de pessoas de diversas idades que buscam, por meio da arte, expressar seus sentimentos e se reconectar com a saúde mental. Até 25 de novembro, na Avenida República, Centro, Vitória. Aberto todos os dias, das 5h às 22 h. Entrada gratuita.