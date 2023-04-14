Sexta (14) tem La Fúria, forró, stand up comedy e baladas no ES; agenda

Baladas e festas
LIVE PINK
Com Jennifer, Belucio, Pedro e Lucas, Jotta F e Fabricio. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (vip inteira) e R$ 60 (pista inteira), à venda no site da SuperTicket
AY, Dios Mío!
Com Lauar, Thainan, Karolla, Temponi e Lofer. A partir das 22h, no Fluente Future Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos R$30 toda a noite.
Nunca é de Leve
Com DJ Gustavo o Brabo, DJ GB, Matheus Emis e o Grupo D’Moleque. A partir das 20h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site da SuperTicket.
É o pique
Com Dhiego Viana, Hudson 22, Japa, Fabrini, Zangão e kinho. A partir das 22h, no Embraza Eventos - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no site da SuperTicket.
Quem tem joga
Com Bero, Cariello, Lukao, Jv de vv e Dodo. A partir das 22h, no Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site da SuperTicket
Dark Room do Fofocando
Com Dj Biel de VV, Dj Japa, Dj Fervo de VV, Dj Gabriel Oc e Dj Bianca Grant. A partir das 22h, no Lamah Lounge - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos R$ 25 (Sujeito a alteração). Informações: 99578-4526.
Mil Grau
Com DJs tocando electro, remixes, mashup, pop e funk. A partir das 23h, no Bolt Redux - Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Eu Amo Sexta
Com Jongô, Sambadm, Ivan e Matheus, Rômulo Arantes e DJ Baduh. A partir das 19h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, Itapuã, VV. Ingressos: R$ 15 (até 21h).
É o Beat
Com Bart do PDM, Luizinho, PV do Si, Zangão, Pagolance, Carla Roberta, Thalia Coelho e Diogo DJ. A partir das 20h, no Botequim do Celim - R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: mulher não paga; homens pagam R$ 10 até 0h
Sexta Funk
Com Desi, Carla Roberta, DJ Gaab, Gordão e Bruno Rangel. A partir das 23h, no Degusta - Av. Edgar Gonçalves, 6, Campo Grande Cariacica. Ingressos: mulher não paga até 0h, após R$ 20. Homens pagam R$ 25 a noite toda.
Bora
Com Yago Gomes, JV de VV, KN de VV, Japa, Edin, 2J do TB, Junin da BR, Monia Lombardi, Jeff Ueda,Edjie e Maria. A partir das 22h, na Casa Hitz - R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória - ES. Ingressos: valores não informados.
Gordinho Sambão
Com Pagolife, Pagode e Cia e DJ Chocolate. A partir das 21h, no Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Ingressos: pista liberada a noite toda.
Sextinha
Com Gustavo Venturini, Koisa Nossa e DJ. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro - Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: pista liberada até 23h30.
Shows
La Furia
A banda é atração na Festa do Havai. A partir das 22h, no Let's Linhares - Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 3461 - Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), à venda no site da SuperTicket.
Forrozada Boa
Com shows de Trio Nordestino (BA), Trio Rocha o Nó (ES), DJ Motta (MG). A partir das 22h, no Recreio dos Olhos - Av. Cel. José Martins de Figueiredo - Tabuazeiro, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site da SuperTicket.
Teatro
STAND UP COMEDY - DIOGO PORTUGAL
Com Diogo Portugal. Às 20h30, no Sesc São Mateus - R. Cel. Constantino Cunha - São Mateus. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site da SuperTicket.
Festivais
3º Edição do Puxadinho Moxuara
Com Pele Morena. Às 21h, no estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1 - Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.
Música ao vivo em barzinho
Boteco Boa Praça
Com Jonathan Caputo. A partir das 19h30. Couvert R$9,90. Endereço: R. João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória
Casa de Bamba
Roda de choro com diversos músicos. A partir das 19h. Couvert não foi informado. Endereço: R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória