Segunda (2) com mostra de cinema japonês e exposições no ES; confira agenda

Cultura
CowParade
Até 15 de outubro, será realizado projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
Mostra Cinema Japonês Contemporâneo
O evento trás um panorama do que de mais moderno o audiovisual do país oriental tem produzido. No Cine Jardins, até quarta (4). Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Valor de meia-entrada para todas as sessões. Segunda, terça e quinta, R$ 10, quarta, R$ 8, sexta, sábado, domingo e feriado, R$ 15. Confira a programação de filmes na matéria completa feita por HZ.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Circo Barcelona
Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.
Pandora Park
Até 21 de outubro, ocorre o parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos, valores não informados.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Múltiplos Olhares
A exposição reunirá 22 fotografias produzidas pelos estudantes do Ifes - Campus Viana. Com o intuito de disseminar o conhecimento acerca dos elementos da linguagem fotográfica e explorar as funcionalidades das câmeras dos smartphones, o projeto promoveu uma oficina de fotografia com celular. Até 14 de outubro, no Espaço Cultural Kasa Raiz - Rua São José dos Campos, 38, Marcílio de Noronha, Viana. Visitação: De segunda à quinta, das 17h às 22h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro, acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.