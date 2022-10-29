Sábado (29) tem Gloria Groove, Ponto de Equilíbrio e forró no ES; veja agenda

Especial Halloween
Para adultos
O Halloween é na próxima segunda-feira (31). Porém, os bares e casas de festa estão com muitas festas para curtir a data, com direito a drinks especiais, promoções e concursos de fantasias que vão pagar até R$ 300. Confira a lista completa de festas, que vão até o dia 5 de novembro aqui.
Para crianças
E a criançada também tem vez neste Halloween. Os shoppings da Grande Vitória fizeram uma programação especial e gratuita para receber a turminha. De "pinturinha de monstros" a teatro, passando por concursos de fantasia e distribuição de doces, quatro centros de compras prepararam eventos incríveis para os pequenos. Confira a programação completa aqui.
Especial Libertadores
Flamengo X Athletico-PR
A final da Libertadores da América 2022 será decidida neste sábado, num jogo que promete grandes emoções. Bares e restaurantes da Grande Vitória vão transmitir a partida, a partir das 17h, com direito a telão e promoções - tem até Heineken a R$ 5 e rodada gratuita a cada gol de Gabigol. Confira todos que vão funcionar e as promoções disponíveis aqui.
Festas e festivais
Verão de Booa
Com Glória Groove, Belo, Pele Morena, DJ Fabrício V, DJ Koreia e DJ João Vianna, além de transmissão ao vivo da final da Libertadores. A partir das 16h, no Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 90 (meia/ vip/ 1º lote) e R$ 140 (camarote/ meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Luau Ecológico de Manguinhos
Com Ponto de Equilíbrio, Raiz da Mata, Forró Raiz e DJ Bravim. A partir das 17h, no Espaço Chico Bento Manguinhos, Av. Atapoã, 717, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 80 (meia/3º lote/ individual) e R$ 140 (meia/3º lote/ duplo), à venda no site Superticket.
Resenha do Forró
Com Trio Maracá e convidados. A partir das 16h, na Vila Quitanda Buffet. R. Dr. Jairo de Matos Pereira, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
2K
Tocando 2000's, Disney Stars e soundtrack. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente na portaria).
BLECAUTE
Tocando pop, funk, electro e house. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
Trash 2000
Especial furacão 2000 tocando pop, pop BR, funk, anos 2K e bagaceira. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h).
Sábado Mercearia
Com Erick & Eduardo e DJ Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Música ao vivo
MPB na Curva
Com Eliahu. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Marcus Rauta
A partir das 19h, na Casa de Bamba. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
Samba da Mary
Com Mary Amaral. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Especial
1ª Feira Literária de Vila Velha
Com contação de histórias, oficinas literárias, batalhas de Slam (poesia falada), palestras e exposições de escolas, livrarias e editoras. Além da apresentações musicais e teatro. A partir das 8h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Confira a programação completa aqui.
Cine Imetame
Carreta leva diversos sucessos do cinema em Aracruz com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas já a sessão das 19hrs é livre para o público geral exibindo o filme Viva - A Vida é Uma Festa. Na Praça da Paz. R. Indio Carneiro Magalhães, Centro, Aracruz.
Cinema Aqui
A carreta transformada em um cinema itinerante chega a Cidade Continental, na Serra. As sessões tem horários fixos: todos os dias, às 8h, às 10h, às 14h, às 16h e às 19 horas, com filmes diferentes em cada um delas. A carreta fica estacionada no setor Europa, na lateral da EMEF Irmã Cleusa Carolina Rody Coelho, entre a Avenida Meridional e a Rua dos Lobos. Os ingressos serão distribuídos no local, antes do início das sessões. Entrada franca.
5º Encontro Regional de Multicolecionadores do Epírito Santo
O evento reúne 15 expositores locais com mais de 3 mil peças para troca e venda como moedas, cartões-postais vintage, vinis selos postais raros, revistas em quadrinho (HQ), além de álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, artesanato e muito mais. A partir das 9hrs, no Shopping Boulevard da Praia. Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca.
Feira de adoção pet
A partir das 10h, no piso G1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Evento de Adoção de Cães e Gatos
A partir das 9h, no Masterplace Mall, Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho. É necessário ser maior de 18 anos, apresentar comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade. Entrada franca.
Lazer
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Bob Zoom – O Musical
A formiguinha azul que é sucesso em diversas plataformas digitais vai alegrar as crianças. Com duas sessões às 15h e 18h, na praça de eventos no piso L2 do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca, porém os ingressos estão esgotados.
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.