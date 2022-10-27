Halloween: shoppings do ES fazem programação para a criançada

Doces ou travessuras? Aqui os pequenos não precisam escolher. Shoppings de Vitória e Vila Velha trazem uma programação para a criançada curtir o Dia das Bruxas Crédito: Freepik

O Halloween está quase chegando e com ele vem os sustos e as fantasias aterrorizantes. Diferente dos EUA, no Brasil, a busca por doces de casa em casa fica por conta do Dia de Cosme e Damião (comemorado no dia 27 de setembro), mas a diversão para o Dia das Bruxas é garantida por eventos para a criançada.

Com direito a oficinas, teatro, concurso de fantasias, Zombie Walk, bailinho e até caça aos doces, shoppings de Serra, Vila Velha e Vitória realizam atividades para os pequenos curtirem esse período. Assim, tem programação para a turminha de sexta (28) até o Dia de Finados, 2 de novembro. Confira abaixo a programação de cinco centros comerciais na Grande Vitória para os pequenos 'sacudirem o esqueleto' junto com suas famílias.

Halloween do BUUHlevard Shopping Vila Velha

A programação de dois dias terá peça de teatro, zombie walk e caça aos doces. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada franca. Confira programação completa:



DIA 28/10 (sexta-feira): A partir das 19h30, peça de Halloween com Rodrigo Campaneli, histórias de arrepiar e zoombie walk com cortejo de monstros saindo do teatro após a peça e rodando o shopping.





DIA 29/10 (sábado): A partir das 15h, caça aos doces com mapa do tesouro, desfile de fantasias, brincadeiras e bailinho. Os mapas do tesouro serão entregues no Espaço Cliente.

Halloween SV

São cinco dias de programação temática, com diversas oficinas, recreação infantil e até concurso de fantasia com direito a desfile. A partir das 14h, no Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. Confira a programação:



DIA 29/10 (sábado): A partir das 14h, abertura com brincadeiras; 15h às 16h, oficina de slime; 16h às 17h, oficina de máscaras assustadoras; 17h às 18h, pinturinha monstruosa; 18h às 19h, recreação take kids; e das 19h às 20h, baladinha neon de encerramento.





DIA 30/10 (domingo): A partir das 14h, abertura com brincadeiras; 15h às 16h, concurso de fantasias; 16h às 17h, oficina de doces horripilantes; 17h às 19h, recreação Take Kids; 19h às 20h, contação de histórias monstruosas.





A partir das 14h, abertura com brincadeiras; 15h às 16h, concurso de fantasias; 16h às 17h, oficina de doces horripilantes; 17h às 19h, recreação Take Kids; 19h às 20h, contação de histórias monstruosas. DIA 31/10 (segunda-feira): A partir das 14h, abertura com brincadeiras; 15h às 16h, oficina de slime; 16h às 17h, oficinas de balões assustadores; 17h às 18h, recreação Take Kids; 18h às 19h, pinturinha monstruosa; 19h às 20h, baladinha neon de encerramento.





A partir das 14h, abertura com brincadeiras; 15h às 16h, oficina de slime; 16h às 17h, oficinas de balões assustadores; 17h às 18h, recreação Take Kids; 18h às 19h, pinturinha monstruosa; 19h às 20h, baladinha neon de encerramento. DIA 01/11 (terça-feira): A partir das 14h às 15h, abertura com brincadeiras; 15h às 16h, concurso de fantasias; 16h às 17h, Oficina de Doces Horripilantes; 17h às 18h, pinturinha monstruosa; 18h às 19h, recreação Take Kids; 19h às 20h, baladinha com personagens horripilantes.





A partir das 14h às 15h, abertura com brincadeiras; 15h às 16h, concurso de fantasias; 16h às 17h, Oficina de Doces Horripilantes; 17h às 18h, pinturinha monstruosa; 18h às 19h, recreação Take Kids; 19h às 20h, baladinha com personagens horripilantes. DIA 02/11 (quarta-feira): A partir das 14h às 15h, abertura com brincadeiras; 15h às 16h, concurso de fantasias; 16h às 17h, oficina de doces horripilantes; 17h às 18h, pinturinha monstruosa; 18h às 19h, recreação Take Kids; 19h às 20h, baladinha com personagens horripilantes.

Halloween do Diversão na Praça

São dois dias "assustadores", com direito a caça aos doces e show das bruxas. Tudo isso na Pracinha do Praia, no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca. Confira a programação completa:



DIA 29/10 (sábado) : A partir das 17h, começa a programação do dia com caça aos doces, desfile de fantasias, oficina de halloween, brincadeiras assombradas, pula-pula, chuva de balões.





: A partir das 17h, começa a programação do dia com caça aos doces, desfile de fantasias, oficina de halloween, brincadeiras assombradas, pula-pula, chuva de balões. DIA 30/10 (domingo): A partir das 16h, a programação conta com show das bruxas, desfile de fantasias, oficina de halloween, brincadeiras assombradas, pula-pula.

Halloween do Mestre

Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca. Confira programação completa: A programação terá dois dias de muita diversão com várias atividades temáticas c, incluindo festival de filmes ao ar livre, food park, elevador do terror, doces ou travessuras e muito mais. Para participar da caça aos doces é necessários se inscrever pelo site do Shopping . A partir das 15h, no. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.. Confira programação completa:

DIA 05/11 (sábado): A partir das 15h, Doces ou Travessuras; 16h, Doces ou Travessuras; 16h, Food Park; 17h, Filme: A Noiva Cadáver ("Sessão Matinê"); 19h, Show com a banda Beat Locks; 21h, Filme: Invocação do mal ("Sessão Terror").





A partir das 15h, Doces ou Travessuras; 16h, Doces ou Travessuras; 16h, Food Park; 17h, Filme: A Noiva Cadáver ("Sessão Matinê"); 19h, Show com a banda Beat Locks; 21h, Filme: Invocação do mal ("Sessão Terror"). DIA 06/11 (domingo): A partir das 15h, Doces ou Travessuras; 15h, Food Park; 15h, Cãocurso de fantasias de Halloween pet; 16h, Doces ou Travessuras; 17h, Filme: Viva: A Vida é Uma Festa ("Sessão Matinê"); 19h, Show com a banda Pretaô.

Halloween do Shopping Vila Velha

O shopping prepara uma programação com diversas atividades para crianças a partir de 1 ano. E o melhor: tudo de graça!

Dia 29/10 (sábado)

Horário: da 14h às 17h



da 14h às 17h Atrações de Halloween: Oficina de Balão assombrado e Gostosuras ou Travessuras (caça aos doces), Circuito Infantil, Distribuição de Balões, Pinturinha Artística e Cantinho Baby (Espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos).

