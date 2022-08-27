Sábado (27) tem Pato Fu, Pixote, Discotopia e Cariacrock no ES; veja agenda

Festas e festivais
Discotopia - Edição especial de três anos
São 12 horas de muita música eletrônica. Gui Scott, Bea Ferretti, Ale Gabeira, Guga Prates, Carol Vargas, Luis F. e Maholic. Apartir das 16h, no Clube Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Vitória. Entrada: R$ 50 (antecipado), à venda no site Sympla.
Cariacrock
Festa busca transformar Cariacica em um polo de rock, trazendo diversas bandas capixabas autorais. Com Elemento 26, Dash9, Triz, Tubarão Complex e Maré Tardia. A partir das 16h, na Rua Jerusalém, n° 20, Bairro Oriente, Cariacica. Ingressos: R$ 20, à venda via Pix para o email: [email protected] ou PicPay @neco.cariacrock. Após o pagamento, é necessário enviar o nome da pessoa que irá ao festival para o número (27) 99733-0137.
Musin - Festival Música na Infância
Com shows, circo, teatro, experimentação musical, oficina de percussão, muita brincadeira e bailinho à fantasia. No Parque Pedra da Cebola em Vitória. A partir das 14h30, abertura dos portões; de 14h30 às 17h30, Oficina: Pururu mão no couro apresenta tambor kids; às 15h30, Vitor Passarim - ‘As Fantásticas Histórias Mágicas’; às 16h30, Banda de Congo Mirim Mestre Tagibe; às 17h30, Pato Fu – Música de Brinquedo 2; às 18h30, Bailinho à Fantasia, Imaginação e Bola de Sabão Malê Kids e O Palhaço Banda nos intervalos. Entrada franca.
Santa Beer
Doze cervejarias capixabas participam do festival que ainda conta com gastronomia e apresentações musicais. A partir das 11h, na Praça da Cultura, Centro, Santa Teresa. Às 12h, show com Malandragem S/A, às 16h, show com a banda Trilha e às 21h, show com banda Like a Boss Blues and Rock. Entrada franca.
Festa da Cappitella
Evento celebra as tradições dos imigrantes italianos com serenata, desfiles de carros alegóricos e de barcos, apresentações de grupos folclóricos e de dança, shows musicais, almoço com pratos típicos e um festival com aulas-show com chefs capixabas e de fora do Estado. A partir das 16h, na Praça Adélio Lubiana, Beira Rio, Nova Venécia. Entrada franca.
1º Festival Forró Raiz
Com 32 horas de muita música, além de quatro oficinas de dança. No Centro de Barra Nova, em São Mateus. No Palco Sunset: às 13h, show com Arrumadinho; às 14h30, show com Suruaca; às 16h30, DJ Anne; às 17h, Fogumano; 19h, DJ Anne e às 19h30, fim das festividades. Já no Palco Sunrise: às 14h as 19h, oficinas de dança; às 19h30, DJ kblo; às 20h, Luiz Geraldino + Cateretê; às 22h, Forró 4 Estações; às 0h, Black do Acordeon; às 01h30, DJ Berin; às 2h, Forró Raiz; às 3h30, Barbara Greco e às 5h, fim das festividades. Entrada franca.
XI Festival de Dança Folclórica
No Ginásio de Esportes Hermann Röelke e na Praça Florêncio Berger em Santa Maria de Jetibá. A partir das 13h, apresentações culturais; às 18h, apresentações dos grupos de dança e 22h, baile típico com Banda Germanos. Entrada franca.
Festival de Cinema Itinerante
Com cinema, música e programação cultural diversificada em Vitória, Serra e Cariacica. A partir das 19h, na Ufes (Vitória), Praça São Sebastião (Serra) e Campo do Apolo (Cariacica). Entrada franca.
BOTA PRA QUEBRAR
Tocando pop, funk, electro, remixes e rock emo no térreo. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória.
TRASH 2000
Tocando pop, pop br, funk e anos 2k. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (23h) e R$ 25 (após 23h).
99% Femineja
Tocando feminejo hits e sofrência. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
EUFARIA
Tocando pop e funk de 2020, tiktok hits e hyperpop. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Hype Funk
Com MC Tairon, Lukão, Roberta Carla, Nobru, Edin, Isaque Gomes e Vitor Keller. A partir 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (pink up/ meia) e R$ 40 (pink fy/ meia).
Trap Funk Beach
Com MD Chefe, DomLaike, DJ JV de Vila Velha, Hugo Beats, DJ NV, DJ Thiago C. e DJ residente Rennan B. A partir das 22h, no B27 Beach Club. Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Do it 4 Brazil
Isaque Gomes, Gabriel Pratti, Koreia, Lukão, Pedro Schmid, Rogerinho do Cartel e Alec. A partir das 17h, no Nook Beach. R. Inhoa, Vila Velha. Ingressos: R$ 120 (open bar/ meia/ 5º lote), à venda no site Superticket.
Revoada da Morada
Laila Orlande, Rodrigo Leal Part: Viviane Miranda, Samba Fino, Trato Dj e Rennan. A partir das 18h, no Cerimonial Manguinhos Morada de Laranjeiras. Av. dos Colibris, 08, Morada de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 30 (inteira/ geral) e R$ 50 (inteira/ duplo), à venda no site Superticket
4ª Tardezinha da Deck's Beer
Com Balada do Maycon, DJ Sii Campos, Marcos Tybel e Dj Lorenzo Paiva. A partir das 16h, no Deck's Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Tá Em Casa
Com DJ Luuh, Gente da Gente, Cariello e Breno & Lucas. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Tbt Sunset
Com Mc Tairon. A partir das 18h, no La Rustic - Praia de Guriri, Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 20 (inteira), à venda no site Superticket.
Pred Rock
Com Matheus Matos e Murilo, Neblina e DJ Monicca. A partir das 22h, no Alto da Serra Butiquim. BR-482, Conceicao, Alegre. Ingressos: R$ 90 (inteira/ lote 2), à venda no site Superticket.
Piseiro na Vila
Com Felipe Flauzino, KaduVieira, Vitor e Ramon, Paula Rodrigues, Joakin Neto e Alex Salles. A partir das 21h, na Vila do Caixote. Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. Couvert: R$ 10, à venda no site Lebillet.
Só vem!
Com Leley, Breno & Bernardo, Nesse Clima, PH Dias, Laion e Peh. A partir das 18h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Um Sábado!
Com Nesse Clima, Rayanne Meira e Kinho DJ. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Balada Sertaneja
Com Luiz Paulo e João Felipe & Rafael. A partir das 18h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até 21h.
Edson Norberto e Grupo
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, mas o valor não foi informado.
Tardezinha - 80 Na Veia
Tocando os maiores sucessos dos anos 80 com DJs do Vinil. A partir das 17h, no Centro Comunitário de São Diogo na Serra. Ingressos: R$ 15.
Shows
Samba Mix
Com Pixote, Leqsamba, D’ Moleque e DJ Fabricio V. A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 80 (pista/ meia/ 2º lote) e R$ 100 (camarote/ meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Samba Junior + Koisa Nossa
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Entrada franca até 21h.
Grupo SDG + Sué
A partir das 20h, Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Pele Morena + Rayanne Meira
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até às 20h).
Pixote 360°
A partir das 18h, na Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012 - Barbados, Colatina. Ingressos: R$ 120 (open bar/ lote 1), à venda no site Lebillet.
Vibe Retrô
Com Rosana, João Penca, Sylvinho Blau Blau e Byafra. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 40 (pista/ lote 1/ meia), R$ 80 (área vip/ lote 1/ meia) e R$ 200 (mesa/ lote 2/ meia), à venda no site Lebillet.
Israel Novaes
Com Israel Novaes, Neblina e DJ Boka. A partir das 22h, no Verdinho. od. Eng. Fabiano Vivacqua, 1454, Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo), Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 50 (meia/ lote 2), à venda no site Superticket.
Guilherme Lemos
Show de abertura com a banda Metrópole. A partir das 22h ,no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (3º lote), à venda no site Sympla.
Lady Steel
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha.
Back To The Past
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Coco Bambu
Com Naohmi (12h), Carlos Arriaza (17h) e Nana Marchant Duo (19h30). No Coco Bambu Vitória.
Som no Praia
Com Gil Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Música no Pátio
Com banda Comichão. A partir das 19h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Rickson Maioli
A partir das 18h, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Gil Amorim
A partir das 12h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Jazz e Bossa
A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Especial
Feira de adoção de cães e gatos
Interessados devem passar por entrevista, serem maiores de 18anos, levar cópia de documento com foto, comprovante de residência em nome do adotante, além de assinar termo de responsabilidade. A partir das 9h, no Masterplace Mall. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até uma hora). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar uma hora. Menores de 4 anos ou de 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Roncalli Circus
No Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sexta, às 20h, aos sábados às 18h e às 20h30 e aos domingos às 16h, 18, e 20h30. Ingressos: R$ 15 (setor lateral/ meia), R$ 20 (setor central/ meia) e R$ 30 (setor vip/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. Na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. De segunda a sábado, mediante a agendamento prévio pelo número (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
PaixõES: Pela Fotografia e Pelo Espírito Santo
Em comemoração ao dia Mundial da Fotografia, 14 fotojornalistas que traduzem sua paixão pela fotografia e pelo Espírito Santo em 41 obras expostas. A partir das 10h, na entrada A do Shopping Boulevard. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Até 28 de agosto.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
REVIRAVOLTA: ARTE E GEOPOLÍTICA NO ACERVO VIDEOBRASIL
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: CORPO E PERFORMANCE NO ACERVO VIDEOBRASIL
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.