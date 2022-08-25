Festival de Forró Raiz agita São Mateus com 32 horas de música

Se você é da turma do forró, pode preparar a sapatilha que o ritmo vai tomar conta de Barra Nova, em São Mateus. De sexta (26) a domingo (28), acontece o 1º Festival de Forró Raiz, que promete 32 horas de muita música, além de quatro oficinas de dança para iniciantes com professores do Espírito Santo e Minas Gerais.
O objetivo é ensinar os passos do forró de raiz ao som das bandas, num espaço próximo ao palco localizado no Centro de Barra Nova. Forró 4 Estações, Barbara Greco e Fogumano estão entre as atrações.
O evento é uma iniciativa do Fórum Capixaba do forró de raiz que trabalha atualmente para salvaguardar as matrizes do forró, já reconhecido pelo Iphan como patrimônio cultural imaterial do Brasil.
Pensando nos turistas que podem visitar a região, a produção do evento indicou algumas pousadas para estadia durante o festival. Confira abaixo a programação.
SERVIÇO
- 1º FESTIVAL FORRÓ RAIZ
- Quando: 26 a 28 de agosto
- Onde: Centro de Barra Nova, em São Mateus
- Entrada gratuita
- Informações: (27) 988964594
PROGRAMAÇÃO
- SEXTA - 26/08
- Palco Sunset (Morro do Sabiá)
- 16h30 - Dj Kblo
- 17h - Leco do Acordeon
- 19h - DJ Kblo
- 19h30 - enceramento
- Palco Sunrise (centro da Vila)
- 19h30 - Trio Lubiao
- 21h30 - Dj Fábio Martins
- 22h - ROCHA O NÓ
- 0h - DJ Berim
- 0h30- Maracá
- 02h30 - DJ Berim
- 3h - Forró Simininu e Deco Bandeira
- 5h - encerramento
- SÁBADO - 27/08
- Morro do sabiá
- 13h - Arrumadinho
- 14h30 - Suruaca
- 16h30 - Dj Anne
- 17h - Fogumano
- 19h - Dj Anne
- 19h30 - enceramento
- Centro da Vila
- 14h as 19h - Oficinas de dança
- 19h30 - Dj kblo
- 20h - Luiz Geraldino + Cateretê
- 22h - Forró 4 Estações
- 0h - Black do Acordeon
- 01h30 - Dj Berin
- 2h - Forró Raiz
- 3h30 - Barbara Greco
- 5h - Encerramento
- DOMINGO - 28/08
- Morro Sabiá
- 10h30 - Dj Anne
- 11h - Dj Berin
- 16h30 - Luiz Marreta
- Centro
- 13h30 - Dj Kblo
- 14h - Trio Clandestino
- 16h - Dj Kblo
- 18h30 - Forrofiá
- 20h - encerramento