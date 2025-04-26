Sábado (26) no ES tem shows de Bell Marques, Rock Beats e Léo Lins

Shows
Oníricas ao Mar
Com sonoridades que transitam entre o indie pop e o experimental, as artistas trazem ao público capixaba uma experiência musical dançante carregada de poesia. Atrações: Laya e Malu Maria (SP) às 20h, Fabriccio (ES) às 19h. Horário: Das 17h às 22h. Ingressos: R$ 20. Local: Casa Verde, Rua Dionísio Rosendo, 120, Centro de Vitória.
Bell Marques
O rei do axé, Bell Marques, realiza um show na praia. Ingressos: a partir de R$ 195, pelo site Bilheteria Digital. Horário: Portões abrem às 18h, show começa às 23h. Local: Café de La Musique. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itapuã, Vila Velha.
138 Anos de Emancipação Política de Santa Leopoldina
Para celebrar os 138 Anos de Emancipação Política de Santa Leopoldina, as comemorações acontecem entre os dias 24 à 27 de abril, no Pátio de Festas. Programação: Show com Isys Narla (18h), Show com Leo Lima (19h30), Show com a Banda Casaca (21h), Show nacional com a banda Rock Beats (22h30) e show com a Blacksete (0h). Data: 24 a 27 de abril. Entrada: gratuita. Local: Pátio de Festas, no centro da cidade.
Especial
Feira de Adoção no Shopping Montserrat
Feira de Adoção Pet. Horário: 10h às 15h. Gratuito. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
Feira de Adoção Pet no Shopping Moxuara
Feira de Adoção Pet. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Vivência indígena com a artista Ará Martins
A vivência conta com roda de conversa, oficinas práticas de joias naturais, pintura corporal, instrumentos musicais e cantos tradicionais, além de uma exposição de artesanato. Ingresso: Gratuito. Horários: Grupo 1 - 09h às 13h; Grupo 2 - 14h às 18h. Local: Sala da palavra, Ateliê de Artes Visuais, Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Torresmofest Vila Velha
Além de muito torresmo, o festival traz na programação shows musicais e lazer infantil, sempre das 12h às 23h. Data: de 24 a 27 de abril. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.
5ª Festival Sabores & Canções
Em 13 bares e restaurantes, os pratos criados exclusivamente para o evento serão vendidos a um preço padrão: R$ 84,90, com direito a uma cerveja long neck de cortesia por pedido. As porções são todas individuais. Data: de 22 de abril a 14 de maio de 2025. Local: Colatina. Confira a lista completa dos bares participantes e mais informações aqui.
Festas e baladas
Pagode do Joca
Roda de samba com Andin Soares (20h30). Transmissão dos jogos: Barcelona X Real Madrid e Botafogo X Fluminense. Horário: a partir das 18h. Local: Seu Joaquim Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória.
Épico Beach Bar
Gabz e Hacc, no Épico Beach Bar. Horário: a partir das 14h. Local: Épico Beach Bar. Endereço: Curva da Jurema, Vitória.
Roda de Samba - Mãe Joana
Samba Júnior e Maycon Sarmento. Horário: 18h. Ingressos: R$ 30, pelo site Zig Tickets. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi.
Bota a Base
Beleite, Carielo, Lukao, Siri e Fabrício V, Oásis Beach Club. Horário: 22h. Ingressos: a partir de R$ 50 (meia), pelo site Zig Tickets. Local: Oásis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Micheline, 3810, Camburi, Vitória.
Álibi
Festa de pop e funk, na A Selva. Horário: 22h. Entrada: ingressos a partir de R$ 30, pelo site Zig Tickets. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória
Repique Samba Lounge
Com Frazão e D'Moleque, no Repique Samba Lounge. Entrada gratuita com nome na lista (link na bio do Instagram do estabelecimento). Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Música ao vivo
Som no Praia
Show ao vivo com Pelissari. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa, Vila Velha.
Pub 426
Com Fixer, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Pop & Brasilidades na Curva
Apresentação ao vivo MPB com Dábora Fassarella. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Os Sacrilégios do Amor
O Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, realiza nos dias 25 e 26 de abril a Circulação Teatral do espetáculo Os Sacrilégios do Amor, em duas cidades capixabas. A cidade de Afonso Cláudio será a primeira do Estado a receber o projeto no dia 25 de abril com apresentação no Centro Cultural José Ribeiro Tristão, às 19 horas, com entrada franca e com intérprete de libras na sessão. Horário: 19h. Data: 25 e 26 de abril. Local: Afonso Cláudio e Serra. Entrada: gratuita.
Léo Lins
Léo traz a Vitória um novo espetáculo que promete desafiar limites e provocar risadas com seu humor ácido e polêmico. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo site BlueTicket. Horário: abertura 20h30 e espetáculo às 21h. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória.
Cinema
Cine Sesc
Sessões de cinema com: Estou me guardando para quando o carnaval chegar (12h30), Historietas Assombradas – O Filme (14h), Pequenos Guerreiros (15h30), Correndo Atrás (17h30), Golias (18h30). Data: até 3 de maio. Entrada: gratuito. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal
Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: terça à sexta, também às 20 horas. Final de semana: às 15:00, 17:30 e 20 horas e todo mundo paga meia. Ingressos: a partir de R$25,00 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.
Exposição
Exposição fotográfica
Festa da Fé A mostra reúne 60 fotografias em preto e branco, captadas por André Dias, Adessandro Reis, Danilo Martins e Everton Thiago, que documentam momentos marcantes das edições da Festa da Penha entre 2020 e 2024. Entrada: gratuita. Funcionamento: entre os dias 16 e 28 de abril, das 10h às 22h. Local: Entrada D do Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Local: Shopping Vila Velha. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Lições de Escultura
Exposição "Lições de Escultura". Data: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro de Vitória.
Pele abissal
Em sua obra, Marcos aborda as relações que a presença do corpo cria nos territórios urbanos e naturais, discutindo os diferentes tipos de paisagem construídas ou desfeitas nesse encontro entre o corpo e o território. Entrada gratuita. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Diversão
Diversão na Praça – Especial Páscoa
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Oficina de varinha mágica; Brincando com Tecido Mágico; Hora da dança; Pula-pula. Horário: de 17h às 20h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, Pracinha do Praia.
Pracinha do Mestre
Brincadeiras ao ar livre para gastar energia e socializar. Atividades: queimada maluca, chão é lava, pique esconde. Horário: das 15h às 18h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro.
Moxuara Kids
Teatro infantil com o espetáculo Lilo & Stitch. Horário: sessões às 15h e 17h. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso no Sympla. Link disponível nas redes sociais do shopping. Local: Varanda da Praça de Alimentação - Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Xperience
Exposição interativa gratuita, que une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: até 30 de abril. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: até 27 de abril. Ingressos: a partir de R$ 40. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fazendinha do Chico Bento
O espaço transporta crianças e adultos para o universo rural do caipira mais famoso dos quadrinhos brasileiros, criado por Mauricio de Sousa. Data: até 30 de abril. Horários de funcionamento: segunda a sábado: das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Local: Praça de Eventos, piso L2. Ingressos: a partir de R$ 40 por 30 minutos.
Fire Jump
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Funcionamento: todos os dias. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
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