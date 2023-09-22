Sábado (23) com shows de Simone, Marcelo D2, Supla e muitas baladas no ES; agenda

Shows
Tô de Volta
Turnê que celebra os 50 anos de carreira da cantora Simone. A partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. No Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos a partir de R$ 143,75, á venda no site da Blueticket.
Aniversário Ubando
Com Banda Ubando, Supla e os Punks de Boutique, Fred e Xande (Macucos), Saulo Simonassi, Cadu Caruzo, Kessy Borges, J.A.H.F.A e DJ Jhon. A partir das 18h30, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia solidária/1º lote), à venda no site Lebillet.
Aniversário de 25 anos da Vitória Down
Com Casaca, Grupo Estrípolia, Banda da Guarda Municipal de Vitória e Axel Fernandes. A partir das 14h, na Praça Terezinha Grecchi. Bairro República, Vitória. Evento gratuito.
Cheers of the Samba
Com Leandro Sapucahy e Marcelo D2. A partir das 19h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Festivais e feiras
Manguinhos Gourmet
Festival gastronômico na Serra chega à sua 16ª edição nos dias 23, 24 e 30 de setembro e 1º de outubro reunindo 20 estabelecimentos, desde restaurantes e cafeterias até ateliês e pousadas do balneário de Manguinhos. Cada endereço gastronômico participante terá no menu um prato inédito. Tal receita estará disponível também em porção reduzida, de degustação, que custará R$ 30. Veja restaurantes e cafeterias participantes acessando matéria de HZ.
Feira ArteSanto
Entre os dias 22 de setembro a 1 de outubro, mais de 600 expositores apresentam seus trabalhos e artesanato numa feira, na Praça do Papa, em Vitória. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Gratuito.
30º Festival de Cinema de Vitória
Último dia da maior mostra de cinema do ES. A programação conta com os seguintes destaques: 8ª Mostra Mulheres no Cinema + Debate – Sala Cariê Lindenberg, 2º andar (Sesc Glória), às 13h; 8ª Mostra Mulheres no Cinema + Debate – Sala Cariê Lindenberg, 2º andar (Sesc Glória), ás 15h. A partir das 19h, premiação e sessão especial de encerramento (Sesc Glória). Entrada gratuita. Confira a programação completa nesta matéria de HZ.
4° Festival Praia Gourmet
Até 28 de setembro, com menus compostos de entrada, prato e sobremesa a um preço fixo promocional a partir de R$ 69,90, individual ou para duas pessoas, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Confira a matéria completa no site HZ.
Teatro e cultura
Nasci pra ser Dercy
Estrelada por Grace Gianoukas, a peça mostra uma atriz que decide fazer um teste visando interpretar Dercy em um filme. Revoltada com o roteiro cheio de estereótipos, Vera resolve fazer a sua própria versão da Dercy Gonçalves. Às 20h, no Teatro da Ufes. Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Térreo (Setor A e B): R$ 120,00 (inteira), R$ 60,00 (meia-entrada) Mezanino: R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (meia-entrada), à venda no site da Sympla ou na bilheteria do Teatro Universitário de terça à sexta, das 14 às 19h.
CowParade
Até 15 de outubro, 62 esculturas de vacas em tamanho real e estilizadas por artistas capixabas estão expostas nas ruas de Vitória e Vila Velha. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas na matéria completa de HZ.
O Congresso de Verlon, o Musical
A Cia Augusta de Teatro Musical apresenta a trama em que nove integrantes do Congresso dos Bruxos de Verlon se reúnem para trocar poções mágicas e receber instruções de sua líder. Às 19h30, na Casa da Música Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro de Vitória. Ingressos: R$ 30.
Baladas e festas
Boteco Sertanejo
Com Gustavo Venturin, Frazão, Lehcio Soares e DJ Jota Vianna. A partir das 18h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Funk You
Com Kn de Vila Velha, Ld da Favelinha, Dj DoisD, Dj Perotz, Jotta F, Anderson Baduh. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pink fy meia) e R$ 110 (área vip meia), à venda no site da Zig Tickets.
All Black
Com Folleto, Daniel Motta, Allan Kinupp, Rodolfo Bravat, Jess e SII Campos, a partir das 23h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pista) e R$ 60 (camarote), à venda no site da Zig Tickets.
Baile do JV
Com JV de Vila Velha, KN de Vila Velha, MC Bimbão, 2L de Vila Velha, Muelz e DJ GLM. A partir das 22h, no Mex Entretenimento. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 35 (pista meia) e R$ 55 (camarote meia), à venda no site da Zig Tickets.
Pra Tocar no Paredão
Com Kuarto de Empregada e Dj Henrique Silva. A partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zig Tickets.
Cover Night
Cover de Legião Urbana, Cazuza,. A partir das 20h, no Silva's Club Beach. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Zig Tickets.
Roda do Mãe Joana
Com SambaJr e D'moleque, a partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Sensation Sunset
Com Gustavo Mota, Zuffo, Reezer, Gabz, Jeff Ueda e Jess. A partir das 14h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, s/n, Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira), à venda no site da LeBillet.
Blecaute
Com Monia Lombardi, Cybertrans, Breno, Gramlik, Madson e Temponi. A partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Bloom
Com Jexxca, Arthur Prates, Mathilda e Titania. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Festa Latina
A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até meia-noite com nome na lista), R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (após esse horário).
Wanted Pub
Com Rayanne Meira, Samuel King e Felipe Brava. A partir das 21h, no Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Canto27
Com Rodrigo Balla e Jefferson Shory. A partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados.
Música ao vivo
Boteco Boa Praça
Com Leley (14h) e Tamy Braga e Peterson Camargos (20h). Couvert: R$ 11,90. No Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Mais informações via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Di Moraes
A partir das 19h, na Cervejaria Loveland Pub. R. Quinze de Novembro, 461, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações em (27) 99647-1964.
Samba na Varanda
Com Brasil Pandeiro e SambAdm, a partir das 16h, no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 , Colina de Laranjeiras, Serra. Gratuito.
Primavera com show de reggae ao ar livre
Com Anderson Ventura, conta com lançamento de sua nova canção solo “Primavera”, às 11h, no Parque Botânico da Vale. Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória. Gratuito.
Diversão
Dia da Árvore no Shopping Vila Velha
Atração: plantio de mudas de árvores. Horário: 10h. Cadastros encerrados. Local: área gramada do estacionamento do Carrefour do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Clubinho especial SVV
Com brincadeiras com o tema de meio ambiente e plantio de sementinhas em potes. Gratuito. Horário: 14 às 17 horas. Local: Shopping Vila Velha, piso L2, ao lado da Smart Fit. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Circo Barcelona
Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Pandora Park
Um playground que conta com escorregadores iluminados, piscina de bolinhas e uma torre com cama de gato para escalada. No Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora), R$ 35 (até 30 min) e R$ 25 (até 15 min). Crianças com necessidades especiais e/ou autistas ganham 30 minutos de cortesia.
Som no Praia
Show ao vivo com Tamires Casotto, na Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: das 13h às 15h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas; Brincando com tecido mágico; Coelhinho sai da toca; Oficina de castelo; Cantinho do bebê; Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro, acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e musicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Olhares
Exposição que reúne 20 fotografias em preto e branco por meio de aparelhos celulares tiradas por pessoas com síndrome de down, fortalecendo ainda mais a inclusão e a diversidade. Até dia 1 de outubro, no 2º piso do Shopping Vitória. Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h. Entrada gratuita.