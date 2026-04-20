5 filmes baseados em livros que você precisa assistir

Para quem ama livros e cinema, as adaptações literárias são uma oportunidade de ver histórias favoritas ganharem vida na tela Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Adaptar um livro para o cinema é sempre um desafio: é preciso capturar a essência de uma história inteira em poucas horas de tela, sem decepcionar os leitores e ainda conquistar quem nunca abriu o livro. Algumas produções, no entanto, conseguem fazer isso com maestria e se tornam obras memoráveis por conta própria. Confira cinco filmes baseados em livros que valem cada minuto — e onde assistir a cada um deles!

1. O Menino do Pijama Listrado

“O Menino do Pijama Listrado” retrata a improvável amizade entre dois meninos separados por uma cerca — e por toda a crueldade da Segunda Guerra Mundial (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes) Crédito:

Com direção de Mark Herman e roteiro do próprio diretor, o filme de 2008 se passa na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e acompanha Bruno, um menino de 8 anos filho de um oficial nazista que se muda com a família para uma área isolada próxima a um campo de concentração. Sem entender a crueldade do mundo ao seu redor, ele acaba fazendo amizade com Shmuel, um garoto judeu preso do outro lado de uma cerca eletrificada.

O elenco é estrelado por Asa Butterfield, Vera Farmiga e David Thewlis. Baseado no livro homônimo de John Boyne, o filme é um drama profundamente comovente sobre inocência, amizade e as consequências devastadoras do ódio. Prepare o lencinho.

Disponível em: Netflix e Apple TV.

2. A Culpa é das Estrelas

Baseado no best-seller de John Green, “A Culpa é das Estrelas” é um romance emocionante estrelado por Shailene Woodley e Ansel Elgort Crédito: Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil

Dirigido por Josh Boone com roteiro de Scott Neustadter e Michael H. Weber, o drama romântico de 2014 acompanha Hazel Grace Lancaster, uma adolescente com câncer que conhece Augustus Waters em um grupo de apoio. Os dois têm visões muito diferentes sobre suas doenças, mas se apaixonam e enfrentam juntos os dilemas do primeiro amor e da própria mortalidade.

Shailene Woodley e Ansel Elgort protagonizam o filme, que conta ainda com Willem Dafoe no elenco. Baseado no best-seller de John Green, a produção foi aclamada pela fidelidade ao livro e pela entrega emocional dos atores. Curiosidade: o título é uma referência a uma frase da peça Júlio César, de Shakespeare.

Disponível em: Disney+.

3.A Menina que Roubava Livros

“A Menina que Roubava Livros” conta a história de Liesel, uma jovem que sobrevive ao caos da Segunda Guerra Mundial por meio dos livros que rouba (Imagem: Reprodução digital | Fox 2000 Pictures) Crédito:

Dirigido por Brian Percival — conhecido pelo trabalho na premiada série “Downton Abbey” — com roteiro de Michael Petroni, o drama de 2013 se passa na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e acompanha Liesel Meminger, uma jovem que sobrevive ao caos da guerra por meio dos livros que rouba. Ajudada por seu pai adotivo, ela aprende a ler e passa a compartilhar histórias com os amigos, incluindo Max, um homem judeu que vive escondido em sua casa.

O elenco reúne Sophie Nélisse, Geoffrey Rush e Emily Watson. Com narração da própria Morte, a adaptação do livro de Markus Zusak é comovente e visualmente cuidadosa. Curiosidade: a Fox 2000 comprou os direitos de adaptação ainda em 2006, mas só deu seguimento ao projeto sete anos depois.

Disponível em: Disney+ e Apple TV.

4. Marley & Eu

“Marley & Eu” acompanha um casal recém-casado cuja vida se transforma com a chegada de Marley, um labrador travesso que se torna o coração da família (Imagem: Reprodução digital | Fox 2000 Pictures) Crédito:

Dirigido por David Frankel — o mesmo de “O Diabo Veste Prada” —, com roteiro de Don Roos e Scott Frank, o filme de 2008 acompanha John e Jennifer Grogan, um casal recém-casado que decide adotar um filhote de labrador chamado Marley. O que começa como uma solução despreocupada para adiar a chegada dos filhos se transforma em uma relação de amor incondicional que atravessa anos e fases da vida do casal.

Owen Wilson e Jennifer Aniston estrelam a produção, baseada no best-seller homônimo. Para dar vida a Marley, a produção utilizou 22 cães diferentes, sendo 11 deles filhotes. É daqueles filmes que parecem leves, mas chegam com tudo no final — tenha o lencinho por perto.

Disponível em: Prime Video e Disney+.

5. À Espera de Um Milagre

Baseado no livro de Stephen King, “À Espera de Um Milagre” é uma das adaptações literárias mais emocionantes da história do cinema Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

Para encerrar a lista com chave de ouro, o drama de 1999 com direção e roteiro de Frank Darabont se passa em 1935 no corredor da morte de uma prisão sulista dos Estados Unidos. Paul Edgecomb, interpretado por Tom Hanks, é o chefe de guarda que desenvolve uma relação incomum com o prisioneiro John Coffey, vivido por Michael Clarke Duncan, ao descobrir que ele possui um dom misterioso e milagroso. Baseada no livro publicado originalmente em seis volumes por Stephen King, a produção é uma das adaptações literárias mais elogiadas da história do cinema. Emocionante do início ao fim.