Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

As características dos signos ajudam a definir o destino brasileiro ideal para cada nativo Crédito: Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock

Viajar é uma das melhores formas de conhecer novos lugares, culturas e ampliar nossos horizontes. E, quando se trata de uma viagem pelo Brasil, as opções são infinitas. Então, como escolher o melhor destino? Baseando-se nas características de cada signo, a digital influencer de viagens Babi Trombetta e o astrólogo Ravi Vidya se uniram para criar o guia de destinos nacionais perfeitos para cada nativo do zodíaco.

RaviVidyaidentificou os traços marcantes de personalidade que podem influenciar as preferências de viagem . Em seguida, Babi Trombetta utilizou essas informações para sugerir os melhores destinos do Brasil que combinam perfeitamente com cada signo.Confira!

Áries

As belezas naturais de Bonito satisfazem a personalidade audaciosa dos arianos Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os arianos são conhecidos por sua energia e espírito aventureiro. Para satisfazer essa personalidade audaciosa, vale explorar as belezas naturais de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Touro

Gramado é o destino ideal para os taurinos, que apreciam conforto e beleza Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os taurinos apreciam conforto, beleza e boa comida. Por isso, recomenda-se uma viagem à charmosa cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Gêmeos

São Paulo é o destino ideal para os geminianos, que são curiosos e gostam de explorar Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os geminianos são curiosos, comunicativos e gostam de explorar novidades. Para eles, sugere-se a cidade de São Paulo como destino ideal.

Câncer

Paraty é o destino perfeito para os cancerianos, que valorizam o afeto Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os cancerianos são sentimentais, ligados à família e valorizam a intimidade. Por isso, recomenda-se uma visita a Paraty, no Rio de Janeiro.

Leão

Búzios satisfaz o espírito nobre, a autoconfiança e o amor pelo luxo dos leoninos Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os leoninos são conhecidos por seu espírito nobre, autoconfiança e amor pelo luxo. Para satisfazer esses desejos, vale uma viagem à glamourosa cidade de Búzios, no Rio de Janeiro.

Virgem

Os virginianos apreciam destinos tranquilos, como a encantadora cidade de Tiradentes Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os virginianos são organizados , práticos e apreciam destinos com uma atmosfera tranquila. Para eles, sugere-se a encantadora cidade de Tiradentes, em Minas Gerais.

Libra

Florianópolis é o destino ideal para os librianos, que valorizam a beleza e o refinamento Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os librianos valorizam a harmonia, a beleza e o refinamento. Por isso, recomenda-se uma viagem a Florianópolis, em Santa Catarina.

Escorpião

A Chapada dos Veadeiros combina com os escorpianos, que buscam experiências profundas Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os escorpianos são intensos, misteriosos e buscam experiências profundas. Para eles, vale investir em uma visita à Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Sagitário

A Chapada Diamantina é o destino perfeito para os sagitarianos, amantes de liberdade e aventura Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os sagitarianos são aventureiros, amantes da liberdade e adoram explorar novos horizontes. Para esses nativos, vale uma viagem à região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Capricórnio

Os capricornianos buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento, como Manaus Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os capricornianos são ambiciosos, disciplinados e buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento. Logo, sugere-se uma visita a Manaus, no Amazonas.

Aquário

Salvador é a escolha perfeita para os aquarianos, que valorizam a diversidade Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os aquarianos são visionários, inovadores e valorizam a diversidade. Para eles, vale uma viagem a Salvador, na Bahia.

Peixes

Jericoacoara é o destino ideal para os piscianos, que buscam locais que despertam sua espiritualidade Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock

Os piscianos são sensíveis, imaginativos e buscam destinos que despertem sua espiritualidade. Logo, recomenda-se uma visita a Jericoacoara, no Ceará.