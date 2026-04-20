Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Viajar é uma das melhores formas de conhecer novos lugares, culturas e ampliar nossos horizontes. E, quando se trata de uma viagem pelo Brasil, as opções são infinitas. Então, como escolher o melhor destino? Baseando-se nas características de cada signo, a digital influencer de viagens Babi Trombetta e o astrólogo Ravi Vidya se uniram para criar o guia de destinos nacionais perfeitos para cada nativo do zodíaco.
RaviVidyaidentificou os traços marcantes de personalidade que podem influenciar as preferências de viagem . Em seguida, Babi Trombetta utilizou essas informações para sugerir os melhores destinos do Brasil que combinam perfeitamente com cada signo.Confira!
Áries
Os arianos são conhecidos por sua energia e espírito aventureiro. Para satisfazer essa personalidade audaciosa, vale explorar as belezas naturais de Bonito, no Mato Grosso do Sul.
Touro
Os taurinos apreciam conforto, beleza e boa comida. Por isso, recomenda-se uma viagem à charmosa cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.
Gêmeos
Os geminianos são curiosos, comunicativos e gostam de explorar novidades. Para eles, sugere-se a cidade de São Paulo como destino ideal.
Câncer
Os cancerianos são sentimentais, ligados à família e valorizam a intimidade. Por isso, recomenda-se uma visita a Paraty, no Rio de Janeiro.
Leão
Os leoninos são conhecidos por seu espírito nobre, autoconfiança e amor pelo luxo. Para satisfazer esses desejos, vale uma viagem à glamourosa cidade de Búzios, no Rio de Janeiro.
Virgem
Os virginianos são organizados , práticos e apreciam destinos com uma atmosfera tranquila. Para eles, sugere-se a encantadora cidade de Tiradentes, em Minas Gerais.
Libra
Os librianos valorizam a harmonia, a beleza e o refinamento. Por isso, recomenda-se uma viagem a Florianópolis, em Santa Catarina.
Escorpião
Os escorpianos são intensos, misteriosos e buscam experiências profundas. Para eles, vale investir em uma visita à Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
Sagitário
Os sagitarianos são aventureiros, amantes da liberdade e adoram explorar novos horizontes. Para esses nativos, vale uma viagem à região da Chapada Diamantina, na Bahia.
Capricórnio
Os capricornianos são ambiciosos, disciplinados e buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento. Logo, sugere-se uma visita a Manaus, no Amazonas.
Aquário
Os aquarianos são visionários, inovadores e valorizam a diversidade. Para eles, vale uma viagem a Salvador, na Bahia.
Peixes
Os piscianos são sensíveis, imaginativos e buscam destinos que despertem sua espiritualidade. Logo, recomenda-se uma visita a Jericoacoara, no Ceará.
Independentemente do seu signo, o Brasil oferece uma ampla variedade de destinos incríveis para todos os gostos. Utilize essas dicas como um ponto de partida e permita-se explorar as maravilhas do nosso país. Lembre-se de que o mais importante em uma viagem é aproveitar cada momento e criar memórias inesquecíveis.