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Astrologia

Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Os traços da personalidade de cada nativo podem ajudar a encontrar o melhor lugar para turistar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 16:53

As características dos signos ajudam a definir o destino brasileiro ideal para cada nativo (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock)
As características dos signos ajudam a definir o destino brasileiro ideal para cada nativo Crédito: Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock
Viajar é uma das melhores formas de conhecer novos lugares, culturas e ampliar nossos horizontes. E, quando se trata de uma viagem pelo Brasil, as opções são infinitas. Então, como escolher o melhor destino? Baseando-se nas características de cada signo, a digital influencer de viagens Babi Trombetta e o astrólogo Ravi Vidya se uniram para criar o guia de destinos nacionais perfeitos para cada nativo do zodíaco.
RaviVidyaidentificou os traços marcantes de personalidade que podem influenciar as preferências de viagem . Em seguida, Babi Trombetta utilizou essas informações para sugerir os melhores destinos do Brasil que combinam perfeitamente com cada signo.Confira!

Áries

As belezas naturais de Bonito satisfazem a personalidade audaciosa dos arianos (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
As belezas naturais de Bonito satisfazem a personalidade audaciosa dos arianos Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os arianos são conhecidos por sua energia e espírito aventureiro. Para satisfazer essa personalidade audaciosa, vale explorar as belezas naturais de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Touro

Gramado é o destino ideal para os taurinos, que apreciam conforto e beleza (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
Gramado é o destino ideal para os taurinos, que apreciam conforto e beleza Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os taurinos apreciam conforto, beleza e boa comida. Por isso, recomenda-se uma viagem à charmosa cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. 

Gêmeos

São Paulo é o destino ideal para os geminianos, que são curiosos e gostam de explorar (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
São Paulo é o destino ideal para os geminianos, que são curiosos e gostam de explorar Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os geminianos são curiosos, comunicativos e gostam de explorar novidades. Para eles, sugere-se a cidade de São Paulo como destino ideal. 

Câncer

Paraty é o destino perfeito para os cancerianos, que valorizam o afeto (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
Paraty é o destino perfeito para os cancerianos, que valorizam o afeto Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os cancerianos são sentimentais, ligados à família e valorizam a intimidade. Por isso, recomenda-se uma visita a Paraty, no Rio de Janeiro.

Leão

Búzios satisfaz o espírito nobre, a autoconfiança e o amor pelo luxo dos leoninos (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
Búzios satisfaz o espírito nobre, a autoconfiança e o amor pelo luxo dos leoninos Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os leoninos são conhecidos por seu espírito nobre, autoconfiança e amor pelo luxo. Para satisfazer esses desejos, vale uma viagem à glamourosa cidade de Búzios, no Rio de Janeiro.

Virgem

Os virginianos apreciam destinos tranquilos, como a encantadora cidade de Tiradentes (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
Os virginianos apreciam destinos tranquilos, como a encantadora cidade de Tiradentes Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os virginianos são organizados , práticos e apreciam destinos com uma atmosfera tranquila. Para eles, sugere-se a encantadora cidade de Tiradentes, em Minas Gerais.

Libra

Florianópolis é o destino ideal para os librianos, que valorizam a beleza e o refinamento (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
Florianópolis é o destino ideal para os librianos, que valorizam a beleza e o refinamento Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os librianos valorizam a harmonia, a beleza e o refinamento. Por isso, recomenda-se uma viagem a Florianópolis, em Santa Catarina. 

Escorpião

A Chapada dos Veadeiros combina com os escorpianos, que buscam experiências profundas (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
A Chapada dos Veadeiros combina com os escorpianos, que buscam experiências profundas Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os escorpianos são intensos, misteriosos e buscam experiências profundas. Para eles, vale investir em uma visita à Chapada dos Veadeiros, em Goiás. 

Sagitário

A Chapada Diamantina é o destino perfeito para os sagitarianos, amantes de liberdade e aventura (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
A Chapada Diamantina é o destino perfeito para os sagitarianos, amantes de liberdade e aventura Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os sagitarianos são aventureiros, amantes da liberdade e adoram explorar novos horizontes. Para esses nativos, vale uma viagem à região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Capricórnio

Os capricornianos buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento, como Manaus (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
Os capricornianos buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento, como Manaus Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os capricornianos são ambiciosos, disciplinados e buscam destinos que ofereçam oportunidades de crescimento. Logo, sugere-se uma visita a Manaus, no Amazonas. 

Aquário

Salvador é a escolha perfeita para os aquarianos, que valorizam a diversidade (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
Salvador é a escolha perfeita para os aquarianos, que valorizam a diversidade Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os aquarianos são visionários, inovadores e valorizam a diversidade. Para eles, vale uma viagem a Salvador, na Bahia. 

Peixes

Jericoacoara é o destino ideal para os piscianos, que buscam locais que despertam sua espiritualidade (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)
Jericoacoara é o destino ideal para os piscianos, que buscam locais que despertam sua espiritualidade Crédito: Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock
Os piscianos são sensíveis, imaginativos e buscam destinos que despertem sua espiritualidade. Logo, recomenda-se uma visita a Jericoacoara, no Ceará. 
Independentemente do seu signo, o Brasil oferece uma ampla variedade de destinos incríveis para todos os gostos. Utilize essas dicas como um ponto de partida e permita-se explorar as maravilhas do nosso país. Lembre-se de que o mais importante em uma viagem é aproveitar cada momento e criar memórias inesquecíveis. 

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