Sábado (19) com show de Matheus e Kauan e festival de torresmo no ES; agenda

Shows
Festa da Polenta
Atrações nacionais, desfiles e mais de 18 toneladas de polenta, acontece de 17 a 20 de outubro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante. Neste sábado, terá shows Ragazzi dei Monti, Mateus e Kauan e Michele Freire. Ingressos: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira), à venda no site da Tiketo. Av. Pedro Minete, 59 - Venda Nova do Imigrante. Veja matéria de HZ.
Caravana Sesc 2024
Com Coral e Serenata do Instituto D’Favela, ao lado do cantor César MC, espetáculo de Dança da FAFI, Ginástica Rítmica, Roda de Samba, e apresentações variadas. De 9h às 13h, no Parque Moscoso, em Vitória. Av. Cleto Nunes, s/n - Centro de Vitória. Evento gratuito.
Especial
Torresmofest – Edição Especial no Puxadinho Moxuara
Serão quatro dias regados a muita comida boa, chope artesanal, diversão para a criançada e shows musicais do pagode ao rock. Data: 17 a 20 de outubro. Horário: 12h às 22h. Local: Espaço Multiuso, piso L4, Shopping Moxuara. No sábado, com Junior Parente (samba e pagode) às 17h e Banda Beat Locks (cover de Charlie Brown Jr.), às 20h. Entrada gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Veja a matéria de HZ.
Festival Agita
Festival de música e gastronomia com área kids, shows musicais e apresentações circenses. Datas: 18 a 20 e 25 a 27 de outubro. No sábado com show da dupla Higino e Gabriel. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro, na Serra. Entrada gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Veja a matéria de HZ.
Cinema é Coisa Séria
Carreta que vira cinema na Serra. Na programação de filmes, estão: Wish, Encanto, Elementos, Pequena Sereia, Mussum, Wonka, Lightyear, Dois Irmãos, Scooby-Doo e Viva, a vida é uma festa. Os espectadores vão ganhar pipoca e refrigerante. Horários: às 8h, às 10h, às 14, às 16h e às 19h. Data: 16 a 19 de outubro: Em Jardim Limoeiro, na praça do bairro, na rua Guimarães Júnior, 47. Gratuito.
Boteco Colatina 2024
Quando: de hoje a 6 de novembro, em 20 bares e botecos do município de Colatina. Quanto: R$ 54,90 o petisco do festival (com cerveja de cortesia/Spaten). Festa de encerramento: de 7 a 9 de novembro de 2024, na área verde da Avenida Beira Rio, com show de Alemão do Forró e outras atrações. Ingressos à venda pelo site LeBillet. Veja a matéria de HZ.
Festival Assadores + Degusta Beer
Com Folk Rolls, Letal (cover Metallica) e Dona Fran, além de churrasco, cerveja artesanal e atrações musicais, de 10 a 13 de outubro, no estacionamento do Shopping Vila Velha. Horários: quinta e sexta-feira, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 15h à 0h. Av. Luciano das Neves, 2.418, Centro, Vila Velha. Entrada gratuita. Leia a matéria de HZ.
Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito
No sábado, a partir das 19h, em Pitanga, na área rural da Serra. Com Levada do Navio para zona rural do bairro com a Banda de Congo São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, show com Forró Serrano 22h e show com a Banda Cheiro da Cor. Entrada gratuita.
Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória - Fenatevi
Data: 13 a 20 de outubro. No sábado, 10h - Espetáculo: Homem Banda, O Show, da Companhia OsViajero (ES) Local: Praça Costa Pereira 19h30 – Espetáculo: A Metamorfose, do Grupo Anônimos de Teatro (ES) Local: Casa da Música Sônia Cabral 20h – Espetáculo: Carambolas - Algumas Verdades Em Memória de Dona Santa, do Grupo Repertório Artes Cênicas e Cia (ES). Entrada gratuita.
Mostra Cultural de Terra Vermelha
Arte e cultura de graça em Terra Vermelha. Horário: 8h às 17h Local: Colégio Marista Champagnat, Terra Vermelha. Rua Serra, n° 47 – Bairro Terra Vermelha, Vila Velha.
Baladas e festas
DOPE Festival
Com Jefinho Faraó, Rastaclone, DJ Gegeo e mais, a partir das 20h, o A Selva. Rua Sete de Setembro, - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Resenha do Deixa - Garden
Com Carielo, Bero, Deixa de Conversa e Esquilo, a partir das 22h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Tardezinha da Med Vet
Open bar e muita música, a partir das 18h, no Recreio dos Olhos. Rua Coronel Bráulio Dória, 575 - São Cristóvão, Vitória. Ingressos: R$ 65, à venda no site da Zigtickets.
Caótica - 2 anos
Com Pappi, Fiuza, Pc Júnior e Moret, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
This is VicPub
A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50, á venda no site da Sympla.
Blu-ray
Com Fernando Ds, Sabino, Cybertrans e Luna Ross, a partir das 23h, no Bolt. Ingressos: 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
#RikeVive
Com Roberta de Razão, no Fluente, a partir 16h. Entrada: de graça até às 20h, após 22h, R$40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Sambar I Love
Com Expresso do Samba e Muleke 027, no Gordinho Sambão, a partir das 18h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Pagolife e D'Bem Com a Vida, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Tantra Sunset
Muitos DJs e muita música a partir das 14h, no Tantra Vitória. Av. Dante Michelini, 4170. Entrada Vip até 17h, após 17h R$ 10.
Música ao vivo
Batucada de Crioulo
Com Thiago Brito e Gui de Iemanjá. A partir das 18h, no Clube de Pesca, em Santo Antônio. Av. Dário Lourenço de Souza, 89 - Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Vinicius de Moraes e outras bossas
Com Marcos Monteiro, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pop & Brasilidades
No Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Rock
Com Sheep & Parafina, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
Parque Castelo
Grande circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Valor: R$ a partir de R$ 50,00 por 30 minutos. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Parque temático “Pinóquio e Amigos”
Data: até 23/10, na Praça Central do Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Valores: Até 40 min = R$50; 41 a 60 min = R$ 60; 61 a 90 min = R$ 70; 91 a 120 min = R$80. 121 a 180 min = R$90. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo com Luiza Barraque, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Diversão na Praça
Oficina de cavalinho de espaguete. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Exposições
Exposição Moradores da Floresta
Contará com mais de 100 espécies plastinados de animais e de anatomia humanos. Local: Ifes- Campus Montanha. Palhinha - Rodovia ES-130, Km 1, Montanha. Data: 10 a 19 de outubro. Entrada: Gratuita. Horário de Segunda a Sexta: 8h30 às 12h e 13h30 às 17h. Horário Especial nos dias: 14,15 e 16/10: 8h30 às 12h e 13h30 às 20h. Sábados: 8h30 às 15h (dia 12/10) e 8h30 às 11h (dia 19/10). Agendamento de visita aqui.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
Instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 9 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
Exposição Você é Única
Envolvida pela Campanha Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção e a conscientização no combate ao câncer de mama, a exposição reúne 14 mulheres em tratamento contra o câncer de mama e que venceram a luta. Período: 01/10 a 29/10. Local: Shopping Vitória, 2º piso - Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
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