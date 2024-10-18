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Carnaval capixaba

Boa Vista celebra 49 anos em festa com coroação da rainha de bateria

Evento reúne amantes do samba e comunidade para acompanhar de perto as novidades da escola para os desfiles de 2025
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 11:33

Boa Vista abre inscrições para o samba-enredo de 2025
Festa  comemora aniversário de 49 anos da Boa Vista Crédito: Divulgação / Andriel Tolentino
A noite desta sexta-feira (18) promete ser agitada na quadra da escola de samba Independentes de Boa Vista, em Cariacica. A partir das 21h, a Águia Furiosa comemora seus 49 anos em grande estilo com lançamento dos protótipos das fantasias para o Carnaval 2025 e coroação da nova rainha de bateria, Shirley Oliveira.
Moradora de Cariacica, Shirley tem uma história de quase duas décadas na agremiação, onde começou como passista e foi musa antes de assumir o posto de rainha, representando com orgulho a comunidade da Boa Vista.
Além das celebrações, o público curte shows de Emerson Xumbrega, Samba D'Bem e a poderosa bateria da escola, garantindo clima de samba e festa a noite toda. Os ingressos custarão R$ 15.

Preparativos para o Carnaval 2025

Após debutar no grupo especial de Vitória em 1984 com o enredo "O Festejar da Natureza", a escola de samba Independentes da Boa Vista se consolidou ao longo dos anos como uma das maiores potências do carnaval capixaba. A Águia Furiosa ostenta seis títulos, conquistados em 2010, 2012, 2014, 2017, 2019 e 2020.
Para o Carnaval de 2025, a Boa Vista promete emocionar com o enredo "Os Olhos do Mundo - Assombros de Sebastião Salgado", assinado pelo renomado carnavalesco Cahe Rodrigues, que trará à avenida a impressionante trajetória do fotógrafo Sebastião Salgado.
O evento é uma oportunidade imperdível para os amantes do samba e a comunidade acompanharem de perto as novidades da escola para o próximo desfile, além de celebrar quase meio século de história e conquistas da Boa Vista.

Aniversário da Independentes da Boa Vista

  • Data: sexta-feira, 18 de outubro
  • Horário: 21h
  • Local: Quadra da Independentes de Boa Vista - Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica
  • Atrações: Emerson Xumbrega, Samba D'Bem e Bateria da Águia Furiosa
  • Ingressos: R$ 15
*Carol Leal é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição de Felipe Khoury

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