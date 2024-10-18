Boa Vista celebra 49 anos em festa com coroação da rainha de bateria

A noite desta sexta-feira (18) promete ser agitada na quadra da escola de samba Independentes de Boa Vista, em Cariacica. A partir das 21h, a Águia Furiosa comemora seus 49 anos em grande estilo com lançamento dos protótipos das fantasias para o Carnaval 2025 e coroação da nova rainha de bateria, Shirley Oliveira.
Moradora de Cariacica, Shirley tem uma história de quase duas décadas na agremiação, onde começou como passista e foi musa antes de assumir o posto de rainha, representando com orgulho a comunidade da Boa Vista.
Além das celebrações, o público curte shows de Emerson Xumbrega, Samba D'Bem e a poderosa bateria da escola, garantindo clima de samba e festa a noite toda. Os ingressos custarão R$ 15.
Preparativos para o Carnaval 2025
Após debutar no grupo especial de Vitória em 1984 com o enredo "O Festejar da Natureza", a escola de samba Independentes da Boa Vista se consolidou ao longo dos anos como uma das maiores potências do carnaval capixaba. A Águia Furiosa ostenta seis títulos, conquistados em 2010, 2012, 2014, 2017, 2019 e 2020.
Para o Carnaval de 2025, a Boa Vista promete emocionar com o enredo "Os Olhos do Mundo - Assombros de Sebastião Salgado", assinado pelo renomado carnavalesco Cahe Rodrigues, que trará à avenida a impressionante trajetória do fotógrafo Sebastião Salgado.
O evento é uma oportunidade imperdível para os amantes do samba e a comunidade acompanharem de perto as novidades da escola para o próximo desfile, além de celebrar quase meio século de história e conquistas da Boa Vista.
Aniversário da Independentes da Boa Vista
- Data: sexta-feira, 18 de outubro
- Horário: 21h
- Local: Quadra da Independentes de Boa Vista - Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica
- Atrações: Emerson Xumbrega, Samba D'Bem e Bateria da Águia Furiosa
- Ingressos: R$ 15
*Carol Leal é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição de Felipe Khoury