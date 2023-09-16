Sábado (16) no ES tem Vital, Aline Barros e muitas baladas; agenda

Shows
Vital 2023
A partir das 20h, no Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Hoje com shows de Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada. Ingresso Arquibancada: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) . Ingresso Bloco: R$ 230 (meia solidária). Ingressos Camarote à venda no site da Le Billet e na bilheteria do evento.
Oasys 4ª Edição
Com Sonoric Illusion, Inside Mind, zeppy, Stereophonic, Moozie, Karmas, Psychobass, Arca, Green Waves. A partir 17h, no Espaço Rancho Casarão, Aracruz. Avenida Sete de Setembro, Itaputera, Aracruz. Ingressos: R$ 80, à venda no site da Sympla.
Celebre a Vida
Com shows de Aline Barros e Novo Som. A partir das 18h30, na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
Teatro
Luccas Neto
Sessões às 18h (esgotada) e às 13h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos a partir de R$ 84, à venda no site da Blueticket.
Festivais
Festival Praia Gourmet
Até 28 de setembro, com menus compostos de entrada, prato e sobremesa a um preço fixo promocional a partir de R$ 69,90, individual ou para duas pessoas, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Veja matéria completa de HZ.
Degusta Beer
De 14 a 17 de setembro, a partir das 17h, no estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Centro de Vila Velha. Hoje tem shows de Ubando (20h) e Picnic Dogs (22h). Entrada franca.
Festival Aracruz Sabores
Até 17 de setembro, na Praça dos Corais, Barra do Sahy, Aracruz. A programação começa às 15h, com estandes dos restaurantes, aula-show com chefs renomados, além de shows de Renato Sabaini e banda (15h), Orquestra Dedilharcos (19h), Marcos Bifão (21h) e Nano Vianna (23h). Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
Baladas e música
Mixtura
Com Gabriel Pratti, PV do SI, Junin da BR e Gustavo Venturini. A partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote), à venda no site da Zig Tickets.
Roda do Mãe Joana
Com SambaJr + ChoppSamba. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (couvert meia) e R$ 60 (couvert inteira), à venda no site da Zig Tickets.
Farra Decks
Com Farra Dois e Dj Lorenzo Paiva. A partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Larah Mendes
A partir das 23h30, na Praça Central de Mimoso do Sul. Praça Coronel Paiva Gonçalves, situada no centro da cidade. Gratuito.
Funk A Holic
Com Dj Koreais, partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
2K
Com Bikiwi, Jéssica, Phi e Menário, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Substance
Com Kalunga, Led Russo e Sudden Death. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até meia-noite com nome na lista), R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (após esse horário).
Wanted Pub
Com Paula Rodrigues, Diego Santana e Felipe Brava. A partir das 21h, na Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Canto27
Com Rickson Maioli e SambaDiverso. A partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Música ao vivo
Di Moraes
A partir das 19h, na Cervejaria Loveland Pub. R. Quinze de Novembro, 461, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações em (27) 99647-1964.
Gênesis Madeira
A partir das 11h, o cantor e compositor toca no Happy Hour do Shopping Jardins. Rua Carlos Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória. Gratuito.
Diversão
Som no Praia
Show ao vivo com Débora Fassarella. Na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: das 13h às 15h. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas; Estátua; Circuito dos exploradores; Oficina de dinossauro; Cantinho do bebê; Pula-pula. Horário: 17h às 20h. No Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Semifinais do Festival New Generation Brasil Jamaica
Apresentação de quatro bandas que concorrem vaga para a final no concurso musical do Shopping Mestre Álvaro. A partir das 19h, no Shopping Mestre Alvaro, Pátio do Mestre. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 15 horas. Após período de férias abertura às 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Feira de Adoção Pet
Das 10h às 16h, no Piso L1 do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Circo Barcelona
De 07/09 a 07/10. Horário: sessões às 18h e 20h Local: Estacionamento do Shopping Moxuara, Cariacica. Ingressos: criança a partir de R$ 10,00 e adulto a partir de R$ 20,00. Ingressos disponíveis na bilheteria e pelo site: Sympla
Jump Around
Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
CowParade
O projeto CowParade, começa nesta sexta (15) com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Fica até o dia 15 de outubro. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha. Veja os locais na matéria completa de HZ.
Exposições
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça as sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.