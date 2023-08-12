Sábado (12) no ES com show de Lucas Lucco e festival gratuito em Cariacica; veja agenda

Shows
Pagode 90
Com Chrigor e participações de Luuh, Sambadm e Koreia, a partir das 20h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Super Ticket.
Forever Young, Jovens para Sempre
Com Jackson Lima, Ubando, Blacksete e Dj Flavio Nunes, a partir das 20h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos à venda no site da Matrix.
47ª Expoagro de Alegre
No sábado, a partir das 7h. Evento também conta com shows da Banda Comichão e Lucas Lucco. No Parque de Exposições Geraldo Santos. Vila Reis, Alegre. Entrada gratuita.
Bailão dos Gargantas de Ouro
Gargantas de Ouro, Cristian e Anderson, Forró Regaço, Sabor de Mel, Luiz Amarante, Forró Batidão e Adimilson do Berrante, a partir das 20h. No Singo's Club. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Para mais informações, entre em contato através do número: 27 99930-6594.
Picnic Dogs
No Red Rock, em Santa Teresa, a partir das 20h. R. Cel. Bonfim, 77, Centro, Santa Teresa. Couvert: R$ 20.
Banda Flashback
No Pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. A partir das 19h. Entrada franca.
Espetáculos
Estamos Vivos
Com Rodrigo Marques, no sábado (12), às 21h, no Centro de Convenções de Vitória. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia. Classificação: 16 anos. Ingressos: de R$ 45 a R$ 120, disponíveis na internet.
A volta ao Mundo em 80 dias
A partir das 11h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória. Gratuito. Distribuição de convites na bilheteria do teatro sujeita à lotação do espaço.
Cárcere
Com Vinícius Piedade, a partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos: R$30 (meia), à venda no site Sympla.
Festivais
21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante
De sexta (11) a domingo (13), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante. No sábado, a partir das 19h30, com Rodeio e shows de Os Carreteiros, Matheus Fernandes, Michele Freire. Ingressos: R$ 10, no site da On Ticket. Veja matéria completa em HZ.
Puxadinho Moxuara
De quinta (10) a domingo (13), a partir das 17h, no Espaço Multiuso, piso L4, térreo do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. No sábado, às 19h, show de Trio Clandestino e Rickson Maioli. Entrada franca. Confira programação completa aqui.
1ª Festival de Balonismo
De quinta (10) a domingo (13), no distrito de Laginha de Pancas, Noroeste do Espírito Santo. No sábado, a partir das 6h, com terceiro e quarto voo competitivo, 2ª Carreata de Fogos e 2ª Night Glow. Confira programação completa em matéria de HZ
Cinema Para Todos
De quarta (9) a sábado (12), levando cinema de graça em uma carreta para bairros da Serra, com entrada franca. Na Rua 13 de Maio, em frente à EMEF Professor Luiz Baptista, em Jardim Tropical. No sábado, a partir das 8h com os filmes Divertidamente, Moana, Frozen II, Aladdin e Encanto. Confira matéria completa em HZ.
11ª PomerFest
De 11 a 13 de agosto, na Av. Presidente Vargas e Av. Espírito Santo, Centro de Laginha, em Pancas. No sábado, a partir das 8h, e conta com shows de Isabele da Concertina e Chapelão, Os Germanos e Gabriel Sabadim. Entrada gratuita. Confira matéria completa em HZ.
Feira Internacional de Artesanato e Decoração em Vitória
De sexta (11) a 20 de agosto. Diariamente, das 13h às 22h. No Estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 12. Mais informações: (27) 99228-1511/ 98115-6914. Confira a matéria completa em HZ.
Baladas e festas
Funk You 12.08
Com Edin, DJ Ml da Vila, Ayro, Mesquito e DJ Dois D, a partir das 23h, na Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pink fy meia) e R$ 100 (área vip meia), à venda no site da Super Ticket.
2º EletroVibes
Com Jess Benevides e Caio Monteiro, a partir das 22h, no Verdinho Bar Universitário, em Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Vem Luxar
Com Beto, Rei da Luxúria, e DJ Luan du SB, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 1, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
No Ritmo
Com Koreia, Lukão, Pedro Schmid, Desi Ohara, LK de Itapê e Pagode do Nandinho, a partir das 22h, no Club Hitz. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 25 (pista meia) e R$ 45 (camarote), à venda no site da Super Ticket.
Boteco Sertanejo
Com Matheus e Renan, Felipe Brava, Pagode da Praia, DJs Kinho e Jottam, a partir das 19h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Super Ticket.
Roda de SambaJr + Pratikerê
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), vendas no Super Ticket.
Tardezinha Carioca
Com DJ Júnior, Júnior Almeida e Banda e MC Coiote, a partir das 17h, no Cerimonial Portal. R. Hélio Guasti, João Neiva. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Super Ticket.
Festa Me Leva com Você
Com DJ Leo Conde, Grupo Freelance, Rominho, DJ Korea e Sué, a partir das 16h, no Skye. R. Alan Munir Helal, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Noitada
Com Breno, Gramlik, CyberTrans e Alê, partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Club Master
A partir das 23h, na Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Caótica Festa
Com Pimenta, Vinni Tosta, Gustta, Diego Fiuza e Pappi, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Diversão no shopping
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Até 26 de agosto, na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação será de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Espaço Mundo Bita
No 1º piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 35 para 30 minutos de permanência. R$ 1 por minuto excedente.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, até 30 de agosto. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. A atração ficará instalada na Praça Central, piso L1. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos. Menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. Ingresso: R$ 40 por 30 minutos.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
Até 10 de setembro. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Não é permitida entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas pelo adulto responsável. Ingressos: R$ 50, para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Oficina de Pipas Pais e Filhos
Oficina de pipa gratuita para pais e filhos. A partir das 5h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.