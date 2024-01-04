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Quinta (4) com show de Leq Samba e baladas pela Grande Vitória; agenda

E não para por aí! Dia ainda conta com exposições e diversão em shoppings; confira a programação completa de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 10:00

Baladas e festas

Verão Mex 2024

Com João Fellipe E Rafael, Leq Samba e DJ Big, a partir das 22h, na Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 50 (pista;meia) e R$ 75 (camarote/meia), à venda no Zigtickets. 

PagoFunk

Com Som de Casa, DJ Martins, Zulu, Cris e Kinho. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.

Projeto Quinta D'elas

Com Rodrigo Nogueira, Cecitônio Coelho e Alessandra Freitas. A partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Closy

Com Hyaga, Ysa, Djay e Thainan. A partir das 23h, no Bolt. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 20.

Música ao vivo 

Samba da Lua

Com Luana e Vitor Ramos. A partir das 21h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Jazz na Curva

Com Marcus. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.

Jazz & MPB

Com Daniel Silva. A partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.

Karaokê

A partir das 21h, no Santino's Pub. Rua Castelo Branco, 650, Vila Velha.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos).

Imersomar

Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20 (meia).

Mergulhando no Fundo do Mar

Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60,00 (1 hora); R$ 40,00 (30 minutos); R$ 35,00 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1,00 por minutos excedentes.

Uma Aventura Polar

Um cenário de muita neve, com ursos polares, que remete ao Polo Norte, onde vive o Papai Noel. Além da árvore de Natal de 9 metros, um trenzinho vai levar as crianças para passear por toda a área da decoração. Todos os dias no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Visitação gratuita. Passeio de trenzinho: R$ 10,00 para duas voltas.

Decoração Doce Natal

Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa de 6m de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$ 50,00 por 30 minutos. Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa de 6m de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$ 50,00 por 30 minutos.

Decoração de Natal - Presentes de Natal

Caixas gigantes de presentes de Natal abrigam diferentes cenários da casa do Papai Noel, permitindo que as pessoas entrem nas caixas, tirem fotos, e contemplem cada cômodo da casa do bom velhinho, como sala, quarto, escritório e cozinha. O cenário é montado na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita

Pista de Patinação no Gelo

Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70,00 (1 hora) e R$ 50,00 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.

Natal do Mundo Bita

Decoração de Natal do Mundo Bita com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador com 22 metros de comprimento. No Shopping Praia da Costa, do piso L2 ao L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Atração com cobrança; Tobogã escorregador: R$ 5,00 para uma descida.

Exposições

De Onde Surgem os Sonhos

Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.

Por uma Crise de Imagem

Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Xibiu

Exposição de Ulysses Bôscolo no qual possuem retratos de pássaros que vibram cores e texturas frenéticas. Até 23 de fevereiro de 2024, no OÁ Galeria. Av. Cézar Hilal, 1180, Loja 9, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.

A Cópia

A exposição de Rafael Pagatini apresenta um conjunto de xilogravuras em grande formato, no qual desafia as memórias institucionais em um cenário onde a digitalização e as redes sociais transformam o modo de o público interagir com a arte. Até 10 de fevereiro de 2024, na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Exposição - Clube do Colecionador 2023

Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.

Retro/Ativa

Exposição que reúne os trabalhos da carreira de Eder Santos, reconhecido por desenvolver projetos híbridos que mesclam artes visuais, cinema, teatro, vídeo e novas mídias. Até 28 de janeiro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Visitação gratuita.

poESia

A paixão pelo Espírito Santo inspira a primeira exposição da artista plástica e escritora Andréa Espíndula. As pinturas trazem memórias afetivas da artista que dialogam com a essência cultural do povo espírito-santense, incluindo mais de 30 quadros produzidos com tinta a óleo e acrílica. Entre os municípios homenageados pela artista figuram Vitória, Vila Velha, Guarapari, Muqui, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Até 28 de janeiro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.

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