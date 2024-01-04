Quinta (4) com show de Leq Samba e baladas pela Grande Vitória; agenda

Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa de 6m de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$ 50,00 por 30 minutos. Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa de 6m de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$ 50,00 por 30 minutos.