Quinta (18) com show gratuito de Casaca e Amaro Lima em Vila Velha; confira agenda

Até 25 de fevereiro. Praça Central, Piso L1 (em frente a Riachuelo), no Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 21h. Ingressos: R$ 50 por 60 minutos. R$ 1 por minuto adicional. O pagamento deverá ser feito na entrada do evento. Pessoa com Defi­ciência (PCD) tem direito à meia-entrada, mediante apresentação de documento ou laudo na recepção, para validação do direito ao benefício. O acompanhante (maior de 18 anos) não paga o ingresso.