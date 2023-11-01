Quarta (1°) com festas de Halloween, baladas e samba no ES; agenda

Festival
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival em 21 bares e botecos de Colatina que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Baladas e festas
Halloween do Natan
Com os DJs Nattan, Cereja, Bero, Barbieri e Fabrício V. A partir das 21h, no Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 260 (Camarote/inteira) e R$ 130 (Camarote/meia);R$ 160 (Frontstage /inteira) e R$ 80 (Frontstage/meia) à venda no site Zig.ticktets
Ressaca de Hlloween
Com os DJs Angel, Belloti e Led Russo. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha.
Noite do Perdido
Com os DJs Belucio, Gustavo o Brabo, Koreia, Isaque Gomes e 2N do TB. A partir das 22h, no Club Hitz - Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Halloween do Gustus
Com Matheus Emis e DJs Klebin e Gabriel Lamas. A partir das 18h, no Gustus Sport Bar - Rua Castelo Branco, 855, Centro, Vila Velha.
Nosso Lance
Com os grupos Akatu, ArtSamba, Koisa Nossa e DJ Rabanada. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro - Avenida Mauro Miranda Madureira, 1282, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: Camarote, (R$ 160/inteira) e (R$ 80/meia); Pista, (R$ 100/inteira) e (R$ 50/meia), à venda no site Lebillet.
Noite do Cabelo Maluco
Com os DJs Lunnão, Jexxca, Felicidade, Isa Calcinha e Pepeu. A partir das 22h, no Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada liberada para os 50 primeiros, após R$30.
Day Off
Com os DJs Bikiwi, Daltonic, Wallace e Menário. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitoria. Ingressos: Entrada liberada para os 50 primeiros, após R$ 25.
Festa Retrô
Com os DJs Wallace Breciani, Lucas Hemerly e Antônio. A partir das 22h, no A Selva - Rua 7 de setembro, 493, Centro, Vitória.
Sertanejo
Com Felipe Brava, Rodrigo Balla e Thayane Oliver. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória.
Pagode
Com os grupos Pagolife, Pele Morena e DJ Scoob. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).
Música ao vivo
Bossa e Samba na Curva
Com Vinícius. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Pop
Com Elias Candoti. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Com Cerveja
Com Pedro e Lucas. A partir das 19h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Rock Nacional
Com Versão Pirata. A partir das 19h30, no Blackjack Bar - Rua Maria Nilce Magalhães, 37, Praia das Gaivotas, Vila Velha.
Quarta de Raiz
Com Cecitônio e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Brasilidades
Com Victor Ramos, às 12h, e especial de música brasileira com Thiago Viana, às 20h. No Coco Bambu Vitória - Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Voz e Violão
Com Marcelo Lemos, às 12h30, e Vitor Ramos, às 19h30. No Coco Bambu Vila Velha - No Shopping Praia da Costa - Av. Doutor Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Véspera de Feriado
Com Richard Viana, Donatto Fontana, Rony e Ricy. A partir das 20h, no Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Roda de Samba
Com Gordo Aragão e convidados. A partir das 19h, no Pocar Gastrobar - Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99296-4304.
Samba e Pagode
Com o grupo Resenha dos Amigos. A partir das 20h, no Só Santo Botequim - Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99311-8564.
Quarta Musical
Com Eddu Sousa e Maicon Gomes. A partir das 20h, no Espaço Thelema - Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
Karaokê 426
A partir das 21h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Humor
Comédia
Stand-up com os comediantes Makco, Davi Landeiro, Paulinho Lyra, Rodolpho Balestrero, Victor Baiano e Cabo Magnoni. A partir das 20h30, no Jocker Comedy Bar - Rua Cabo Alyson Simões, 584, Centro, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99242-5081.
Especial
Natal em Anchieta
Abertura do Natal na cidade de Anchieta com inauguração da árvore de natal e das decorações natalinas, além da apresentação do coral da Melhor Idade e chegada do Papai Noel. A partir das 18h, em frente a prefeitura da cidade - Rod. do sol, KM 21, Anchieta. Evento gratuito.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.