Quarta (1°) com festas de Halloween, baladas e samba no ES; agenda

A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.