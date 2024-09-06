Paulo Ricardo, Zé Geraldo e Anderson Freire agitam a sexta (6)

Shows
Festival Primavera Teresense
O evento terá show de Zé Geraldo (21h10), Paulo Ricardo (22h40) e outras atrações. Horário: a partir das 18h. Entrada gratuita. Local: Parque de Exposições de Santa Teresa. Mais informações aqui.
Jackson Lima
Show de rock de Jackson Lima no Oasis Beach Club a partir das 20h. Pista: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia e meia solidária). Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
Aniversário de Vitória
A comemoração do aniversário da cidade será com o Concerto Cine in Concert da Orquestra Camerata Sesi, sob a regência do maestro Isaac Gonçalves às 20h. O evento também terá show de Anderson Freire às 22h. Gratuito. Local: Praça do Papa, na Enseda do Suá.
Som na Sexta
Com a Sonata em Mi menor para piano e violoncelo do compositor, pianista e maestro alemão Johannes Brahms. As obras serão interpretadas pela pianista Mirna Azevedo e o violoncelista Daniel Enache. Horário: 18h. Local: Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, 570, Jardim da Penha, Vitória.
Festas e baladas
Baile do Fibonacci
Com Killa, Cuxa, Bravado e Sabino no Bolt, a partir das 23h. Os 50 primeiros entram da até 00h, após R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Dano Sarrada
Pop, funk, remixes e sexy songs com Lunnão, Cadu, Ysa, Vinni Tosta e Paraguassu no Fluente, a partir das 23h. Entrada grátis até 0h (50 primeiros), após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Uma Line Jamais Vista
Com Gustavo o Brabo, Jv de VV, Kn de VV, Brenin, Nikão, Japa, Gabriel Pratti. Ingressos: R$ 20 (pista) e R$ 40 (área Vip). Local: Matrix Music Hall, em Cariacica.
Aniversário Samba Jr
Com Samba Jr, Primeira Classe, D'Bem com a Vida, Gustavo o Brabo e Gabriel Pratti no Gordinho Sambão às 21h. Entrada: gratuita para mulheres até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
I am the Samba
Com Samba Jr e Pele Morena no Gordinho Praia do Canto a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Festival La Patria
Festa de rock com Magyone, Arpo, Lajota e Old Glory no Correria Music Bar a partir das 22h. Entrada: R$ 20 até 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Especial
Festival da Tilápia
A programação contará com shows musicais, espaço infantil, pedalinhos e diversos pratos típicos preparados com tilápia. Nesta sexta tem apresentação de Márcio Gabriel (às 12h) e Leandro Tobias (às 19h). Local: Lagoa Juara, em Jacaraípe, Serra.
8º Festival da Moqueca Capixaba
O evento gastronômico terá diversos pratos curiosos. Hoje tem apresentações de Gardênia Marques (20h) e Trio Maracá (22h). O evento também terá atividades de educação ambiental; visitas à Trilha da Moqueca e Mostra de Filmes Combious, e oficina de Panela de Barro com as Paneleiras de Goiabeira. Local: Balneário de Castelhanos, em Anchieta. Local: Balneário de Castelhanos, em Anchieta. Mais informações aqui.
Itaúnas e Sabores
O festival reúne 16 restaurantes e bares. Nesta sexta-feira a atração é o show de Saulo Camilo e Banda, às 19h e apresentação de jongo às 21h, na praça principal. As atividades, abertas ao público, acontecem no espaço Café Brasil e na praça central de Itaúnas. Mais informações aqui.
4ª RuralturES
Com minicursos, atividades, aulas e show com Rhenzo Colodeti (20h). Abertura: 16h. Entrada gratuita. Fazenda Pindobas, a 6 km do centro de Venda Nova do Imigrante. Mais informações aqui.
Música ao vivo
Choro Bossa
Com Arthur Costa (sax) e Ivanzilok (violão). A partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Ubando
Com Ubando no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB na Curva
Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Marcelo Ribeiro
Com Marcelo Ribeiro no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Samba da Ury
Samba com Ury. Horário: 20h. Couvert: R$ 10. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Exposições
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
Diversão
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
De 31/08 a 27/10, no estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado do Cinemark. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$45 para 30 minutos. Capacidade: 45 pessoas. Regulamento disponível no site: www.shoppingvitoria.com.br. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Hello Kitty
Parade De 31/08 a 27/10, no Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Visitação gratuita. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
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