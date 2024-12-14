Paulinho da Viola, Tiee e feijoada com Nego Damoé agitam o sábado (14)

Shows
Quando o Samba Chama
Neste novo show, Paulinho da Viola vai em busca de sambas que não toca nos palcos há algum tempo, ao lado de grandes sucessos que não podem faltar como: Foi um rio que passou em minha vida, Argumento, Onde a dor não tem razão e Pecado Capital entre outros. Data: 14 de dezembro de 2024 (sábado). Horário (abertura): 20h. Horário (início): 21h30. Ingressos: pista a partir de R$ 125 (Meia entrada) e cadeira a partir de R$800, vendas pelo site Blue Ticket. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória.
Cultura em Toda Parte
Programação: com Chorou Bebel (17h), a apresentação conta com o repertório do álbum P/ QUEM TEM CORAGEM DE AMAR, com roupagem de Nova MPB, tendo instrumentos harmônicos e percussivos, com uma pitada de sonora eletrônica em meio às vozes. Na sequência, quem sobe ao palco é a banda Aurora Gordon (18h), que faz releituras da banda Os Mamíferos, com músicas compostas e cantadas na cidade de Vitória, nas décadas de 1960 e 1970. Gratuito. Local: Centro Cultural José Ribeiro Tristão. Endereço: Avenida Roberto Holunder, 774-1126 - Campo Vinte, Afonso Cláudio.
Samba Summer com Tiee
Samba Summer com Tiee no Gordinho Sambão. Data: 14 de dezembro, sábado. Atrações: Tiee, LeqSamba e Primeira Classe. Abertura dos portões: 21h. Ingressos (Lote 4): R$ 50 pelo site Le Billet. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Natal de Encantos ArcelorMittal
Natal de Encantos ArcelorMittal: O amor em suas múltiplas dimensões. Com Mart'nália, André Prando, Natércia Lopes e Elaine Augusta. Data: 14 de dezembro. Hora: 20h. Local: Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Os ingressos, gratuitos, serão disponibilizados na plataforma Sympla.
Especial
Homenagem a Waldo Motta
Sinopse: dirigido por Diego Nunes e Fabricio Fernández, o filme celebra a vida de Waldo Motta como uma obra de arte e o mostra como um inventor de novas realidades e criador de um sistema de pensamento poético, a partir de referências religiosas, mitológicas de origem judaico-cristã, budista, africana e da filosofia dos povos indígenas Guarani. Data: 14/12. Horário: 18h. Local: Espaço Ladeira. Rua Nestor Gomes, 277, Centro de Vitória.
Feijoada Verde e Rosa
A programação deste ano comemora os 52 anos da Imperatriz do Forte. O destaque será a apresentação de Nego Damoé e banda, que trará uma apresentação vibrante para o público da roda de samba "Fogo no Parquinho", vinda diretamente do Rio de Janeiro para animar ainda mais a festa. Ingressos: R$ 60,00 (direito a feijoada e abadá). Data: 14 de dezembro de 2024. Horário: 12h. Local: Espaço Cultural Robson Henrique – Avenida Vitória, 923, Forte São João.
Vem Verão
O Vem Verão acontece entre os dias 13 e 15 de dezembro (de sexta a domingo), e todas as atividades são gratuitas. Programação: 8h - Início dos torneios de futevôlei (masculino e feminino), 10h - Caminhada ecológica: coleta de lixo da praia, 10h30 - Análise de lixo da praia: “Que lixo é esse?” - Ifes Campus Piúma, 11h - Aula-show com a chef Silvana Cordeiro, 12h - Show musical com Serena, 15h - Aula-show com Tia Su, 16h - Aula-show com a chef Kênia Mota, 17h - Aula-show de drinques com Fernando Drinks, 18h - Luau | Nascer da lua cheia na praia, 19h - Mostra de cinema na praia com Cine Benevente - Me Ouve Produções, 20h - Show musical com Marcelo Lopes, 22h - Show musical com Duo Mary Di. Local: a programação gastronômica a cultural do evento vai acontecer em um pavilhão montado no final da praia, depois do último quiosque de Castelhanos. Veja a matéria de HZ.
Visitação ao Navio Patrulha Oceânico
A visitação, que é parte das comemorações pelo Dia do Marinheiro. Visitação ao Navio Patrulha Oceânico (NPaOc) "Apa" (P-121). Data: sábado (14) e domingo (15). Horário: das 14h às 17h, em horários agendados na retirada dos ingressos. Entrada gratuita. Obrigatório o uso de calçado fechado e sem salto. Retirada de ingressos pelo site Sympla. Veja a matéria de HZ.
Festival ArqCult
Programação: 16h – Visita Técnica no Mercado da Capixaba com Viviane Pimentel; 17h – Cerimônia de Abertura; 18h às 19h30 – Dj Charles Júnior; 18h30 às 19h30 – Oficinas; Oficina Aquarela com o arquiteto e artista Clovis Aquino; Oficina Fotografia com a arquiteta e fotógrafa Camila Santos; 18h30 às 19h30 – Roda de conversa com o tema “Representatividade no Campo da Arquitetura”; 19h30 – Entrega dos prêmios da Premiação Acadêmica do CAU/ES; 20h30 – Bloco Balança Penha. Data: 14/12/2024. Horário: das 16h às 22h. Local: Mercado da Capixaba. Entrada: gratuita.
Teatro
Conserto para Dois, O Musical
Sinopse: "Conserto para Dois, O Musical" conta a história de amor, encontros e desencontros entre o famoso escritor Ângelo Rinaldo (Jarbas) e a atriz internacional Luna de Palma (Claudia). Data: 13 a 15 de dezembro. Plateia A: R$110,00 (meia entrada) e R$220,00 (inteira). Plateia B: R$75 (meia entrada) e R$150 (inteira). Mezanino: R$21,18 (meia entrada) e R$42,36 (inteira). Horário: sexta às 20 horas, sábado às 16 e às 20 horas, domingo às 17h. Local: Teatro Universitário (Ufes). Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Festas e baladas
Serra Folia
Com Tstinha, Andrea Nery, Glauco, Frazão, DJ Japa, DJ Diego Beats, Junior DJ e DJ Korea em dois trio elétricos. Data: sábado, dia 14 de dezembro. Horário: 16h. Endereço: Rua Maestro Antônio Cícero, Centro, Serra. Ingressos: R$ 450 pelo site Q2 Ingressos.
Mãe Joana – Roda de Samba
Com Samba Júnior e Sem Medida. Local: Mãe Joana – Quiosque Encontro da Ilha. Data: sábado, dia 14 de dezembro. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi. Valor: R$ 30 antecipado e R$ 35 na hora.
Roda de samba com Já Gamei
Roda de samba com Já Gamei. Data: sábado, 14 de dezembro, às 15h. Local: Quiosque 11, Mel & Marinho, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: Gratuita.
Bloom
Com Cris, Cybertrans, Mathlda e Phi no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Funk Me
Com Peralles, Little Boy, Brenne, Jexxca e Jxxse, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
In Da Club
Com Karolla, Mr Dedus, Jexxca e Barol Beats na A Selva, a partir das 22h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Calourada de direito
Com DJ Koreia, DJ Nanzin, DJ Siri, Dodo e DJ Lukão no Recreio dos Olhos. 6 horas de Open Bar. Data: 14/12, às 18h. Avenida Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Tabuazeiro.
Vem Comigo
Carla Cristina lança o ensaio do seu bloco do carnaval no Espírito Santo. Ingressos serão vendidos no aplicativo da GUEDDER. Lote promocional: R$50. Data:14/12. Horário: 22h. Local: Nova Casa Zoe (Av. Champagnat, 620, Vila Velha)
Música ao vivo
Som no Praia
Com show ao vivo com Felipe Pelissari. Data: sábado (14). Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
027
Com banda 027, no Pub 426, às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Pop & Brasilidade na Curva
Com Som de Fogueira, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Cachorro Caramelo
Especial Tropicália e Roberto Carlos com Cachorro Caramelo, partir das 16h, no Brizz. Ingressos (2° lote): R$ 25. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Casa de Bamba
Marcos Castro e Rodrigo Souza cantam samba, MPB e axé, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa 154, Vitória.
Exposições
Exposição Marinha
Em comemoração ao Dia do Marinheiro, o Shopping Vila Velha realizará uma exposição especial da Marinha para celebrar essa data tão importante. Data: 14/12 (sábado). Horário: 10h às 22h. Local: Piso Térreo, entrada Luciano das Neves.
Transitar o Tempo
A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas | Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre.
Favela é Giro
Uma celebração às favelas brasileiras, explorando complexidades, belezas e desafios, desmistificando a imagem estereotipada desses territórios, apresentando-as como centros pulsantes de cultura, criatividade e resistência. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Baía das Tartarugas
Exposição itinerante sobre a Baía das Tartarugas. São fotos produzidas na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, que contempla as praias de Camburi e do Canto e ilhas do Boi e do Frade. Local: Projeto Tamar, Avenida Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá, Vitória. Até 18 de dezembro. Ingresso para acesso ao Tamar: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira) e R$ 75 (família com dois adultos e duas crianças.) Terça a domingo, das 10h às 17h. Depois a exposição seguirá para outros espaços.
Diversão
Circo do Noel
Apresentação circense de Mágica, Palhaçaria, Ilusionismo com cartas. Data: sábado (14). Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Gratuito.
Diversão na Praça
Oficina de Árvore de Natal. Data: Sábado (14). Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
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