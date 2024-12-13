Os capixabas com deficiência visual que fazem a diferença no Youtube

Yutubers capixabas Áquila Cherqui, Raíza Knust e Márcio Almeida Crédito: Ana Luiza Belem / Acervo Pessoal

Hoje, 13 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Para celebrar a data, reafirmamos o compromisso com a diversidade e a promoção de uma sociedade mais igualitária, destacando a importância da acessibilidade e da inclusão em todos os aspectos da vida. No contexto atual de crescente conscientização sobre esses temas, é fundamental dar visibilidade a histórias ancestrais que fazem a diferença.

HZ destacou o trabalho de três youtubers capixabas que estão fazendo a diferença na internet, promovendo a inclusão e representando muito bem o Espírito Santo. Confira:

Raíza Knust – "Cega Rompendo Barreiras"

Neste Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, conheça Raíza Knust Crédito: Reprodução Youtube

Conhecida como Raíza KL, Raíza Knust é criadora do canal "Cega Rompendo Barreiras", o maior canal de uma youtuber cega do Brasil. Com sua personalidade carismática, autêntica e irreverente, ela se destaca como uma verdadeira influenciadora na luta pela inclusão e visibilidade das pessoas com deficiência. Em seu canal, Raíza compartilha sua rotina, experiências e desafios diários, abordando temas sobre acessibilidade, inclusão e conscientização sobre a deficiência visual.

Raíza utiliza seu canal como uma plataforma para capacitar e ensinar, rompendo barreiras e estigmas sociais. Seus vídeos incluem vlogs, lives interativas, dicas práticas, informações valiosas e até receitas, sempre com um toque especial de bom humor e simpatia. Com um compromisso sólido de promover a inclusão e a diversidade, Raíza conquistou uma enorme base de seguidores, consolidando-se como uma das principais referências no YouTube quando se trata de conteúdo sobre deficiência e acessibilidade.

Áquila Cherqui – "Maternidade Inclusiva"

Áquila Cherqui é uma criadora de um canal único e acolhedor, onde compartilha sua experiência como mãe cega, oferecendo uma visão real e empoderada sobre uma maternidade com deficiência visual. Em seu canal, ela divide momentos preciosos da rotina familiar, estratégias para os cuidados com a filha e as adaptações necessárias para viver plenamente a maternidade.

Áquila também aborda temas como acessibilidade, inclusão e as dificuldades que as mães com deficiência enfrentam, além de dar dicas valiosas sobre como superar desafios diários com autonomia e amor. Com seu estilo genuíno, o canal de Áquila se tornou uma fonte de inspiração para muitas mulheres, mostrando que a cegueira não é um obstáculo para ser uma mãe plena e cuidadosa. Ela promove uma maternidade inclusiva e encorajadora, reforçando que, com apoio, planejamento e determinação, é possível viver todos os aspectos da maternidade de forma enriquecedora e gratificante.

Márcio Almeida - "Consciência Animal"

Márcio Almeida é o criador do canal "Consciência Animal", dedicado ao ensino do comportamento animal, humano e não humano. Doutor em biologia animal pela Universidade Federal do Espírito Santo, Márcio utiliza seu conhecimento científico para criar vídeos informativos e acessíveis. Ele nos lembra que humanos também são animais e que muito do que consideramos humano pode ser observado em outras espécies.