5º Ublues Beer Fest

Com o grupo de dança Os Brandarinos, banda Frequency, Wander Dalton e banda. Além disso, o evento conta com cerveja artesanal, pratos típicos, música, além de estandes com comercialização de artesanato típico da região, a partir das 16h. Até 1 de junho. Entrada gratuita. Avenida C, s/n, Bairro Ubu, Anchieta.