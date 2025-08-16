Pabllo Vittar, Valesca Popozuda e Dennis agitam o sábado (16) no ES

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 09:03
Shows de Os Garotin e Branú (a partir das 14h), Cátia de França e Gastação Infinita (a partir das 17h), FBC (às 20h), MC Luanna (a partir das 20h) e Pabllo Vittar (a partir das 22h). Abertura dos portões: 14h. Local: Parque da Prainha, Vila Velha. Entrada: 1kg de alimento não perecível. Veja a matéria completa de HZ.
Dennis DJ faz o seu tradicional baile em duas apresentações na Grande Vitória. A primeira acontece no Oasis Beach Club, em Vitória. Horário: a partir 19h. Ingressos: a partir das R$ 150, pelo Zig Tickets. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória. O segundo show será na Matrix Music Hall. Horário: 22h. Ingressos: a partir das R$ 60, pelo Le Billet. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
O espetáculo de dança “Ritmusiarte Espírito Santo – Yeshua” reúne alunos da Bailares Escola de Ballet em coreografias que mesclam balé e ritmos diversos, sob direção de Michele Rodrigues Marques. Horário: às 18h30. Entrada: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda pelo perfil @bailaresescoladeballet no Instagram. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: Rua Pedro Palácios, nº 41, Centro, Vitória.
O Grande Encontro do Axé 90 e 2000 acontece no Cerimonial Manguinhos, na Serra, com Andréa Nery e Beto Kauê revivendo sucessos que marcaram os carnavais capixabas. Horário: às 21h. Entrada: R$ 30 (1º lote), R$ 40 (2º lote) e R$ 50 (3º lote), à venda na Ontiket, RD Joias e no Cerimonial Manguinhos. Local: Cerimonial Manguinhos, em Manguinhos, na Serra.
Lançamento do "Pagode do Leozinho". Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge Endereço: Av. Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07, Vitória.
A RuralturES convida visitantes a mergulharem em vivências autênticas, que valorizam a cultura local, a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico das comunidades rurais capixabas. Entrada: Gratuita. Horários: das 13h às 22h. Local: Distrito Turístico de Pindobas, Venda Nova do Imigrante.
Atividades como teatro, contação de histórias e oficinas. Abertura dos portões: 8h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.
O evento reúne três pastelarias de Ibiraçu: Califórnia, Parada Ibiraçu e Rota 101. Além das 30 versões da iguaria, show com Marcos Bifão e Paula Cassaro. Horário: a partir das 18h. Local: Parque de exposições de Ibiraçu. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.
O 1º Festival de Ópera Capixaba (FOCA) apresenta a ópera “Serafim e o Lugar Onde Não se Morre”. A obra mistura sertão nordestino e fábulas japonesas em uma reflexão sobre o sentido da vida. Horário: às 19h. Entrada: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no Sympla. Local: Cineteatro das Artes, Shopping da Terra, em Vila Velha.
Iriri recebe a quarta edição do evento Iriri Vinhos e Abraços, que reúne gastronomia e música à beira-mar, com mais de 30 opções de vinhos. Horário: a partir das 17h. Entrada: gratuita. Local: nova área de eventos na Praia da Costa Azul, em Iriri, Anchieta.
Com DJ Úrsula Pussynail, Valesca Popozuda, Carlos do Complexo e DJ Mathilda. Abertura dos portões: 23h. Ingressos: R$ 70. Local: Quadra da Mug, Vila Velha.
Com Freelance, SambaDM e DJ Kayonobeat. Horário: 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada: entrada gratuita até ás 21h.
Pedro Costa faz o ensaio para o Vital no Barlavento. No show, ele interpreta sucessos da carreira e o novo single “Intacto”, parceria com a Banda Eva. Horário: às 17h. Entrada: ingressos à venda no Sympla. Local: Barlavento. Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Apresentação de Samba Júnior e Chopp Samba. Horário: 17h. Valor: R$ 30 antecipado, pelo Zig Tickets. Local: Mãe Joana, Quiosque Encontro da Ilha, Vitória. Endereço: Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, 4740, Vitória.
Samba e pagode no Brizz. Ingresso: R$ 40, pelo Zig Tickets. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória.
Com Márcia Chagas e Victor BIasutti. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Bendsligados, no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Couvert: não há cobrança. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Rodrigo Sant’Anna apresenta o stand-up “Topa uma Segunda?!”, onde propõe uma conversa divertida e leve sobre sexo. Ingressos: a partir de R$ 19,80, pelo Sympla. Horário: às 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
O Boulevard Shopping Vila Velha recebe a exposição “Aves de Caetés”, que reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. A visitação é gratuita. Horário: 10 às 22h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha, Itaparica. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
A exposição traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. Inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Horários: das 10h às 22h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Mostra com obras de sete artistas capixabas. Entrada: gratuita. Visitação: até 16 de agosto. Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Local: OÁ Galeria, na Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória.
Os visitantes podem conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete, novo espaço de exposição no Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: sábado, das 10h às 22. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: das 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado, das 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: de 10h às 22h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta