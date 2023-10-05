Oktoberfest, Mostra Sesc de Música e baladas agitam a quinta (5) no ES; agenda

Shows e festivais
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Até domingo (8), acontece o segundo fim de semana do festival que irá contar com a cultura alemã por meio da culinária, das bebidas, danças e pela música. A programação começa às 18h. Entre os destaques está a apresentação do grupo Pomeranos (19h) e show da Banda Macucos (22h). No Espaço Refrigerantes Coroa – Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Nano Vianna 20 Anos
Para comemorar os 20 anos de carreira, Nano Viana se apresenta no Teatro da Ufes, com os convidados Paulinho Moska, Cebola, Amaro Lima e Chico Chagas. A partir das 20h, na Av. Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
Mostra Sesc Música
Show do grupo Pentágono Vix, às 19h30 e apresentação do grupo IN- Versão Brasileira, às 20h40. No Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 12 ( conveniado) e R$ 10 (meia), à venda no site Sescgloria.lets.events.
Música ao vivo
Jazz na Curva
Com Marcus Paulo. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
MPB
Com Duo Severino. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Rock Pop
Com Versão Pirata. A partir das 19h30, no Blackjack Bar - Rua Maria Nilce Magalhães, 37, Praia das Gaivotas, Vila Velha. Couvert não informado.
Sertanejo
Com Bianca Védova. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Quinta Show
Com Douglas Medeiros. A partir das 19h30, no Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Rock
Com o grupo Back To The Past. A partir das 21h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.
Baladas
Close de Quinta
Com os DJs Pegnor, Cuxa Temponi e Sofia. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 50 primeiros pagam R$ 10, após R$ 20.
Noite do Perdido
Com os DJs Nath, Gustavo o brabo, Edin Cabeça do MDG e Belucio. A partir das 22h, no Club Hitz - R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (lista - camarote) e R$ 30 (lista - pista), à venda no site Vipme.
PagoFunk
Com os DJs KS de VV, 2J de VV, Brenin da Peri e Grupo Samba Diverso. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Misturadim
Com os grupos Junto e Misturado, Samba Jr., SambaDM, Leq Samba e DJ Scoob. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até às 22h, após, R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista).
Quase Sexta
Com Rômulo Arantes, Ivan e Matheus, Pedro e Lucas. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.
Especial
Por um mundo mais bacana
Apresentação do musical com aventura de Marieta, Violeta e Corneta para salvar o planeta. Destinado ao público infantil, o evento ocorre no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Planeta Fantástico - La planète sauvage
Exibição do filme no Sesc Glória. A partir das 18h20 - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos no site Sescgloria.lets.events.
CowParade
Até 15 de outubro, será realizado projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Circo Barcelona
Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.
Pandora Park
Até 21 de outubro, ocorre o parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos, valores não informados.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Happy Ball
Diversão com piscina de bolinhas e obstáculos. No shopping Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60, (1hora); R$ 40, ( 30 minutos); R$ 35, (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$1,00 por minuto excedente.
Jump Around
Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Múltiplos Olhares
A exposição reunirá 22 fotografias produzidas pelos estudantes do Ifes - Campus Viana. Com o intuito de disseminar o conhecimento acerca dos elementos da linguagem fotográfica e explorar as funcionalidades das câmeras dos smartphones, o projeto promoveu uma oficina de fotografia com celular. Até 14 de outubro, no Espaço Cultural Kasa Raiz - Rua São José dos Campos, 38, Marcílio de Noronha, Viana. Visitação: De segunda à quinta, das 17h às 22h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro, acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.