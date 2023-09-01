Mc Pedrinho e festivais gastronômicos para animar a sexta (1) no ES; confira a agenda

Shows
Mc Pedrinho
A partir das 22h, no Let's Linhares. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Teatro e mostras
Humor em Cena
Com Diogo Camargos, a partir das 19h, no Teatro Sônia Cabral, R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingresso: R$ 100, à venda no site da Sympla.
2ª Mostra CineMarias
Até sábado (2), no Cine Metrópolis. Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES, Goiabeiras, Vitória. Na sexta, a partir das 10h, sessão Corpos (In)visíveis, palestras, exibição do longa "Uyra - A Retomada da Floresta" e bate-papo com convidados. Evento gratuito.
Festivais
Feira dos Municípios
Até 3 de setembro acontece o tradicional festival mostrando a diversidade cultural, artística e gastronômica do ES. A programação começa às 14h, com Bonecos de Tupi; às 20h, show da MUG, às 21h30, show de André Prando, e às 23h, DJ Zappie. No Parque de Exposições de Carapina. Avenida Marginal, 5.196, Jardim Carapina, Serra. Entrada gratuita. Quem doar 1Kg de alimento não perecível não precisa pagar R$ 5 de estacionamento. Confira a programação completa no site HZ.
1º Festival Gastronômico de São Mateus
Até 6 de setembro acontece o evento onde o público poderá conferir melhor da gastronomia nos 9 restaurantes participantes. Além disso, o festival terá aulas-show com chefs renomados e atrações culturais. O evento é realizado nos próprios estabelecimentos. Entrada gratuita. Confira os restaurantes selecionados no site HZ.
5ª Edição do Formemus 2023
A partir das 13h, com palestras, painéis, pitching musical, showcases, rodada de negócios, mostras fotográficas e videoclipes. Às 21h50, show de Bia Nogueira. No Titanic, Praça Duque de Caxias, Rua Sete de Setembro, 173, Centro, Vila Velha. A inscrição do evento é gratuita e pode ser realizado através do site Sympla.
Festival de Inverno Canela-Verde
2ª semana para curtir o festival no estacionamento externo do Shopping Vila Velha com muita música e gastronomia. A programação começa às 19h com show de Mariana Coelho, e, às 21h, show da banda Trilha. Na Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Entrada gratuita. Confira a programação completa no site HZ.
Baladas e festas
I Love Pink
Com DJ Lukão, Gustavo O Brabo, Koreia, Ayro, Dj DoisD e Anderson Baduh, a partir das 23h, na Pink Elephant Vitória. R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (área vip meia) e R$ 40 (pink fy meia), à venda no site da Super Ticket.
Trava na Pose
Com Freelance, Leley, DJ Jotta, Vianna e Shory, a partir das 18h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Destruidora
Com Anita Mann, Madson, Mathilda e Hyaga, a partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Culture Beat
Com Tonico, Cosme, Thats Luan, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 25.
Linkin Party
Com Marzim, Theuxx, Nunnyh, Doodles, Gabs e Emolaila, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até meia-noite com nome na lista), R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (após esse horário).
Baile dos Promoters
Com Gustta, Buaiz, Kassandro e Aghata Hills, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingresso: Entrada gratuita para os 50 primeiros, após, R$ 20 a noite toda.
Música ao vivo
Karaokê Fashion Show
A partir das 20 horas, no Desemba Club. Av. Des. Santos Neves, 621, Praia do Canto. Entrada franca. Dose Dupla de chope até 21h.
Canto27
Com Pagolance e SambaHD, a partir das 20h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Casa de Bamba
Com Daniel Silva, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
MPB na Curva
Com Débora Fassarella, das 17h às 21h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Encontro Sertanejo
Com Rony & Ricy e Rickson Maioli, a partir das 20h, no Butteco’s Vitalino, R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas podem ser feitas pelo telefone (27) 99644-2745.
Dino
A partir das 19h, na Cervejaria Loveland Pub. R. Quinze de Novembro, 461, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações em (27) 99647-1964.
Gordinho Praia do Canto
Com Maycon Sarmento e Garotos da Praia, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Boteco Boa Praça
Com Tamy Braga e Peterson Camargos. Couvert: R$ 9,90. A partir das 18h, no Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Diversão
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas. Na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10h às 22h.; domingos e feriados, de 12h às 21h. Ingressos: a partir de R$ 35 para até 15 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Pista de patinação no gelo para crianças e adultos. Até 3 de setembro. No shopping Boulevard. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação, a partir de 5 anos, e trenó, para crianças entre 2 e 4 anos.
Abelha Parque
Parque com brinquedos infláveis temáticos de abelha, super piscina de bolinhas e área kids com variados brinquedos para todas as idades. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 por 30 minutos. Até 3 de setembro.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Arena Trampolim
Até 10 de setembro acontece a atração que vai trazer muita cor, pulos, diversão e adrenalina para toda a família. O espaço conta com piscina de espuma em formato de cubos, obstáculos, slackline, cama elástica e escorregadores. Na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Horário: De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Faixa Etária: Não é permitida entrada de crianças menores de 3 anos. Crianças de 3 a 5 anos deverão estar acompanhadas por adulto responsável. Ingressos: R$ 50 para 50 minutos de permanência. A entrada é adquirida na bilheteria. Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1.
Espaço Mundo Bitta
Atração com Tobogã de piscina de bolinhas, cama elástica, quadra de futebol e jogo da memória. No 1º piso, atrás da praça central do shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de setembro. De segunda a sexta, das 12h às 21h; sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Ingressos: R$ 35 por 30 minutos. Para cada minuto adicional será cobrado o valor de R$ 1.
Jump Around
O maior castelo inflável da América Latina no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Funcionamento: de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). É preciso chegar com 30min de antecedência ao local para fazer o check-in. Duração: 30 minutos. Ingressos: R$ 40 para a compra na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Mulheres Artistas
Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, abordando conteúdo dos movimentos feministas na Primeira República do Brasil. Na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória. De segunda a sexta, das 10h às 17h. Último dia. Entrada gratuita.
Exposição Novos Viajantes
Mais de 115 obras, entre desenhos, pinturas e fotografias, feitos por 34 artistas do Espírito Santo. Em cartaz no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Até 27 de setembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada por agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected].
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante suas viagens. Em cartaz na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Até 13 de setembro. De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Até 13 de setembro. Entrada gratuita.
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. Terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A coletânea ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.