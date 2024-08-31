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MC Cabelinho, Chiclete com Banana e festivais agitam o sábado (31) no ES; agenda

Dia também conta com peça "Atazanado" de Rodrigo Sant'anna e show de Murilo Huff em Conceição do Castelo; veja programação de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 10:00

Shows

Boom Rap Festival

Com Cabelinho, Matuê, Ryan Sp, Djonga, Tz da Coronel, Teto, Chefin, Budah, Dudu, Maneirinho e Cone Crew, a partir das 16h, no Estádio Kleber Andrade. R. Padre Anchieta, 2 - Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 90 (Boom Rap/meia), R$ 190 (Front Rap/meia) e R$ 450 (Red Zone/meia), à venda no site da LeBillet.

Ressaca do Vital

Com Chiclete com Banana, a partir das 20h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá. Ingressos: R$ 65 (meia) e R$ 130 (inteira), à venda no site da Blueticket. 

Teatro

Atazanado, com Rodrigo Sant'anna

Com sessões no sábado (18h e 20h) e no domingo (17h e 19h), no Teatro Universitário da UFES. Av Fernando Ferrari, 514, Vitória - Espirito Santo. Ingressos: R$ 120,00 (Plateia A e B) e R$ 39,60 (Mezanino), à venda no site da Sympla. Veja matéria de HZ.

A Bela e a Fera - O Musical

O espetáculo traz aos palcos um dos maiores clássicos de animação do cinema. A partir das 16h, no Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. 

Especial

Festival da Moqueca com arte e cultura

No sábado (31) e domingo (1), a partir das 11h, no Trevo de Alto Laje, em frente à prefeitura de Cariacica. No sábado, contará com DJ Babaloo, pagode com Grupo Novo Esquema e forró pé de serra com Trio Capixaba. Entrada gratuita. 

Festival Capixaba de Inverno

Música, gastronomia e cerveja artesanal, de quinta-feira a sábado, das 16h às 23h. No domingo, de 14h às 22h. Local: Parque da Cidade, Serra. No sábado, a programação musical é de pop Retrô/reggae e terá 80A+, Herança Negra, DJ Welington Luy. Entrada gratuita.

33ª Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo

De quinta a domingo, no Centro de Eventos Eventos Joaquim Pinto Filho (Sanfonão). ES-165, s/n - Pedro Rigo, Conceição do Castelo. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). No sábado, conta com rodeio, shows de DJ Leandro Prata, Murilo Huff e Kall Marques.

25ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa

De sexta a domingo, no Parque de Exposições de Santa Teresa. Entrada franca. R. Virgílio Germano Bassetti - Montanha, Santa Teresa. No sábado, a partir das 11h e conta com Teatro de Bonecos da Companhia Family Fun Festas, Esquenta do Palhaço Le Peppe Circus, Show do Le Peppe Circus, Ballare Senza Limiti, Grupo de Danças Italianas da Pestalozzi, Grupo Folkloristico do Circolo Trentino de Santa Teresa, Banda Ferrari, Banda Via Expressa e Banda 027. Confira matéria de HZ.

Feira das Nações

Pratos típicos de diferentes culturas como Brasil, África, Oriente Médio, Europa e Américas, das 16h às 21h, em frente à Igreja Presbiteriana em Mata da Praia. Av. Carlos Gomes de Sá, 690, Mata da Praia, Vitória. 

Lançamento da Saga MarTeus

Uma noite de autógrafos na livraria leitura segundo piso do Shopping Praia da Costa, a partir das 19h. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha.

4º Festival de Inverno ‘Raízes e Frutos do Caparaó'

Festival ocorrerá em diversos locais, incluindo a Feira Livre de Patrimônio da Penha, o Corredor Cultural e a sede do Armazém Multiverso, unindo cultura e arte. Durante os dois dias, os visitantes poderão desfrutar de uma série de atividades, como rodas de conversa, oficinas de arte, shows musicais, contação de histórias e muito mais, sempre com entrada gratuita. Quando: sábado, das 12h às 17h; domingo, de 12h às 20h. Onde: Patrimônio da Penha, na Região do Caparaó capixaba.

Baladas e festas

Roda de Samba

Com Já Gamei, no Brizz, a partir das 16h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets. 

Roda de SambaJR + D'Moleque

A partir das 17h, no Encontro da Ilha. Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. 

Festival de Pagode

Com Primeira classe, Leqsamba, Pagode e cia, a partir das 19h, Embrazado Vitória. Rua Joaquim Lírio, - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). 

ALIBI

Com Karolla, Phi, Thainan, Asiat, Tracie e Temponi, a partir das 20h, no A Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 25, no site da Zigtickets. 

+55 21 Sunset

A partir das 16h, no Tantra Vitória. Av. Dante Michelini, 4170 - Aeroporto, Vitória. Ingressos: R$ 85 (feminino) e R$ 90 (masculino), à venda no site da Ingresse. Veja a matéria de HZ. 

Dixcaradax

Muito pop, funk e electro, no Bolt, a partir das 23h. Ingressos: entrada grátis até 0h, após R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Prepara

Com Moreno Loss, ThatsDuds, Lunnão, Pepeu e Cadu no Fluente, a partir das 22h. Ingressos: R$ 40. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Música ao vivo

Casa de Bamba

Samba e chorinho com Raimundo Machado. Horário: 20h. Couvert: R$ 15,00. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 99963-2104.

Sambas, Bossas e MPB

na A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.

Pop & MPB

Com Eliahu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Rock

Com Fixer, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Gordinho Praia do Canto

Com Freelance, a partir das 21h. No Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até ás 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Diversão

Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos

De 31/08 a 27/10, no estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado do Cinemark. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$45 para 30 minutos. Capacidade: 45 pessoas. Regulamento disponível no site: www.shoppingvitoria.com.br. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. 

Hello Kitty Parade

De 31/08 a 27/10, no Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Visitação gratuita. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. 

As Aventuras de Big e Kid

Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Maratona Kids

Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Castelo do Dragão

Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Som no Praia

Show ao vivo com Zuca. Data: sábado (31) Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Diversão na Praça

Oficina de quebra-cabeça em MDF. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Feira de Adoção Pet

Horário: de 12h às 16h. Local: Shopping Moxuara, piso L1. Gratuito. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. 

Exposições

Micélio: entre o fim e o começo de tudo

A exposição é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 09 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.

35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’

A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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