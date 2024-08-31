MC Cabelinho, Chiclete com Banana e festivais agitam o sábado (31) no ES; agenda

Shows
Boom Rap Festival
Com Cabelinho, Matuê, Ryan Sp, Djonga, Tz da Coronel, Teto, Chefin, Budah, Dudu, Maneirinho e Cone Crew, a partir das 16h, no Estádio Kleber Andrade. R. Padre Anchieta, 2 - Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 90 (Boom Rap/meia), R$ 190 (Front Rap/meia) e R$ 450 (Red Zone/meia), à venda no site da LeBillet.
Ressaca do Vital
Com Chiclete com Banana, a partir das 20h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá. Ingressos: R$ 65 (meia) e R$ 130 (inteira), à venda no site da Blueticket.
Teatro
Atazanado, com Rodrigo Sant'anna
Com sessões no sábado (18h e 20h) e no domingo (17h e 19h), no Teatro Universitário da UFES. Av Fernando Ferrari, 514, Vitória - Espirito Santo. Ingressos: R$ 120,00 (Plateia A e B) e R$ 39,60 (Mezanino), à venda no site da Sympla. Veja matéria de HZ.
A Bela e a Fera - O Musical
O espetáculo traz aos palcos um dos maiores clássicos de animação do cinema. A partir das 16h, no Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória.
Especial
Festival da Moqueca com arte e cultura
No sábado (31) e domingo (1), a partir das 11h, no Trevo de Alto Laje, em frente à prefeitura de Cariacica. No sábado, contará com DJ Babaloo, pagode com Grupo Novo Esquema e forró pé de serra com Trio Capixaba. Entrada gratuita.
Festival Capixaba de Inverno
Música, gastronomia e cerveja artesanal, de quinta-feira a sábado, das 16h às 23h. No domingo, de 14h às 22h. Local: Parque da Cidade, Serra. No sábado, a programação musical é de pop Retrô/reggae e terá 80A+, Herança Negra, DJ Welington Luy. Entrada gratuita.
33ª Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo
De quinta a domingo, no Centro de Eventos Eventos Joaquim Pinto Filho (Sanfonão). ES-165, s/n - Pedro Rigo, Conceição do Castelo. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). No sábado, conta com rodeio, shows de DJ Leandro Prata, Murilo Huff e Kall Marques.
25ª Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa
De sexta a domingo, no Parque de Exposições de Santa Teresa. Entrada franca. R. Virgílio Germano Bassetti - Montanha, Santa Teresa. No sábado, a partir das 11h e conta com Teatro de Bonecos da Companhia Family Fun Festas, Esquenta do Palhaço Le Peppe Circus, Show do Le Peppe Circus, Ballare Senza Limiti, Grupo de Danças Italianas da Pestalozzi, Grupo Folkloristico do Circolo Trentino de Santa Teresa, Banda Ferrari, Banda Via Expressa e Banda 027. Confira matéria de HZ.
Feira das Nações
Pratos típicos de diferentes culturas como Brasil, África, Oriente Médio, Europa e Américas, das 16h às 21h, em frente à Igreja Presbiteriana em Mata da Praia. Av. Carlos Gomes de Sá, 690, Mata da Praia, Vitória.
Lançamento da Saga MarTeus
Uma noite de autógrafos na livraria leitura segundo piso do Shopping Praia da Costa, a partir das 19h. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha.
4º Festival de Inverno ‘Raízes e Frutos do Caparaó'
Festival ocorrerá em diversos locais, incluindo a Feira Livre de Patrimônio da Penha, o Corredor Cultural e a sede do Armazém Multiverso, unindo cultura e arte. Durante os dois dias, os visitantes poderão desfrutar de uma série de atividades, como rodas de conversa, oficinas de arte, shows musicais, contação de histórias e muito mais, sempre com entrada gratuita. Quando: sábado, das 12h às 17h; domingo, de 12h às 20h. Onde: Patrimônio da Penha, na Região do Caparaó capixaba.
Baladas e festas
Roda de Samba
Com Já Gamei, no Brizz, a partir das 16h. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Roda de SambaJR + D'Moleque
A partir das 17h, no Encontro da Ilha. Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Festival de Pagode
Com Primeira classe, Leqsamba, Pagode e cia, a partir das 19h, Embrazado Vitória. Rua Joaquim Lírio, - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).
ALIBI
Com Karolla, Phi, Thainan, Asiat, Tracie e Temponi, a partir das 20h, no A Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 25, no site da Zigtickets.
+55 21 Sunset
A partir das 16h, no Tantra Vitória. Av. Dante Michelini, 4170 - Aeroporto, Vitória. Ingressos: R$ 85 (feminino) e R$ 90 (masculino), à venda no site da Ingresse. Veja a matéria de HZ.
Dixcaradax
Muito pop, funk e electro, no Bolt, a partir das 23h. Ingressos: entrada grátis até 0h, após R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Prepara
Com Moreno Loss, ThatsDuds, Lunnão, Pepeu e Cadu no Fluente, a partir das 22h. Ingressos: R$ 40. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Música ao vivo
Casa de Bamba
Samba e chorinho com Raimundo Machado. Horário: 20h. Couvert: R$ 15,00. Local: Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 99963-2104.
Sambas, Bossas e MPB
na A Oca, a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pop & MPB
Com Eliahu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Rock
Com Fixer, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Freelance, a partir das 21h. No Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até ás 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Diversão
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
De 31/08 a 27/10, no estacionamento externo do Shopping Vitória, ao lado do Cinemark. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$45 para 30 minutos. Capacidade: 45 pessoas. Regulamento disponível no site: www.shoppingvitoria.com.br. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Hello Kitty Parade
De 31/08 a 27/10, no Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. Visitação gratuita. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Castelo do Dragão
Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Som no Praia
Show ao vivo com Zuca. Data: sábado (31) Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Oficina de quebra-cabeça em MDF. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Feira de Adoção Pet
Horário: de 12h às 16h. Local: Shopping Moxuara, piso L1. Gratuito. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Exposições
Micélio: entre o fim e o começo de tudo
A exposição é uma instalação de esculturas têxteis de feltro que busca compor um ambiente no espaço da galeria, a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Horários: das 09 às 18h. Período de visitação: até 19 de outubro. Galeria Homero Massena, Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terças a sextas-feiras, de 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, de 9h às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
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