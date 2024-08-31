MC Cabelinho, Chiclete com Banana e festivais agitam o sábado (31) no ES; agenda

Festival ocorrerá em diversos locais, incluindo a Feira Livre de Patrimônio da Penha, o Corredor Cultural e a sede do Armazém Multiverso, unindo cultura e arte. Durante os dois dias, os visitantes poderão desfrutar de uma série de atividades, como rodas de conversa, oficinas de arte, shows musicais, contação de histórias e muito mais, sempre com entrada gratuita. Quando: sábado, das 12h às 17h; domingo, de 12h às 20h. Onde: Patrimônio da Penha, na Região do Caparaó capixaba.