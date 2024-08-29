Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Evento carioca leva muito pagode para Camburi neste sábado (31)
Programação

Evento carioca leva muito pagode para Camburi neste sábado (31)

Festa 5521 Sunset acontece no Beach Club Tantra Vitória, com o melhor do clima praiano e resenha entre amigos. Ingressos custam a partir de R$ 90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 14:00

5521 chega a Vitória neste sábado (31)
5521 chega a Vitória neste sábado (31) Crédito: Bruno Contrino
Alô, amantes de pagode! A festa mais carioca do mundo está chegando em terras capixabas. A 5521 Sunset, evento que reúne aquele clima de praia, esporte e resenha, desembarca neste sábado (31), no Tantra Vitória, às 16h. Os ingressos custam a partir de R$ 90, no site Ingresse.
A música está garantida com Matheuszinho (cavaquinho), Tiago (banjo), Luiz Sérgio (vocalista), Caio Cruel (vocalista), Gui Evaristo (pandeiro) e Vini (reco-reco). O grupo, que se reúne aos finais de semana na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, carregam mais do que instrumentos em suas apresentações: levam o alto astral.
O pagode vai tomar conta da festa 5521
O pagode vai tomar conta da festa 5521 Crédito: Bruno Contrino
Ao longo da trajetória, a 5521 já passou por vários lugares do Brasil e até do mundo. Já realizaram festas em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, entre outros. Além de dois eventos em Lisboa, em Portugal. Ou seja, com tudo isso na bagagem certamente não vai faltar alegria na edição 027.

SERVIÇO

  • 5521 Sunset
  • Quando: Sábado (31)
  • Onde: Tantra Vitória - Praia de Camburi
  • Horário: 16h
  • Ingressos: a partir de R$ 90, no site Ingresse

Veja Também

Vila Velha recebe turnê comemorativa aos 30 anos do Soweto

Rodrigo Sant'Anna traz novo espetáculo a Vitória: “Me sinto em casa no ES”

Gigantes do trap, Wiu e Teto agitam casa de shows de Guarapari em outubro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Pagode
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados