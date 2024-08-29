Evento carioca leva muito pagode para Camburi neste sábado (31)

5521 chega a Vitória neste sábado (31) Crédito: Bruno Contrino

Alô, amantes de pagode! A festa mais carioca do mundo está chegando em terras capixabas. A 5521 Sunset, evento que reúne aquele clima de praia, esporte e resenha, desembarca neste sábado (31), no Tantra Vitória, às 16h. Os ingressos custam a partir de R$ 90, no site Ingresse.

A música está garantida com Matheuszinho (cavaquinho), Tiago (banjo), Luiz Sérgio (vocalista), Caio Cruel (vocalista), Gui Evaristo (pandeiro) e Vini (reco-reco). O grupo, que se reúne aos finais de semana na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, carregam mais do que instrumentos em suas apresentações: levam o alto astral.

O pagode vai tomar conta da festa 5521 Crédito: Bruno Contrino

Ao longo da trajetória, a 5521 já passou por vários lugares do Brasil e até do mundo. Já realizaram festas em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, entre outros. Além de dois eventos em Lisboa, em Portugal. Ou seja, com tudo isso na bagagem certamente não vai faltar alegria na edição 027.

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