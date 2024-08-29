Rodrigo Sant'Anna traz novo espetáculo a Vitória: “Me sinto em casa no ES”

Eu sou uma pessoa muito curiosa e observadora. Acho que muita coisa vem do que eu fico me perguntando no dia a dia mesmo. Por exemplo, eu amo carnaval e sempre fico curioso de onde vem os enredos. Ficava pensando na loucura que é construir aquilo, de dar nomes para as alas. Eu queria fazer um personagem que brincasse com isso. Também tem a mulher rica, que nesse curto espaço de tempo, vive um drama quando se vê tendo que cuidar dos filhos. É uma mensagem também para mães com condições melhores, que passam por essa situação.