Maskavo, Veigh e Santa Jazz agitam a sexta (2) no ES; confira agenda

Shows e festivais
Veigh
Vitória Funk Trap com o cantor Veigh, Japa e participações dos Djs Gabriel Pratti, Isaque Gomes, Edin, Lukao, Perotz e Leandro Netto. A partir das 22h no Privilège Vitoria - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 180 (superior inteira) e R$ 120 (frontstage inteira), à venda no site da Super Ticket.
Maskavo
Luau do Verdinho com Maskavo (Pop Reggae), Sol Maior (Pé de Serra), Ligação Direta (Pop Rock) e Rodrigo Mag (Eletrônico), a partir das 22h. No Verdinho Bar Universitário - Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
10º Santa Jazz
A partir das 20h, com shows de Alabama Mike & Simi Brothers (21h), Stanley Jordan (22h30) e Armandinho & Chico Chagas (0h). No Parque de Exposições de Santa Teresa - R. Virgílio Germano Bassetti - Montanha, Santa Teresa. Ingresso solidário: R$ 60, à venda no site da Le Billet.
Arraiá Bulevá
Com apresentação de quadrilha, barracas com comidas típicas, espaço kids e shows de Trio Capixaba e Banda Trilha. A partir das 17h, no estacionamento do Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Serra Festival
1º Festival de Cervejas Artesanais da Serra, que acontece de sexta (02) a domingo (04), a partir das 16h, no Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, na região de Laranjeiras. Na sexta, shows de Suzi Martins (16h), Banda Us (18h) e Cadu Caruzo (cover de Cazuza) (21h). Entrada gratuita.
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Baladas e festas
Ser feliz de novo!
Com Djs Gabriel Pratti, Gustavo o Brabo, Dodô, Vinicius Fernandes e Jotta F, a partir das 22h. No Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Fica + À Vontade
Com FreeLance, Breno e Bernardo, Koreia, Belucio, Jess Benevides e Vitor Keller, a partir das 23h. Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (espaço monster inteira) e R$ 60 (pink fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Kaos
Com FernandoDS, Brunic, Djay, Tallysson e Phi. A partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: gratuito para os 50 primeiros, após R$ 30 a noite toda.
Bota pra Quebrar
Com Djs Breno, Pegnor, Tonico e Cybertrans, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: de graça para os 50 primeiros, após R$ 25 a noite toda.
Candy Party
Com Djs Oscar, Felicidade, Nanno, Gabriel Oc, a partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 50 primeiros, após R$ 20 a noite toda.
Da Hora!
Com Djs Leow, Willy Wonka, Thag, Yas, Doodles, Luana Correa e Emolaila, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: com nome na lista R$ 15 (até às 0h), após e sem nome na lista, R$ 20 a noite toda.
Gordinho Praia do Canto
Com Maycon Sarmento, PedalaSamba e Dj Chocolate. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 23h.
Gordinho Cachoeiro
Com Mateus Matos e Murilo, ArtSamba e Rabannada Dj. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada grátis até 23h30.
Girls Rock Power
Com Kill Joy e EpicWish, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (homens) e entrada grátis para as mulheres.
Eu amo Sexta
Com João Felipe & Rafael e Pagolance, a partir das 18h, na Canto27. Av. Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha. Ingressos: entrada vip até 19h; após R$ 15 até 21h; depois o valor vai para R$ 20 pelo resto da noite (valores sujeitos à alterações).
Bora!
Com Djs 2L de Vv, Edjie, Perotz, Diego Beats, LD da Favelinha, Rd de Vv, Mia, Laura Murad e Shaskia. A partir das 22h, no Casa Hitz - R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
#Só mais essa Festa!
Com Djs Rômulo Aranttes, Freelance e Dj Gabriel Pratti, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302 - Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Música ao vivo
Masterplace Mall
A partir das 18h, com Fernanda Fontes (MPB e sertanejo). Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Gratuito.
Boteco Boa Praça
A partir das 19h30, com João Gabriel. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$9,90.
Casa de Bamba
A partir das 19h, com André Carvalho e banda. R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Couvert não informado.
Abertura Praia do Canto
A partir das 17h, com Israel Araújo. R. Joaquim Lírio, 820 - Praia do Canto, Vitória. Couvert não informado.
Abertura Jardim Camburi
A partir das 17h, com Ricardo Xenon. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 720 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert não informado.
Ipanema Bar e Restaurante
A partir das 17h, com Ricardo Brasil. Rua Joaquim Lírio, 865 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Couvert não informado.
Petiscaria do Jojo
A partir das 19h30, com Heitor Rodrigues animando a Sexta Acústica. Rua Humberto Pereira, 359, Itaparica, Vila Velha. Couvert não informado.
Budas Pub
A partir das 18h, com Samba Sim. R. Maria da Penha Queiroz, 16 - Praia da Costa, Vila Velha. Couvert não informado.
Exposições
Exposição Fragmentos
Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa. Onde: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória - ES. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas entre os dias 19 de maio e 17 de junho pelo e-mail e contato: (27) 99943 0831. E-mail: [email protected]
Exposição "Quando fecho os olhos vejo mais perto"
Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos vão realizar a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A mostra ficará aberta a visitação no parque até o dia 25 de junho. A abertura contará com o maior nome da fotografia cega no Brasil, João Maia. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.