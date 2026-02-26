Maria Clara e JP, Jeito Moleque e Disco Voador agitam o fim de semana no ES

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:00
Sidney Prescott precisa enfrentar os traumas do passado e proteger sua família de um novo Ghostface.
Um menino de 10 anos chamado Arco vive no ano de 2932 e acidentalmente viaja de volta no tempo para 2075 através de um arco-íris. Lá, ele conhece Iris, uma menina que o acolhe e fará de tudo para ajudá-lo a voltar para seu tempo.
Um pai e um filho viajam para o deserto do Marrocos atrás da filha e irmã desaparecida em uma rave.
Uma vencedora de concursos de beleza sonha que sua filha siga seus passos. A filha, porém, não tem jeito para a coisa e não parece entusiasmada com a ideia. Seu filho, por outro lado, parece ter talento para conseguir uma faixa e coroa de Miss.
Becket Redfellow é o herdeiro de uma vasta fortuna multibilionária, que está disposto a fazer qualquer coisa para obter o que acredita ser seu por direito, inclusive matar.
Apresentação dedança flamenca com Ivna Messina. Horário: 19h30. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro de Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo lets.events.
Exposição de capacetes de automobilismo da Escola Americana de Vitória. Horário: das 8h às 19h. Local: Escola Americana de Vitória, Campus Aeroporto. Entrada: gratuita mediante inscrição no link (pegar no whatsapp).
Com Trio Babel cantando Tom Jobim. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 15 a partir das 19h.
Com 41 obras de 36 artistas capixabas. Visitação até 26 de março. Horário: de terça a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 16h. Local: Maes - Museu de Arte do Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Séries Pré-estreia e Concertos Sinfônicos, com o maestro convidado Knut Andreas. Horário: 20h. Local: Theatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo sympla.
Uma pequena mostra da relação entre desenho e construção da memória de Vilar. Visitação até 3 de maio. Horário: de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Local: Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha. Entrada: gratuita.
Inauguração da obra do renomado fotógrafo Joaquim Paiva. Visitação até 25 de abril. Horário: 19h. Local: Mosaico Fotogaleria. Endereço: Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia - Vitória. Entrada: gratuita. As visitas devem ser agendadas pelo whatsapp (27) 99943-0831.
Com pop, electro, pop br e closy hits. Horário: a partir das 22h. Local: Bolt Redux. Enderço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até 00h.
Com Márcia e Victor. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Junto e Misturado, Samba DM + Samba Jr., Frazão e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
Abertuda da exposição. Visitação até 12 de abril. Horário: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Evento acontece em Colatina e Santa Leopoldina. A programação completa pode ser conferida aqui.
Apresentação dedança flamenca com Ivna Messina. Horário: 19h30. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro de Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo lets.events.
Exposição de capacetes de automobilismo da Escola Americana de Vitória. Horário: das 8h às 19h. Local: Escola Americana de Vitória, Campus Aeroporto. Entrada: gratuita mediante inscrição no link.
522 canta Djavan. Horário: a partir das 18h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 20 a partir das 19h.
Com 41 obras de 36 artistas capixabas. Visitação até 26 de março. Horário: de terça a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 16h. Local: Maes - Museu de Arte do Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Com contação de histórias, bate-papo, apresentações musicais, oficinas e experiências culturais. Horário: a partir das 8h. Local: Sítio Querência, no Centro de Vargem Alta. Entrada: gratuita.
Com pop, 2k, electropop e indie. Horário: a partir das 23h. Local: Bolt Redux. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Com electro, reggaeton, pop br, 150 BPM e hits. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$30.
Com Débora Fasarella. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Samba Júnior, Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Samba Jr., Romarin NC e DJ CG. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Evento acontece em Colatina e Santa Leopoldina. A programação completa pode ser conferida aqui.
Apresentação de dança flamenca com Ivna Messina. Horário: 19h30. Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro de Vitória. Entrada: a partir de R$ 10, pelo lets.events.
Apresentação da turnê “5 Por 5”, que celebra os 25 anos de carreira da banda. Horário: a partir das 16h. Local: Tantra Vitória. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4170, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 50, pelo onticket.
Funkadelis Zappie's 5.0! Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: grátis (almoço).
Com Xá da Índia e Thiago Xá. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.
Com Já Gamei, Bateria da MUG, Bero, Beleite e Fabrício V. Horario: a partir das 20h. Local: Na Vista. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá - Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo blueticket.
Com 41 obras de 36 artistas capixabas. Visitação até 26 de março. Horário: de terça a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 16h. Local: Maes - Museu de Arte do Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Festa a céu aberto com baile 100% vinil. Horário: das 16h às 22h. Local: Beco das Pulgas. Endereço: Rua Duque de Caxias, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Daniel Macarine. Horário: a partir das 13h. Local: Praça de Alimentação dfo Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Horário: a partir das 17h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha Entrada: gratuita.
Recreação infantil com brincadeiras antigas ao ar livre. Horário: a partir das 15h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo App Sá+.
Atrações para fãs de K-pop, danças, músicas e dinÂmicas especiais. Horário: a partir das 14h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita, com retirada de ingresoss pelo perfil da Millennium Store nas redes sociais.
Programação carnavalesca e atrações culturais. Horário: a partir das 14h. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.
Com mais de 10 mil discos e diversos expositores. Horário: das 10h às 17h. Local: Masterplace Mall. Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada: gratuita.
Com pop, funk e electro. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.
Com Muleke 027, Romarin NC, Primeira Classe e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Pagode e cia, Samba DM e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
Samba e Chorinho com o grupo 3 elementos. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com 41 obras de 36 artistas capixabas. Visitação até 26 de março. Horário: de terça a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 16h. Local: Maes - Museu de Arte do Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631 - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Apresentação do show "Brincar e Imaginar", com ume elenco de b-boys e acrobatas. Horário: a partir das 16h. Local: Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória. Entrada: a partir de R$ 115, pelo blueticket.
Teatro Os Três Porquinhos. Horário: 16h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo app do local.
Com Frazão, Romulo Aranttes, Muleke 027 e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
Sábado, às 14h40, na TV Gazeta. Viagens, cultura, personagens e histórias do Espírito Santo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta