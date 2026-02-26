Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/02/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:49

O dia poderá trazer cortes e libertações, mas também novas oportunidades cheias de energia Crédito: Imagem: Cristian Blazquez | Shutterstock

A quinta-feira chegará intensa e reveladora. Mesmo com a energia de Mercúrio Retrógrado em Peixes, as cartas do tarot apontam decisões inevitáveis, mudanças bruscas, paixões despertando e necessidade de posicionamento firme. O dia poderá trazer cortes e libertações, mas também novas oportunidades cheias de energia.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — A Justiça

As decisões do ariano precisarão ser tomadas com consciência Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

Será um dia de responsabilidade e equilíbrio , revela a carta “A Justiça”. Decisões precisarão ser tomadas com consciência. Tudo o que você fizer terá consequências claras — portanto, escolha com maturidade.

Touro — A Torre

Para o taurino, algo que parecia sólido poderá se transformar rapidamente Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão mexer com suas estruturas, alerta a carta “A Torre”. Algo que parecia sólido poderá se transformar rapidamente. Apesar do susto, essa quebra trará libertação.

Gêmeos — Cavaleiro de Copas

O geminiano deverá ter cuidado com promessas impulsivas Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

O romantismo e a sensibilidade estarão no ar, revela a carta “Cavaleiro de Copas”. Um convite, uma mensagem ou uma reconciliação poderá marcar o dia. Apenas será necessário ter cuidado com promessas impulsivas.

Câncer — 2 de Espadas

O dia do canceriano pedirá clareza emocional Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

Evitar decidir não resolverá, alerta a carta “2 de Espadas”. Talvez você esteja tentando não enxergar uma situação importante. O dia pedirá clareza emocional.

Leão — Cavaleiro de Espadas

O leonino deverá pensar antes de falar para evitar conflitos desnecessários Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

Haverá agilidade e impulsividade, segundo a carta “Cavaleiro de Espadas”. Discussões ou decisões rápidas poderão acontecer. Será importante pensar antes de falar para evitar conflitos desnecessários.

Virgem — Pajem de Espadas

Para o virginiano, será melhor observar mais e falar menos Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

A curiosidade e novas informações surgirão, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Será melhor observar mais e falar menos. O dia favorecerá o aprendizado e as descobertas.

Libra — 9 de Paus

Para o libriano, haverá resistência e necessidade de proteção Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

Haverá resistência e necessidade de proteção, alerta a carta “9 de Paus”. Você poderá se sentir cansado(a), mas continuará determinado(a) a defender o que construiu . Não desista.

Escorpião — Ás de Paus

Para o escorpiano, um projeto, uma paixão ou uma ideia poderá surgir com força Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

Uma nova energia e entusiasmo chegarão com intensidade, mostra a carta “Ás de Paus”. Um projeto, uma paixão ou uma ideia poderá surgir com força. Será um dia favorável para aproveitar o impulso criativo.

Sagitário — 10 de Copas

O dia do sagitariano favorecerá momentos em família e sensação de plenitude Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta “10 de Copas”. O dia favorecerá momentos em família e sensação de plenitude. Valorize quem está ao seu lado .

Capricórnio — 8 de Paus

Notícias rápidas e mudanças de planos poderão surgir para o capricorniano Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

O movimento estará acelerado, alerta a carta “8 de Paus”. Notícias rápidas e mudanças de planos poderão surgir. Será interessante aproveitar o ritmo dinâmico.

Aquário — 7 de Paus

Talvez o aquariano precise se posicionar com firmeza Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

Neste dia, segundo a carta “7 de Paus”, será necessário defender suas ideias, pois poderá ser preciso se posicionar com firmeza. Confie no que acredita .

Peixes — O Diabo

O pisciano deverá ter atenção a padrões repetitivos ou relações tóxicas Crédito: Imagem: ANTSTUDIO | Shutterstock

Será importante ter atenção a padrões repetitivos ou relações tóxicas. A carta “O Diabo” alerta para apegos que limitam sua liberdade. Reconhecer será o primeiro passo para se libertar.

Por Viviane Pettersen

Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.