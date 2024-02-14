Guia do Amor na Astrologia: Entendendo seu coração através dos Astros Crédito: Personare

Então, nesse Valentine’s Day, você tem um date com os Astros para aprender mais sobre a sua forma de amar, seus desejos mais profundos e o que te realiza no amor.

Exploraremos a seguir como Lua, Vênus, Marte e Lilith têm papel fundamental para o nosso autoconhecimento. Afinal, revelam a forma como amamos, desejamos e nos conectamos emocionalmente com os outros.

Comece desvendando seu Mapa

Para entender mais sobre a sua forma de amar, é preciso descobrir os signos desses quatro planetas mais importantes nos assuntos do coração. E o melhor jeito de fazer isso é olhando o seu Mapa Sexual, o mapa astrológico focando no amor. Então, siga esse passo a passo simples:

Faça seu login e crie o seu perfil, incluindo seus dados de nascimento.

Gere o Mapa e então você logo verá uma tabela com o resumo.

Então, anote os signos que aparecem ao lado dos planetas Lua, Vênus e Marte e da Lilith.

No caso da pessoa abaixo, por exemplo, ela tem Lua em Peixes, Vênus em Touro, Marte em Câncer e Lilith em Libra. Por isso, é para esses quatro signos que ela vai olhar no guia a seguir.

Agora que você já sabe os seus pontos mais importantes do Amor na Astrologia, então veja abaixo o que cada um revela sobre você!

Guia do Amor na Astrologia

Lua: O Espelho de Nossas Necessidades Emocionais

Lua em Áries: Impulsiva, gosta de movimento e desafios.

Lua em Touro: Movida pelos afetos, busca estabilidade emocional.

Lua em Gêmeos: Inquieta, ama conversas, trocas e passeios.

Lua em Câncer: Apegada ao lar, constrói vínculos profundos.

Lua em Leão: Generosa, gosta de diversão e da admiração de outros.

Lua em Virgem: Prática, preza pela rotina e boa alimentação.

Lua em Libra: Nutrida por suas relações, beleza e harmonia.

Lua em Escorpião: Profunda, aprecia tudo que é intenso.

Lua em Sagitário: Aventureira e naturalmente entusiasmada.

Lua em Capricórnio: Madura, nutre vínculos estáveis.

Lua em Aquário: Racional nos sentimentos, se nutre do coletivo e amigos.

Lua em Peixes: Sensível, sintonizada com as necessidades alheias.

Vênus: O Planeta do Amor e da Sedução

Vênus em Áries: Seduz com “agressividade”: muito direta e dominadora.

Vênus em Touro: Seduz através dos sentidos, é muito carnal.

Vênus em Gêmeos: Seduz flertando em todas as direções, usa as palavras.

Vênus em Câncer: Seduz por vias indiretas, mostra-se vulnerável.

Vênus em Leão: Seduz de forma teatral e dramática, elogia a outra pessoa.

Vênus em Virgem: Seduz de forma discreta e prática, agradando e servindo.

Vênus em Libra: Seduz com classe e charme, muito envolvente.

Vênus em Escorpião: Seduz estrategicamente, além disso, gosta da parte sexual.

Vênus em Sagitário: Seduz de forma direta, com alegria e entusiasmo.

Vênus em Capricórnio: Seduz de maneira séria e fria, calculista.

Vênus em Aquário: Seduz através da amizade, mas mantém impessoalidade.

Vênus em Peixes: Seduz pela empatia, sintonizando com o outro.

Marte: A Expressão de Nosso Desejo Sexual

Marte em Áries: Gosta de exibir sua capacidade física, além de viver o momento.

Marte em Touro: Prefere afeto e carinho físico, busca segurança.

Marte em Gêmeos: Curte experimentar novidades, dialogar para despertar fantasias.

Marte em Câncer: Carinho e intimidade são essenciais.

Marte em Leão: Gosta de performance, além de receber e devolver elogios.

Marte em Virgem: Age de forma controladora, busca a perfeição.

Marte em Libra: Exige certo refinamento, algo mais discreto.

Marte em Escorpião: Desejo sexual forte, gosta de excitar e controlar.

Marte em Sagitário: Diversão e surpresas, lugares inusitados agradam.

Marte em Capricórnio: Valoriza o prazer sensorial, segurança é chave.

Marte em Aquário: Experimenta o novo, quebra tabus, além de valorizar trocas mentais.

Marte em Peixes: Sexo como união espiritual, além do físico.

Lilith: Os Desejos Secretos e as Sombras

Lilith em Áries: Gosta de dominar e ouvir palavras instigantes.

Lilith em Touro: Prioriza conforto, cuidado com a compulsão.

Lilith em Gêmeos: Desenvolve taras, pensa na performance.

Lilith em Câncer: Expressa sexualidade livremente ao aceitar sentimentos.

Lilith em Leão: Aprecia brincadeiras e pessoas modernas.

Lilith em Virgem: Intimidade pode ser prejudicada pelo perfeccionismo.

Lilith em Libra: Busca pelo prazer além do físico.

Lilith em Escorpião: Muito sexual, esconde desejos considerados inapropriados.

Lilith em Sagitário: Inova no sexo, mas pode ultrapassar limites.

Lilith em Capricórnio: Preocupação em sentir apreciação e desejo.

Lilith em Aquário: Criatividade e liberdade no sexo, relações com amigos.

Lilith em Peixes: Busca uma experiência que vai além do prazer corporal.