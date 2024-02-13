Seu amor de carnaval vai durar? A Numerologia pode ter a resposta Crédito: Personare

O carnaval é um período efervescente de alegria, dança e encontros inesperados. Mas e se, no meio da folia, você encontrar alguém especial? Será que esse amor de carnaval tem potencial para durar? A Numerologia pode ter a resposta!

É possível descobrir a compatibilidade entre duas pessoas com ajuda dos números. Este método revela não apenas as qualidades, mas também os desafios que o potencial casal pode enfrentar.

Ao somar as posições numéricas das letras do nome completo de nascimento de cada um, é possível descobrir os Números de Motivação, Impressão e Expressão. Com base nisso, veja a seguir como descobrir se existe compatibilidade.

Descobrindo a compatibilidade no carnaval

Siga o passo a passo para saber se você combina com outra pessoa:

Depois disso, calcule a Numerologia do casal somando cada um dos números. Por exemplo:

Se você tem Número de Motivação 7 e a pessoa parceira Número de Motivação 5, basta somar 7 + 5 = 12.

Depois disso, some novamente os algarismos que compõem o 14, a fim de chegar ao número reduzido: 1+2 = 3.

O Número de Motivação do casal é o 3.

Depois, faça separadamente a mesma conta com os Números de Impressão e de Expressão de você e do seu amor.

O Significado dos números do casal

Entender a combinação numerológica do seu par de carnaval pode ser o primeiro passo para transformar um encontro casual em um relacionamento duradouro.

Cada número, de 1 a 9, carrega seus pontos fortes e desafiadores:

Número 1: Inovação e originalidade marcam este casal, mas cuidado com a competitividade.

Número 2: Companheirismo e entendimento mútuo são fortes, porém a passividade pode gerar conflitos.

Número 3: A alegria e o prazer definem este par, embora a superficialidade possa ser um obstáculo.

Número 4: Estabilidade e organização prevalecem, mas a rigidez pode sufocar a relação.

Número 5: Aventura e curiosidade movem este casal, todavia a impulsividade requer atenção.

Número 6: O amor pela família e o compromisso são intensos, mas o idealismo pode trazer decepções.

Número 7: Intimidade e profundidade emocional são marcantes, enquanto o medo de traição pode criar distância.

Número 8: Ambição e determinação são qualidades, mas o materialismo pode esfriar o relacionamento.