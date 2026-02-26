26 de fevereiro

Dia do Pistache: 4 sobremesas para curtir a data em docerias do ES

De pudim a bolo gelado, lista de HZ traz opções saborosas feitas com o ingrediente que virou hit na confeitaria nacional

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08:00

Pudim, torta de palha italiana, bolo no pote e bolo gelado: em comum, essas gostosuras têm o pistache, celebrado neste 26 de fevereiro. O Dia Mundial do Pistache serviu de inspiração para HZ reuni-las em uma lista para formiguinha nenhuma botar defeito!

Nela você vai encontrar os detalhes dessas guloseimas feitas com pistache em quatro famosas docerias de Vitória. Além das opções abaixo, essas casas servem várias outras receitas à base do ingrediente verdinho. Confira!

4 doces com pistache para comer em Vitória

1 Camadas generosas Fãs de palha italiana encontram uma versão bem caprichada do doce, em formato de torta, na vitrine de gostosuras do Empório Joaquim . A receita da casa alterna camadas generosas de brigadeiro de pistache e de biscoito de maisena, e a finalização é feita com pistaches triturados. Quanto: R$ 38 a fatia da torta de palha italiana (foto). O menu também inclui minicake, éclair, danish e cookie de pistache. Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim e (27) 99299-3717. CLUBE A GAZETA: 10% de desconto em vinhos selecionados e 5% em itens de padaria. Clique aqui para mais detalhes. FOTO: Olivier Schochlin



2 Queridinho dos clientes Campeão de pedidos na Lau Sweeties , em Vitória, o bolo no pote de pistache (foto) é feito com massa fofinha de baunilha entremeada por brigadeiro cremoso de pistache. A decoração, com pistaches triturados, garante crocância ao doce, que sai a R$ 32,90 (200g) nas lojas e no delivery próprio. Brigadeiro, croissant recheado e sobremesa na travessa também são opções com pistache servidas na casa. A doceria vai inaugurar seu drive-thru neste sábado (28), às 11h, no Jardim Food Park, em Jardim da Penha, na Avenida Dante Michelini, em frente à Praia de Camburi. As outras unidades da Lau em Vitória ficam em Itararé e na Praia do Suá, Mais informações: @lausweeties. FOTO: Acervo/Lau Sweeties

3 Sobremesa favorita Especializada em uma das sobremesas mais amadas pelos capixabas, a Alê do Pudim tem pistache no cardápio desde a abertura de sua primeira loja na Praia do Canto. O pudim de pistache (foto) com calda de caramelo, salpicado com pistaches laminados, é um dos favoritos da clientela, que pode comprar a doçura de três tamanhos: P (R$ 19), M (R$ 65/500g) e G (R$ 100/1 kg). Rua João da Silva Abreu, 971, Vitória, e anexo ao Praia Shopping, também na Praia do Canto. Na Serra, a doceria conta com um quiosque no Shopping Mestre Álvaro. Mais informações: @aledopudim. FOTO: Camila Luz

4 Geladinho e viciante Um dos produtos mais elogiados na Mombee Doceria é o bolo gelado, e o de pistache com coco (foto) segue em alta na preferência dos clientes. Viciante, a doçura é composta por massa molhadinha com calda de pistache, recheada com creme de pistache e coberta com coco ralado (R$ 20/120g). Disponível apenas aos sábados, a choux cream de pistache também é imperdível. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, em frente ao supermercado Perim, Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @mombeedoceria. FOTO: Samuel Schneider

