Ludmilla, Banda Eva e Di Propósito animam o domingão (14) no ES; agenda

Shows
Ludmilla + Di Propósito
A partir das 16h, na Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 90 (pista/meia) e R$ 130 (camarote/meia), à venda no site da Brasilticket.
Rooftime
A partir das 16h, no Tantra Vitória. Av Dante Micheline n 4.170 , Jardim Camburi, Vitoria. Ingressos: R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), à venda no site da LeBillet.
Banda Eva
Com Samba Soul (19h) e Banda Eva (22h), na Arena de Verão da Prefeitura de Vitória. Na Orla de Camburi, em frente ao antigo hotel Aruan. Gratuito.
Especial
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o Espetáculo ocorre em três sessões diárias – às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no Estacionamento do Shopping Boulevard em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Degusta Sunset
No domingo, conta com show de Jackson Lima (21h). De 11 a 14 e de 18 a 21 de janeiro, a partir das 17h, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha Entrada gratuita.
Uma Orquestra pela Estrada
No Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. R. Santa Luzia - Praia da Costa, Vila Velha. Horário: 10h - Concerto | 11h Oficina.
Baladas e música ao vivo
Rock
Com Vinicius Ayres Trio. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilidades
Com André Carvalho. A partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com D'Moleque, a partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 20h.
Domingo sem Stress
Com Resenha do Abreu, Muleke027 e DJ Pertoz, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Pagode do Lui
A partir das 15h, no Kai Malia Beach. Av. Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets.
Diversão
Tarde Encantada
Teatro Chapéuzinho Vermelho. Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições: https://www.shoppingpraiadacosta.com.br. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas - Oficina de dedoche de lobo - Contação de histórias - Circuito da floresta. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Moxuara Kids
Especial de férias: Oficina de slime e recreação. Horário: a partir das 15h. Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Experiência imersiva com sons e projeções de imagens do fundo marinho em resolução 8k, em 360 graus. Horários: segunda a sexta, das 14h às 22 horas; sábados, de 12h às 22 horas, e domingos e feriados, de 12h às 21 horas. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Valores: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Comprar na bilheteria local. Crianças abaixo dos 7 anos devem estar obrigatoriamente acompanhada pelos pais.
Pista de Patinação no Gelo
Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Brinquedolândia
Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Data: de 12/01 a 28/02, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Valor: R$40 de 1 a 15 minutos, R$45 de 16 a 30 minutos e após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 04 anos acompanhados pelo adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 11h às 22h.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1,00 por minutos excedentes.
Verão do Mestre
Evento com shows musicais, área kids e opções gastronômicas, a partir das 19h, show da banda Ubando com participação especial de Kiko Zambianchi. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita.
Exposições
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
A Cópia
A exposição de Rafael Pagatini apresenta um conjunto de xilogravuras em grande formato, no qual desafia as memórias institucionais em um cenário onde a digitalização e as redes sociais transformam o modo de o público interagir com a arte. Até 10 de fevereiro de 2024, na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.
Retro/Ativa
Exposição que reúne os trabalhos da carreira de Eder Santos, reconhecido por desenvolver projetos híbridos que mesclam artes visuais, cinema, teatro, vídeo e novas mídias. Até 28 de janeiro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Visitação gratuita.
poESia
A paixão pelo Espírito Santo inspira a primeira exposição da artista plástica e escritora Andréa Espíndula. As pinturas trazem memórias afetivas da artista que dialogam com a essência cultural do povo espírito-santense, incluindo mais de 30 quadros produzidos com tinta a óleo e acrílica. Entre os municípios homenageados pela artista figuram Vitória, Vila Velha, Guarapari, Muqui, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Até 28 de janeiro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.