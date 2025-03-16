Lucas Mamede, peças teatrais e blocos pós-carnaval agitam o domingo no ES (16)

Especial
Jornada dos Sabores: Edição Sorvetes
O que é? De 20 de fevereiro a 23 de março, várias opções de sorvetes, milkshakes e sobremesas geladas por um preço fixo de R$ 19,90. Lojas participantes desta edição: Milky Moo, Bob's, Mr. Cheney, Chiquinho, Coelhinho, Bacio Di Latte, Johnny Joy, Vittal, Calebito e Vila do Açaí. Local: Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
Festival Casa Aberta
O que é? Festival Casa Aberta com música, cafeteria, palestras, oficinas e mais. Horário: a partir das 13h com programação até às 21h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Marquês de Barbacena, 8, Quadra H, Jardim da Penha, Vitória.
I Love Coffee
O que é? 13 estabelecimentos (Agavegan, Borelli, Café Número Um, Casa Bauducco, Casa do Pão de Queijo, Coffeetown, Halfe, Kopenhagen, Le Chocolatier, Mr. Cheney, Padaria Monza, Real Gelato e Wine Garden), com combos promocionais. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h. Valor único de R$ 24,90. Período: de 13 de março a 6 de abril. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Dia da Pipoca
O que é? Em comemoração ao Dia da Pipoca, o Cinemark vai fazer uma promoção neste domingo (16). A ação "Traga seu Balde" permite que os clientes levem um recipiente de sua escolha para ser abastecido com até 10 litros de pipoca por R$ 19. Local: Shopping Vitória e Shopping Vila Velha. Veja a matéria completa em HZ.
Blocos de carnaval
Bloco Boêmios do Jardam
Atração? Tstinha. Onde? Jardim da Penha. Horário? 10h. Endereço? Praça Regina Frigeri Furno.
Bloco do GM
Concentração: Rua Blumenau, Bela Vista, Cariacica. Horário: das 17h ás 21h.
Bloco do Seu Boneco
Concentração: na distribuidora do Leo, em Santa Luzia, Cariacica. Horário: das 17h ás 21h.
Festas e baladas
É tudo pagode
Atrações: Pedala Samba, DJ Leandro Netto e Leq Samba. Transmissão dos jogos: Final do campeonato gaúcho e Final do campeonato paulista. Horário: a partir das 15h. Lista promocional: entrada gratuita até 17h; R$ 20, das 17h às 18h30. Local: Seu Joaquim. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778 , Praia do Canto, Vitória.
Épico Beach Club
O que é? Luuh e Gabz no Épico Beach Club. Horário: a partir das 14h. Entrada franca. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória
Lucas Mamede
O que é? Lucas Mamede cantar pop e no R&B, no Barlavento. Horário: 18h. Ingressos: R$ 50 e R$ 100 e estão disponíveis no site Ingresso Digital. Local: Barlavento. Endereço: Avenida Dante Michelini, K1, Vitória.
Deixa em Off
O que é? Pagode com Frazão e convidados. Horário: a partir das 20h. Ingressos: R$30 (pista), R$ 50 (VIP), pista gratuita até ás 22h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Pagofunk
O que é? Pagofunk no Correria Music Bar. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Ingressos? R$ 30 (homens), mulheres gratuito. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Cheers of the Samba
O que é? Com Lleon, SambaDM, Glauco, no Repique. Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Música ao vivo
Pub 426
O que é? Beatles na calçada com Beat Club. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Capixabas do Samba
O que é? Samba e recreação infantil, no Brizz. Horário: a partir das 13h. Entrada grátis. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Teatro
A Turma Mais Alegre do Limoeiro
Sinopse: no animado Bairro do Limoeiro, uma menina forte e calorosa, sempre com seu inseparável coelho de pelúcia, lidera seus amigos em grandes aventuras. Entre disputas divertidas e muita bagunça, a turma enfrenta desafios inesperados e aprende lições sobre amizade, respeito e trabalho em equipe. No fim, tudo se resolve com muitas risadas e união. Horário: a partir das 17h. Entrada: gratuito, com inscrições pelas redes sociais do shopping ou pelo link. Local: Espaço Diversão do Mestre, Piso L2.
É Disso Que Eu Tô Falando!
Sinopse: no palco, o público vai reencontrar Jackson Faive, o irreverente motoboy paulistano; Mustafary, o rastafari pseudo-ambientalista; Mary Help, a carismática e desastrada diarista; e Silas Simplesmente, o taxista cheio de histórias e reflexões cômicas. Valores: Plateia A: R$ 70 meia-entrada e R$ 140 inteira. Plateia B: R$ 60 meia-entrada e R$ 120 inteira. Mezanino: R$ 50 meia-entrada e R$ 100 inteira. Horário: Sábado às 20h e domingo às 17h. Data: 15 e 16 de março. Duração: 80 minutos. Gênero: Comédia. Local: Teatro Universitário. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Tarde Encantada
Sinopse: João e Maria João e Maria são dois irmãos curiosos que acabam se perdendo na floresta e encontram uma casa feita de doces. Encantados, eles não imaginam que a dona da casa, uma bruxa astuta, tem outros planos para eles. Com perseverança e trabalho em equipe, os irmãos precisam encontrar uma maneira de escapar e voltar para casa. Horário: sessões às 15h e 16h. Entrada: gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.
Exposição
Baía das Tartarugas
O que é? Com cinco totens fotográficos, a atração evidencia as riquezas naturais, a importância ecológica e a necessidade de preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas. Os visitantes poderão conferir um recorte da biodiversidade local, que inclui espécies como golfinhos e tartarugas. Período: 11 a 31/03. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Vitória, Acesso B, área externa (ao lado do Sabor da Terra). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Exposição Coletiva Prêmio Molga de Artes
O que é? Durante o período da exposição, um júri especializado avaliará as obras e premiará os três melhores colocados, que receberão prêmios em dinheiro. O primeiro lugar também será contemplado com o troféu Prêmio Molga de Arte. Data: de 14 de março a 4 de maio. Funcionamento: terça a domingo e feriados. Horário: 8h30 às 17h30. Entrada gratuita. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha. Endereço: Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Diversão
Diversão na Praça
O que é? Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas, oficina de árvore; elefante colorido; contação de histórias; pula-pula. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3. Gratuito.
Quintalzinho
Programação: gincana divertida, brinquedo inflável, circuito kids, bola mania e cantinho baby. Horário: 15h às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Entrada: Gratuita.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Local: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Nave Planetária
O que é? Primeiro planetário móvel 100% digital do Brasil. São exibidos filmes com enredos variados sobre Universo numa experiência imersiva e interativa para todos os participantes. Data: todos os dias, até 30 de março. Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h, sendo a última sessão iniciando às 21h20. Domingos e feriados, das 11h às 21h, sendo a última sessão iniciando às 20h20. Sessões: a cada 40 minutos. Ingressos: gratuitos. Podem ser retirados através do aplicativo do shopping Praia da Costa. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
O que é? Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 04 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: 8 de março a 27 de abril. Bilheteria: De 1 a 25 minutos: R$ 40. De 26 a 40 minutos: R$ 50. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Museu das Ilusões
O que é? O Shopping Vila Velha recebe o Museu das Ilusões, que reafirma este paradigma e apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Piso L2, próximo ao cinema. Quando: a partir de 20/02. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: 3 pessoas: R$ 120, 4 pessoas: R$ 160, 5 pessoas: R$ 200, 6 pessoas: R$ 240,00. Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
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