Léo Santana, Toninho Geraes e Bhaskar: descubra o que fazer no ES no domingo (29)

Shows
Toninho Geraes
Toninho Geraes e Elen Narah se apresentam no Clube de Pesca (Mar e Terra), às 16h, no domingo (29). O ingresso custa R$ 30,00 e pode ser adquirido pela plataforma Zig Tickets.Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória. Veja a matéria completa.
Léo Santana
Verão 2025 em Conceição da Barra com Léo Santana (29/12) na orla da praia, às 22h. Programação: Aeróbico com Dudu e Jeferson (18h), Gabriel Sabadim (19h), Tyhenri (20h30), Léo Santana (22h), Ragha Boy's (23h30). Show gratuito. Veja a matéria completa.
Bhaskar, Classmatic, Fancy Inc e Viot
Bhaskar, Classmatic, Fancy Inc e Viot no Brava Beach Club, a partir das 15h. Ingressos (3º lote): R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia), R$ 100 (meia solidária) via Zig Tickets. Avenida Meaípe, S/N, Enseada Azul, Guarapari.
Festas e baladas
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares e Suellen, no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30 até às 19h com nome na lista. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Quintal do Defumes
Com Sem Medida, Samba Crioulo e DJ Laion no Defumes Botequim, a partir das 12h. Entrada: R$ 20. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
Deixa em Off
Com Frazão, Maycon Sarmento, Muleke 027, Nafarra e Luiz Lemos no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
O Último Bailão do Ano
Forró na Matrix com Us Katiro, Ray Zabin, Léia do Acordeon e Zé Orlando, a partir das 16h30. Entrada gratuita até às 18h. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
Week Celebration Mex
Com Pele Morena (pagode), Rômulo Arantes (sertanejo, piseiro e axé), Jess Benevides (eletrônico) e Dj Big (open format) no Mex, a partir das 19h. Ingressos: R$ 70 (pista meia), R$ 90 (camarote meia) pelo site Zig Tickets. Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari.
Música ao vivo
Beatles na Calçada
Com Beatclub, no Pub 426, às 17h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Choppsamba
Com Choppsamba, partir das 13h, no Brizz. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Eliahu
Com Eliahu no Flammes, a partir das 14h. Local: Flammes Praia. Av. José Miranda Machado, 487 - Ilha do Boi, Vitória. Entrada gratuita (sem cobrança de couvert artístico).
Ciça Chadô
MPB com Ciça Chadô, no A Oca, a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Exposições
Exposição Transitar o Tempo
Exposição Transitar o Tempo. Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Fábrica de Chocolate
Circuito divertido com brinquedos temáticos de doces e chocolates: escorregadores, pirulitos gigantes, cupcakes, diversos outros doces variados e espaço com bolinhas Data: todos os dias, até 05/01 Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h Local: Praça Central, Shopping Montserrat Valores: a partir de R$ 45,00 por 30 minutos
Galinha Pintadinha
Brinquedos infláveis e piscina de bolinhas com a temática da Galinha Pintadinha. Data: todos os dias, até 06/01. Horário: Seg a Quinta: 10h às 22h; Sexta e Sáb: 10h às 23h; Domingo: 11h às 22h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Valores: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.